Щоб не впадати у відчай. 5 книжок на осінь

Як себе підтримати? Як не застрягати у постійній тривозі? Я часто натрапляю на ці запитання у соцмережах, я часто чую їх від знайомих.

Для мене одним із дієвих варіантів самодопомоги у таких обставинах є книжки. З ними можна втекти від реальності, надихнутися силою героїв і віднайти в собі новий запал до дій.

З ними можна просто на деякий час відключитися від подій та новин і перезавантажитися. Підібрала п’ять різних книжок за жанром, але в кожній є надія та наснага до життя.

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"Дар", Едіт Еґер

Це посібник, як діяти у різних складних ситуаціях від відомої психотерапевтки, вцілілої в Аушвіці та авторки світового бестселера "Вибір" Едіт Еґер.

У першому варіанті книжки було 12 уроків про те, як впоратися з поширеними проблемами – із самотністю, втратою близьких, зрадою, цькуванням, конфліктами в колективі чи сім’ї, з хворобами чи невпевненістю. За деякий час після релізу книжки розпочалася пандемія коронавірусу, докторку Еґер запрошувати на інтерв’ю по всьому світу.

Її запитували, як пережити локдаун та ізоляцію, як впоратися з тривогою. Вона вирішила дописати ще два розділи до своєї книжки, в одному – рекомендації про те, як вберегти себе у викликах нашого часу, а в другому – про дар їжі та рецепти улюблених страв.

Як на мене, ці поради будуть актуальними і для багатьох українців, які переживають страх, невизначеність, розлуку з рідними, втрати та інші наслідки війни. Докторка Еґер радить конкретні вправи на щодень, щоб тримати свою психіку у формі, щоб сформувати правильні установки, які допоможуть пережити випробування.

"Обіцянка сестер", Гізер Морріс

"Обіцянка сестер" – це третій роман Гізер Морріс. Він, як і попередні її бестселери – "Татуювальник Аушвіцу" та "Подорож Цильки" – про стійкість і надію. В основі сюжету – реальна історія. Одде Равек, син однієї із героїнь роману якось прочитав перший роман Гізер Морріс "Татуювальник Аушвіцу" і вирішив написав авторці про долю своєї мами та тіток, які теж вціліли в Аушвіці. Письменниця відразу вирушила до Ізраїлю, щоб дізнатися всю історію, яка її сильно вразила і так з’явилася книжка.

Сестри Цібі, Маґда та Лівія разом з батьками були щасливою та дружньою сім’єю, вони мешкали у Словаччині, там у них був затишний дім і сад.

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Одного дня тато зібрав їх разом на серйозну розмову, він попросив ще малих доньок пообіцяти йому і собі, що вони завжди будуть дбати одна одну, що будуть разом попри все.

Через десять років нацисти окупують їхню країну, а вони потраплять до Аушвіцу. Спочатку заберуть Лівію, але Цібі попроситься разом з нею, бо не хоче розлучатися з молодшою сестрою. Маґді вдається втекти, але згодом і вона там опиниться. В

они були разом у цьому горі і були підтримкою одна одній, завдяки цьому й вціліли в концтаборі. Сестри повернулися після звільнення додому, але там не стало краще, владу захопили комуністи. Тоді вони вирішують відшукати свій новий дім в Ізраїлю. І їхні випробування тут тільки розпочинаються. Цібі, Маґда та Лівія вражають своєю силою, витримкою та сестринською відданістю. Вони і тут вціліють.

"Тільки нікому про це не кажи", Ірена Карпа

Психологічні трилери – це той варіант, щоб відволіктися від реальності, поринути у захопливий сюжет і думати тільки про одне – хто ж вбивця. Новий роман Ірени Карпи саме такий – з багатьма таємницями та з важливою соціальною проблематикою.

Фотографка Марґо мешкає у Парижі вже досить довго. У неї є робота, гроші та друзі, з якими відвідує вечірки. Ще у Марґо є одна шкідлива звичка. Через це вона звертається до психолога, а також для того, щоб з’ясувати, що приховує її пам’ять.

У Києві, звідки вона приїхала, живе її дід, великий партійний начальник на пенсії і таємний С. Вона сподівається, що колись він переїде до неї жити. А тим часом у неї зйомки, вечірки та сеанси у психолога, у вільний час вона зависає у блозі Соніка, який пише про серію вбивств, відповідальність за які бере на себе Месник.

Він зводить рахунки із ґвалтівниками та кривдниками, які уникли покарання за свої злочини. Марґо дізнається не одну шокуючу таємницю про своє минуле, а також про справи Месника.

"Кравчиня з Парижа", Джорджія Кауфман

Головна героїня цієї книжки хотіла понад усе вціліти і жити щасливим життям.

Вона пройшла багато випробувань, але кожного разу це робило її тільки сильнішою та ще більш успішною, але не у всьому. Ця історія про втрати і про успіх, про травми, помилки і про каяття та прощення.

Роза Кусстатчер родом з Італії, вона росла у гірському містечку на кордоні зі Швейцарією. Коли вона була підліткою, тривала Друга світова війна і в якийсь момент місто окупували нацисти. Роза після одного жахливого випадку вирішила тікати до Швейцарії. Тут вона знаходить прихисток на деякий час і відкриває свій талант до шиття одягу.

Згодом вона вирушає до Парижа у пошуках заробітку та нових можливостей і так потрапляє на роботу в ательє Крістіана Діора, де її цінують і де вона удосконалює всі свої вміння. Потім вона опиняється у Ріо-де-Жанейро, де започатковує власну модну імперію. Але і в цьому місті Роза зазнала втрати і робить, те, що й завжди – втікає. Цього разу до Нью-Йорка.

Мине ще не мало часу, коли вона наважиться розповісти свою історію і прийняти те, що з нею сталося, простити кривдників та себе і отримати ще один шанс на по-справжньому щасливе життя.

"Діти помсти й чеснот", Томі Адеємі

"Діти помсти й чеснот" – захопливе фентезі про велику боротьбу за свою землю, свій народ та за свої цінності. Це друга книжка із трилогії "Спадок Ор’їші" відомої нігерійсько-американської письменниці Томі Адеємі.

Юна чаклунка Зейлі переживає втрату батька, могутнього мага, якого підступно вбили. А в цей час жорстокий король монархії хоче завоювати її землю та поневолити весь народ. Він став ще могутнішим, у більшості дворян прокинулися магічні сили, чого раніше вони не мали.

Тільки Зейлі може допомогти принцесі Амарі знищити цей злочинний режим і посісти на престол. Перед чаклункою стоїть великий вибір – віднайти в собі сили і вступити у боротьбу чи опустити руки і спостерігати, як Ор’їші буде зруйнована.