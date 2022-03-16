Роговцева, Балаян, Іллєнко: українські діячі кіно закликають бойкотувати російське мистецтво

Відомі діячі української кіноіндустрії виступили проти російського вторгнення та закликали бойкотувати російську культуру.

Зокрема, Росію засудили актриса Ада Роговцева, артдиректор кінофестивалю "Молодість" Андрій Халпахчі, режисери Сергій Буковський, Михайло Іллєнко та Роман Балаян, кінокритики Володимир Войтенко та Любомир Госейко.

Інтерв’ю митців опублікувало видання Variety, повідомляє Держкіно.

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"Я народилась оптимісткою. Але в останні роки з’явилися дещо інші якості. Я почала ненавидіти. І я дуже ненавиджу вбивць. Я ненавиджу людей, які піднімають руку на дитячу лікарню, піднімають автомат на дитину, безпорадну жінку, на мого героя", – сказала українська акторка театру та кіно Ада Роговцева.

Фото: Ада Роговцева/Facebook

Вона також розповіла, що актор Паша Лі, який мав грати з нею в театрі вже цього тижня, загинув на війні.

"Я вважаю, що показ російських фільмів на кінофестивалях зараз абсолютно неприпустимий. Ця країна сіє смерть, а не "розумне, добре, вічне", – наголошує мисткиня.

Про культуру країни-агресора також висловився режисер Сергій Буковський:

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"Мені байдуже, як Путін піде з цього світу, чи то пострілом у голову, чи то задушенням шарфом. Так чи інакше, кінець близький.

Але мене хвилює – насправді мені страшно – що мої родичі з Москви надіслали веселу комп’ютерну листівку з привітаннями з 8 березня моїм мамі та дружині з побажаннями мирного неба над нашими головами"

Фото: Сергій Буковський/aristocrats.fm

За словами митця, мільйонам громадян РФ промили чи навіть "повністю вимили" мізки.

"На це були цілеспрямовано витрачені мільярди доларів Путіна.

І цією роботою була зайнята російська культурна сфера, в тому числі й кіно – "найголовніше з усіх мистецтв", за словами Леніна", – наголошує режисер.

Бойкотування російських фільмів на міжнародних платформах вимагає також кінокритик Володимир Войтенко.

Фото: Володимир Войтенко/Facebook

"Російські фільми, при всіх своїх художніх достоїнствах, так чи інакше є імперською зброєю "русского мира" і мають бути вилучені з показу на всіх світових платформах – кінотеатрах, стрімінгових, фестивалях та інших.

Це буде справжнє роззброєння кривавої, агонізуючої Російської імперії", – наголошує він.

Артдиректор Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість" Андрій Халпахчі також закликав до ігнорування російського кіно у світі.

Фото: Андрій Халпахчі/Facebook

"Я цілковито підтримую повний бойкот російського кіно, незважаючи на громадянську позицію деяких режисерів.

Нещодавно видатний російський критик написав дуже гарну статтю про колективну відповідальність російської інтелігенції, зокрема режисерів.

А колективна відповідальність тягне за собою колективну відплату", – сказав він.

Халпахчі також додав, що за останні роки фестиваль "Молодість" відмовився від будь-яких російських фільмів у своїй програмі.

"Я дуже поважаю таких режисерів, як Олександр Сокуров, Андрій Звягінцев та багато інших, чиї самотні голоси виступали проти російської пропаганди.

Але, на жаль, їх було замало, і сьогодні світ спостерігає велику трагедію українського народу", – каже митець.

Фото: Роман Балаян/Facebook

А режисер відомої стрічки "Ми є Ми поруч" Роман Балаян висловився так:

"Було б щонайменше дивно після нелюдських, фашистських дій Росії в Україні, що почались із 24 лютого 2022 року, якщо міжнародні кінофестивалі дозволять російським фільмам брати участь у своїх програмах цього року".

Французький кінокритик українського походження Любомир Госейко також закликав бойкотувати російський продукт, зокрема у Франції.

Фото: Любомир Госейко/Facebook Docudays UA

"Українські режисери закликали до бойкоту російського кінематографу, і це не залишилося непоміченим французькою пресою.

Однак, в той час як Каннський кінофестиваль поки задовольнився заявою про відмову від офіційних російських делегацій, не всі фестивалі у Франції, присвячені російському кіно, погоджуються бойкотувати покази російських фільмів", – зауважив він.

Наприклад, на фестивалі чорноморського кіно Les Reflets du cinéma, який пройде з 18 по 27 березня в Ле-Мані, будуть представлені як українські, так і російські фільми.

За словами Госейка, керівництво фестивалю не збирається відмовлятися від художніх і короткометражних фільмів російських режисерів.

"Разом із українськими режисерами я закликаю до бойкоту російського кіно на всіх кінозаходах у Франції та Європі", – наголошує кінокритик.

Фото: Михайло Іллєнко/Facebook

Видатний актор, режисер і сценарист Михайло Іллєнко вважає, що російська культура завжди здійснювала "м’яке" вторгнення через твори літератури, поезію, кіно.

"Росія завжди вміла обіймати геніїв. Згадаймо українця Миколу Гоголя. Генії хотіли писати, малювати, співати – творити. Заробляти.

А Росії завжди потрібні були афоризми про себе – геніальні формули національної унікальності, загадковості, незламності, (...) російські міфи про національну неповторність, загадковість, непереможність…

І тоді звучить: "Росія там, де російська мова!". І починається війна", – сказав Іллєнко.

Він також долучився до "відміни" культурного продукту країни-агресора.

"Бойкот – це твереза відповідь на цю стратегію…Ми запізнилися на 30 років", – додав митець.

Нагадаємо, раніше видатні діячі мистецтва засудили напад Росії і висунули 10 вимог до світової спільноти.

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