Зі сльозами на очах: як українці писали радіодиктант національної єдності про рідний дім

9 листопада 2022 року у День української писемності та мови відбувся традиційний радіодиктант національної єдності.

Цьогоріч текст диктанту був присвячений рідному дому, авторкою його стала письменниця і режисерка Ірина Цілик, а читала диктант акторка Ада Роговцева.

Деякі українці писали диктант, перебуваючи на фронті та в укриттях, до написання також приєдналися вимушені переселенці за кордоном.

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Сам текст диктанту розчулив людей, особливо тих, хто через війну покинув або втратив рідний дім.

"Ада Роговцева прочитала текст Ірини Цілик "Твій дім". Розкажи мені про свій дім… Який деколи здатен уміститися до розмірів валізи. Всі ми тепер, як равлики, знаємо ціну великих переселень", – пише Тетяна Гриньова, згадуючи батьківський будинок на Херсонщині.

Тетяна Гриньова

Деякі українці плакали, слухаючи диктант.

Цьогоріч до написання диктанту приєдналися і ті люди, які раніше не робили цього. Диктант для них став не стільки нагодою перевірити свої знання з орфографії та пунктуації, а акцією єдності зі співвітчизниками.

Цьогоріч диктант писали військові, бібліотекари, школярі і навіть полярники з антарктичної станції "Академік Вернадський", яким також відгукнулася тема рідного дому. Диктант писали навіть пасажири потягу до Краматорську.

Диктант у потязі. Фото: Анастасія Золотарьова

Військові на сход іпишуть диктант

Десь на фронті навіть був потрібен генератор,щоб написати диктант

Бібліотекари приєдналися до диктанту

Полярникам відгукнулася тема про рідний дім

Українці за кордоном також писали диктант Реклама:

Українці писали диктант в умовах війни

Автор: Марина Степанська

Авторка тексту диктанту Ірина Цілик також плакала під час диктанту.

"Дивилася, як люди в різних куточках України, в катакомбах, аудиторіях, бібліотеках, а також далеких світах інших країн пишуть Радіодиктант, і плакала весь час", – пише вона.

Ірина Цілик каже, що отримує велику кількість відгуків на свій текст.

Написання Радіодиктанту-2022 адаптовано до умов воєнного часу, кажуть організатори.

У різних країнах світу будуть облаштовані студії для написання диктанту для вимушених переселенців та українців, які живуть за кордоном.

Перевірити свої знання з української мови ви можете з допомогою тесту від "Української правди. Життя".