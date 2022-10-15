Як ветеранам отримати безкоштовну реабілітацію після травм? Пояснення НСЗУ

Українські захисники, які отримали травми опорно-рухового апарату, можуть отримати лікування від держави безкоштовно.

Зокрема реабілітація містить діагностику, надання допомоги та реабілітацію, повідомили в Національній службі здоров'я України.

Зокрема, у разі переломів чи травми суглобів ветерани можуть звертатись до медзакладів, в яких є договір з НСЗУ на відповідний пакет послуг.

Реклама:

Адреси таких медичних закладів можна дізнатись в контакт-центрі за номером 16-77.

Щоб пройти реабілітацію, потрібно отримати направлення від сімейного лікаря, з яким укладена декларація, або ж з лікуючим лікарем.

Також на реабілітацію можуть перевести з іншого закладу або клінічного підрозділу лікарні.

Які послуги з реабілітації є безкоштовними:

первинне обстеження за міжнародними стандартами;

складання індивідуального плану лікування;

повий процес реабілітації та моніторинг стану пацієнта, а також оцінювання та корегування реабілітації в залежності від прогресу;

лабораторні та інструментальні дослідження;

консультації від вузькопрофільних лікарів;

знеболення на всіх етапах лікування;

психологічна допомога після травмування в бойових діях;

навчання рідних догляду за пацієнтом;

цілодобовий догляд в стаціонарах та харчування.

При цьому реабілітація може бути як амбулаторною, так і стаціонарною, залежно від плану реабілітації, який складає лікар враховуючи потреби пацієнта.

Реклама: