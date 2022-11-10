Креденс: про що нам говорить слово-відкриття з радіодиктанту

Креденс! Це слово ввірвалось із радіодиктанту національної єдності у світовий ефір та на безкраї простори українських соцмереж із тексту Ірини Цілик і зазвучало голосом Ади Роговцевої. І миттєво породило дискусії, запитання, в'їдливі відповіді, доброзичливі пояснення та, звичайно ж, меми.

Креденс блискавично став в один ряд з багатьма важливими новинами. З однієї банальної причини. Виявляється, величезна кількість людей в Україні не знає, що це таке. Це з’ясувалося у День української писемності та мови.

Ви мені закинете, що це слово – іншомовного походження. І з цим важко не погодитися, це правда. Але не будемо зараз про тисячі слів такого ж походження, які давно стали нам рідними: від ранкового бутерброда, зручного таксі, фаршу асорті на котлети (до речі, фарш – туди ж) до прекрасної біжутерії, теплого контрабандного бурштину, валізи, яка зараз лежить без діла у шафі (шафа хо хо!), до бутоньєрки на платтячку, до дефіцитних (дефіцит ха ха!) під час вимкнення струму світлодіодних ламп.

Реклама:

Просто слово "креденс" частіше вживають на заході України та близьких до заходу областях.

Ми надто довго дозволяли собі не цікавитися один одним. Іншим містом, іншою частиною країни, цікавим селом у сусідньому районі, зруйнованою фортецею, старим замком, втраченими назвами.

Як говорять на Львівщині, Луганщині, Херсонщині, Сумщині, Полтавщині? Чому - Лохвиця, Салтикова Дівиця, Мелітополь, Гайсин, Дергачі, Мала Виска, Гурзуф, Бахмут, Вита Литовська, Турка, Батурин, Каланчак? Звідки взялися всілякі розкішні слівця, звідки ці прекрасні старовинні "меми" – прислів`я і приказки?

Ще з радянських часів дітей старалися возити на відпочинок винятково на море. Оздоровлювати. Бо цей вид відпочинку був найпрестижніший. Іншого навіть не припускали та й не уявляли. Відпустка – значить море. Море – значить відпустка.

Цей совковий атавізм "відпустка на морі" плавно перейшов у наші часи. Тільки Крим та Азов змінилися закордонними географічними морськими локаціями. І лише порівняно недавно дехто, озирнувшись, почав розуміти, що в межах України існує клондайк вражень, подорожей, неймовірно прекрасний цікавий світ. Світ природи, культури та мови.

Реклама:

Українці почали їздити Україною. І почали брати із собою дітей. Оздоровлювати. Не лише тіло, а й душу та розум. Бо куди б ви не поїхали, скрізь ви будете стикатися із місцевими людьми – офіціантами, гідами, таксистами, продавцями на базарах і базарчиках, із старшою пані, яка здає вам апартаменти, з прибиральницею, місцевими краєзнавцями, продавцями морозива, музейниками, двома подружками за десертом у кафе чи поважними чоловіками за пивом.

І саме від них ви раптом почуєте незвичне красиве слово, наприклад, креденс. І воно вас зачепить, зацікавить, а найважливіше – вашу дитину. Ви станете багатшими на одне слово, а потім ще й ще. Бо ж ви щороку буде їздити не лише на море, а й виділите кілька днів, щоб поїхати кудись в Україні, де ви ще не були.

Звісно, під час війни такі подорожі часто або вимушені, або рятівні або й взагалі неможливі. Проте парадоксально, що саме війна почала нас так бурхливо перемішувати, змусила їхати в інші частини країни, знайомитися заново один з одним, впізнавати і пізнавати себе й свою мову. Є такий вислів "скільки мов ти знаєш – стільки разів ти людина". Я б додала – "скільки рідних діалектів ти вивчив, скільки нових слів пізнав, у скількох місцях своєї країни ти побував – на стільки ти багатий українець.

P.S. У нас вдома ніколи не говорили "креденс", хоча тато й з Львівщини. Але я незліченну кількість разів їздила на наш захід, здобула там багато друзів і від них давно знаю це слово. І тепер особливо сильно хочу поїхати туди в Україні, де я ще не була. Щоб набрати в пам‘ять побільше наших мовних скарбів, нашої безмежної культури.

Від редакції: Український тлумачний словник надав слову "креденс" статус "застарілий". Та насправді це слово і нині у широкому вжитку на Львівщині та Прикарпатті. Ним називають буфет для посуду зі скляними верхніми шафками, поличкою і дерев’яними дверцятами нижнього відділу.

Наталка Діденко, спеціально для УП. Життя

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.