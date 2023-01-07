Як колядувати в часи війни і дякувати захисникам?

З 24 лютого минулого року в українській музичній культурі відбувся справжній вибух. Кількість нових пісень українською мовою усіх можливих жанрів за рік за даними бази NUAM сягнула понад 11 тисяч.

Кожна сьома з них – про війну. Кожне визвольне змагання українців протягом останніх кількох сотень років залишало свій відбиток на музичному спадкові.

Рух ЧЕСНО протягом року фіксував борди, марки, графіті, мурали, листівки і навіть музичні твори, які гуртували українців та світ.

Найкращі зразки інформаційного спротиву ми зібрали у окремій виставці "Інфоспротив".

Фото: UA Military

У часи війни, коли далеко не всі українські сім'ї можуть зібратися на Святвечір чи Новий рік, коли кожне слово рідною мовою, почуте на чужині, може допомогти і підтримати, ми зібрали для вас колядки, написані вже під час війни.

Олег Вітвіцький, Там во Бахмуті. Колядка для ЗСУ

"Вважаю колядки надзвичайно відповідальним видом творчості, тому спочатку ідея написання видавалась мені нереалістичною, – хто я такий, щоб укласти коляду?.. Це ж не такий собі "цеховий" варіант тексту, а щось унікальне, яке потребує особливого натхнення", – розповів автор з Тернополя.

"Але Господь таки благословив мене таким натхненням, і колядка написалась за одну довгу листопадову ніч. В ній не лише про Бахмут, але й про Маріуполь, Гуляйполе, про українські Луганськ, Бердянськ і Крим…", – каже автор.

За словами тернопільського барда і політика, пропозицію спільно виконати і записати "Там во Бахмуті" він надіслав багатьом людям:

"В силу різних обставин не всі змогли долучитись, і записали ми її у Храмі Вознесіння Господнього ПЦУ у Тернополі, фактично, з кількох дублів, адже було дуже холодно і не було світла. Та світло перемогло і вийшла Колядка для ЗСУ, яку я виконую разом із отцем Олексієм Філюком, Оксаною Гребеняк та гуртом "Великодні зернятка". Дуже приємно, що долучилась і моя донечка Настя, Святослав і Юля Стасишини та ще ряд близьких для мене людей".

З часу прем'єри колядки автор отримав сотні повідомлень, у яких українці з усіх материків просили надіслати їм текст і ноти.

"Знаю, що колядуватимуть "Там во Бахмуті" і в Польщі, і у Німеччині, і в США, і у Австралії, і, звісно, в усіх куточках України, зокрема у тимчасово окупованому Бердянську", – додає Олег Вітвіцький.

За словами автора, так склалось, що 2 січня під Бахмутом героїчно загинув його побратим Олег Юрченко: "Я не знаю, чи встиг друг Олег почути нашу колядку, але хочу присвятити її саме йому".

Тетяна Гішта, Сумний святий вечір в двадцять другім році

Тетяна Гішта родом із Золочева, що на Львівщині, записала і виклала у соцмережі оновлену історичну колядку "Сумний святий вечір в сорок шостім році", написану до трагічного Різдва 1946 року. Співається за мотивом "Нова радість стала".

"Попросили скинути всю колядку, скидаю, слухайте. Дуже рада, що хлопцям сподобалось. Молимось за вас і чекаємо всіх з перемогою", – зазначає авторка.

Ілюстрація: Нікіта Тітов

Народна творчість вписала воїнів Збройних сил України до різдвяної колядки "Спи, Ісусе, спи":

Спи, Ісусе, спи,

Спатоньки ходи.

У руках твоїх є воля,

Дай нам Україні долю.

Спи, Ісусе, спи маленький,

ЗСУ не спить.

Народна "Чи дома, дома, молодий Іванко"

Цю історичну колядку колядують в тій хаті, де служить солдат. Виконує гурт жінок з Полтавщини у 1972 році.

Центр фольклору та етнографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка опублікував запис виконання спеціальної військової колядки.

"Українці здавна вірили, що на Святу вечерю до нас приходять душі померлих. Боляче усвідомлювати, скільки серед них цього року буде воїнів, дітей та простих мирних українців, право бачити цей світ яким грубо й несправедливо розтоптав ворог", – пишуть виконавці колядки, записаної в 1989 році в селі Плішивець Гадяцького району Полтавщини.

За інформацією Центру, у фольклорному надбанні українців є спеціальні колядки для парубка, який перебуває на військовій службі.

Бойовий дух піднімають не лише колядки. Щодо інших пісень, які долучилися до хвилі інформаційного спротиву, то Рух ЧЕСНО присвятив цьому окремий матеріал.