Пристрасті за медканабісом, або як ми хочемо добитися його легалізації

Вперше про медичний канабіс в законодавчому полі українське суспільство заговорило в 2017-році, коли була оприлюднена петиція за негайне законодавче врегулювання цього питання. Вона дуже швидко набрала 25 тис. підписів, необхідних для розглядання відповідним Комітетом Верховної Ради та розробки Законопроекту.

Але зараз на дворі 2023-рік, і медичний канабіс в Україні досі залишається поза межами закону, недоступний пацієнтам; його дослідження науковцями також не дозволяється.

Щоб зрозуміти, чому ця тема мусується так довго та досі не знайшла свого логічного вирішення (а саме – не врегульоване використання медканабісу), треба пояснити деякі процеси.

Кожного разу це питання проходить через Верховну Раду як єдиний орган, владний приймати та затверджувати такі рішення. Тому питання медканабісу швидко стало політичним, у кожної партії з цього приводу є власна позиція.

У 2021 році законопроект під назвою "Закон для Софійки" потрапив до сесійної зали та був вже винесений на голосування. Але той факт, що він був розроблений не монобільшістю, зіграв, на мою думку, негативну роль при голосуванні та не набрав необхідної кількості голосів. Чи влаштовував нас той варіант Закону? – так. Чи є шанси провести його через голосування в Раді ще раз? – є, але це дуже складний та довгий процес.

Сьогодні ми маємо іншу ситуацію. Лідируюча партія має політичне зобов'язання перед електоратом щодо легалізації медканабісу та мусить довести це питання до свого логічного завершення (адже згідно з опитуванням Президента, більшість українців підтримує легалізацію медканабісу).

Саме тому Кабінетом міністрів був розроблений законопроект №7457, в який, крім легалізації медичного канабісу, внесли багато всього, навіть можливість "наповнити бюджет". Але не відокремили технічний канабіс від медичного, чим ускладнили діяльність з вирощування технічного канабісу, а також не поставили в приоритет інтереси пацієнтів, лікарів та вчених. Тому в тому вигляді, в якому цей законопроєкт є зараз, він влаштовує ініціативні групи лише за умови майбутніх правок. І зараз ведеться робота з його доопрацювання та пошуку компромісних рішень – формули, яка влаштує усіх стейкхолдерів.

Бачу деякі критичні зауваження щодо до цього законопроєкту (частину яких я також підтримую). Та хочу відповісти на них. Деякі громадські активісти активно намагаються переконати суспільство, що в існуючий проєкт закону не можна вносити правки після прийняття в першому читанні. А це є нісенітницею. Експерти, які розганяють в інформаційному просторі "зраду", не оприлюднили конкретних пропозицій, як врегулювати доступ до медканабісу. Ми вважаємо це неконструктивним, натомість маємо чіткий план, якого й будемо притримуватися.

Моє бачення процесу, яке може бути прийнятним для всіх – Законопроєкт має потрапити до парламентської зали і проголосований в першому читанні. Таким чином депутати відповідають на принципове питання – чи потрібен Україні медканабіс? Якщо законопроєкт проходить перше читання, вочевидь відповідь "так".

А потім, між першим та другим читанням, почнеться вирішення принципових питань – ліцензування, вмісту ТГК, контролю обігу, квоти, тощо. Саме у цей час всі зацікавлені сторони будуть шукати компроміс щодо окреслених параметрів. І власне вони його вже шукають.

Напевно, ця позиція звучить трохи дивно: мовляв, давайте вже приймемо як є у першому читанні, а потім розберемося. Але якщо не зрушити законопроєкт з мертвої точки та не проголосувати його в першому читанні, то до другого етапу ми не дійдемо ніколи і так і залишимося у 2017 році, коли ця тема тільки з’явилась в Україні.

Цей шлях ми змушені пройти – якщо вже питання медканабісу стало політичним, в нас немає іншого виходу. І я сподіваюсь, що депутати проголосують за Закон про врегулювання медканабісу, адже його офіційний обіг вже давно став ознакою цивілізованих країн.

Геннадій Шабас, голова Української асоціації медичного канабісу, спеціально для УП. Життя

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