Як збільшити кількість дівчат в українському ІТ

Неодноразово спостерігав, як найефективніші технологічні рішення народжувалися в командах розробників з рівною кількістю чоловіків та жінок. Ці команди генерують найнеочікуваніші гіпотези та способи їх перевірки. Але зібрати таку групу доволі важко. Так, за останні 10 років частка жінок в українському ІТ зросла втричі і зараз їх приблизно чверть від всіх айтівців. Третину керівних посад в індустрії також займають жінки.

Але цього все ще замало.

Багато українок досі, попри бажання вчитися та працювати в IT, ставляться до цієї індустрії з пересторогою. Зазвичай через гендерні упередження. Які?

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Коли ми почали заглиблюватися в це питання у своїх компаніях, то визначили, що гендерні питання перешкоджають жінкам реалізуватися в технологіях на всіх етапах їхнього професійного шляху. І починається це ще зі школи.

Давайте разом пройдемо шлях середньостатичної дівчинки, яка планує увійти в ІТ-сферу. У школі вона старанно вивчає математику, фізику та інші точні науки, цікавиться програмуванням. Але вже тут вона стикається з міфом про те, що більшість дівчат – гуманітарії, а хлопці – "технарі". І це попри те, що за статистикою, дівчата та хлопці мають приблизно однаковий середній бал ЗНО з математики.

Досить часто, особливо в невеликих містах та містечках, на гуманітарний вибір дівчини впливають батьки та оточення.

Якщо ж дівчину активно підтримують родичі, вчителі, друзі, вона вступає у виш на технічну спеціальність. Тут дівчина може знову зіштовхнутись з нерозумінням, насмішками та навіть цькуванням з боку викладачів та одногрупників. Це потроху відходить в минуле, але від людей ще можна почути, що "дівчата просто шукають собі чоловіка в ІТ" або що "дівчата можуть бути тільки HR чи QA-тестувальницями".

І ось наша героїня випускається з вишу з червоним дипломом та йде на першу роботу. Що вона чує? Звісно, ті ж самі стереотипні твердження про "пошук заможного чоловіка в ІТ" та запитання про "коли в декрет?".

Через ці та інші гендерні стереотипи та перепони дівчата втрачають мотивацію йти в ІТ – відповідно, зростає гендерна нерівність. А індустрія втрачає цінні кадри, при всьому тому, що в ІТ спостерігається величезний дефіцит фахівців: зокрема, у сферах кібер-безпеки, data science, artificial intelligence та machine learning.

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Але ми можемо це змінити.

Починати варто змалечку. Потрібно показувати юним дівчатам, що ІТ – це крута галузь для розвитку, що це не страшно, що тут є приклади для наслідування.

Часто дівчата не йдуть в ІТ, адже вони не бачать потенційних однодумиць поряд. Тому для вирішення цієї проблеми треба створювати тематичні клуби та спільноти, щоб кожна учасниця могла звернутися за порадою чи підтримкою до своєї товаришки.

Саме таке завдання ми ставили перед собою, коли створювали громадську організацію STEM is FEM. Тут дівчата мають можливість познайомитись з різними професіями та на власні очі побачити жінок, які пройшли через ті ж перепони, що й нинішні школярки, та досягли великих успіхів в карʼєрі. А, наприклад, у рамках ініціативи "Наука – це вона" учасниці могли детальніше ознайомитись з діяльністю 12 українських відомих науковиць.

Одними з наших героїнь, до речі, стали жінки, які зробили великий внесок в українське ІТ. Це – Ольга Перевозчикова, під керівництвом керівництвом якої в Україні розробили державні стандарти з програмування, а також Катерина Ющенко, що створила одну з перших у світі високорівневих мов програмування. Такі приклади надихають дівчат і мотивують глибше зануритися в сферу ІТ.

Та все це треба підкріплювати практикою. Це наступний етап. Для цього STEM is FEM створив безкоштовні онлайн IT-курси для дівчат віком від 12 до 16 років. Ця ініціатива реалізується у партнерстві зі швейцарською освітньою організацією Empowerment Lab та за підтримки однієї з найбільших компаній з виробництва програмного забезпечення для корпоративного сектору – Oracle. Учасниці можуть відвідати заняття з тем: Data-driven web app, App prototyping та Machine Learning.

Проводять лекції ІТ-фахівчині, тому дівчата мають перед собою приклад жіночих рольових моделей в індустрії. На таких заняттях учасниці можуть спробувати себе в різних напрямках ІТ і надалі вирішити, де їм цікавіше.

Саме тут в гру мають вступати виші. SET University, що спеціалізується виключно на технологіях, цього літа організував курс з кібербезпеки для підлітків. Він був орієнтований не тільки на дівчат, а й на хлопців, але все одно дівчата на курсі склали 30% від загальної кількості учасників. Тож, як бачимо, попит на ІТ серед дівчат все ж таки є. І тому, щоб і надалі мотивувати їх, виш планує невдовзі започаткувати стипендії для дівчат.

Неймовірно важливо підтримувати жінок і в подальшому кар’єрному шляху. Спільнота однодумців має рости та давати можливість розвитку у професії. Для цього ми створили ініціативу AI HOUSE, що організовує для досвідчених фахівців тренінги, конференції, курси з підвищення кваліфікації, але що найголовніше – формує AI- та ML-спільноту. Наразі тут жінки складають чверть від усіх учасників, але ми віримо, що невдовзі до таких ком’юніті долучатиметься все більше спеціалісток.

Авжеж, разом із цим треба формувати культуру гендерного паритету в самих технологічних компаніях. Щоб питання "про декрети" назавжди пішли у минуле.

Тільки в комплексі, розвиваючі навчальні та освітні ініціативи для дівчат з самого малечку та протягом всього карʼєрного шляху, ми зможемо не тільки збільшити відсоток жінок в технологіях, а й змінити підхід до всього українського IT. А згодом матимемо можливість сформувати найефективніші команди розробників та реалізувати найсучасніші технологічні рішення. Та починати все ж потрібно зі школи. Адже кожна школярка, яка цікавиться програмуванням і не отримує підтримки зараз – це сприяння гендерній нерівності, дефіциту кваліфікованих кадрів та втраті прибутків для вашої компанії і економіки країни в майбутньому.

Сергій Токарєв, ІТ-підприємець, Founding Partner Roosh, інвестор Reface, спеціально для УП. Життя

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