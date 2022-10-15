Як ветеранам отримати безкоштовну реабілітацію після травм? Пояснення НСЗУ

Українські захисники, які отримали травми опорно-рухового апарату, можуть отримати лікування від держави безкоштовно.
Зокрема реабілітація містить діагностику, надання допомоги та реабілітацію, повідомили в Національній службі здоров'я України.
Зокрема, у разі переломів чи травми суглобів ветерани можуть звертатись до медзакладів, в яких є договір з НСЗУ на відповідний пакет послуг.
Адреси таких медичних закладів можна дізнатись в контакт-центрі за номером 16-77.
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Щоб пройти реабілітацію, потрібно отримати направлення від сімейного лікаря, з яким укладена декларація, або ж з лікуючим лікарем.
Також на реабілітацію можуть перевести з іншого закладу або клінічного підрозділу лікарні.
Які послуги з реабілітації є безкоштовними:
- первинне обстеження за міжнародними стандартами;
- складання індивідуального плану лікування;
- повий процес реабілітації та моніторинг стану пацієнта, а також оцінювання та корегування реабілітації в залежності від прогресу;
- лабораторні та інструментальні дослідження;
- консультації від вузькопрофільних лікарів;
- знеболення на всіх етапах лікування;
- психологічна допомога після травмування в бойових діях;
- навчання рідних догляду за пацієнтом;
- цілодобовий догляд в стаціонарах та харчування.
При цьому реабілітація може бути як амбулаторною, так і стаціонарною, залежно від плану реабілітації, який складає лікар враховуючи потреби пацієнта.
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