Як ветеранам отримати безкоштовну реабілітацію після травм? Пояснення НСЗУ

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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15 жовтня 2022

Українські захисники, які отримали травми опорно-рухового апарату, можуть отримати лікування від держави безкоштовно.

Зокрема реабілітація містить діагностику, надання допомоги та реабілітацію, повідомили в Національній службі здоров'я України.

Зокрема, у разі переломів чи травми суглобів ветерани можуть звертатись до медзакладів, в яких є договір з НСЗУ на відповідний пакет послуг.

Адреси таких медичних закладів можна дізнатись в контакт-центрі за номером 16-77.

Фото: Marykor_ua/Depositphotos

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Щоб пройти реабілітацію, потрібно отримати направлення від сімейного лікаря, з яким укладена декларація, або ж з лікуючим лікарем.

Також на реабілітацію можуть перевести з іншого закладу або клінічного підрозділу лікарні.

Які послуги з реабілітації є безкоштовними:

  • первинне обстеження за міжнародними стандартами;
  • складання індивідуального плану лікування;
  • повий процес реабілітації та моніторинг стану пацієнта, а також оцінювання та корегування реабілітації в залежності від прогресу;
  • лабораторні та інструментальні дослідження;
  • консультації від вузькопрофільних лікарів;
  • знеболення на всіх етапах лікування;
  • психологічна допомога після травмування в бойових діях;
  • навчання рідних догляду за пацієнтом;
  • цілодобовий догляд в стаціонарах та харчування.

При цьому реабілітація може бути як амбулаторною, так і стаціонарною, залежно від плану реабілітації, який складає лікар враховуючи потреби пацієнта.

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