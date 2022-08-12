Війна позбавила батьківського піклування понад 3 тисячі дітей – соціальна сервісна служба

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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12 серпня 2022

Від початку повномасштабної війни в Україні 3182 дитини залишилися без батьківського піклування.

Про це повідомив заступник директора департаменту з питань захисту прав дітей та забезпечення стандартів рівності Національної соціальної сервісної служби Володимир Вовк в ефірі всеукраїнського телемарафону.

При цьому 541 дитина втратила батьківське піклування безпосередньо через війну. Батьки 106 з них – загинули.

"206 дітей-сиріт, батьки яких загинули, але документального підтвердження немає, і ще є хоча б невеликий шанс, що ми знайдемо цих батьків, коли закінчиться війна", – розповідає Вовк.

 Фото: Tatiana Foxy/Depositphotos

При цьому, за його словами, уже 610 осіб скористалися спрощеною процедурою подачі первинної заявки на усиновлення в "Дії".

Станом на 12 серпня, за даними Офісу генерального прокурора, понад 1067 дітей постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну: 361 дитина загинула, а понад 706 зазнали поранень.

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Крім того, станом на 1 серпня 203 дитини вважаються зниклими безвісти і щонайменше 5754 дитини нелегально депортовані до Росії.

Нагадаємо, в Україні запрацювала державна інформаційна платформа "Діти війни", за допомогою якої батьки та правоохоронні органи зможуть збирати інформацію про дітей, які постраждали під час війни, зникли безвісти або були незаконно депортовані до РФ.




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