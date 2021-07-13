Верховна Рада провалила легалізацію медичного канабісу в Україні

Верховна Рада провалила голосування законопроєкту №5596, що надає доступ хворим до медичного канабісу в Україні та регулює його обіг.

"За" проголосували 184 народні депутати. "Проти" – 33. Ще 61 утримався.

Законопроєкт не повернули на повторне перше читання і відправили на доопрацювання.

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Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я закликало нардепів ухвалити відповідний закон, щоб пацієнти отримали доступ до медичного канабісу.

Завдяки закону пацієнти могли б придбати необхідні ліки, що допоможуть вгамувати біль, але тільки за електронним рецептом від лікаря.

Ліки на основі канабісу будуть у вигляді піґулок, олій, спреїв і навіть пластирів. Вони не викликають звикання у пацієнтів.

"Зараз їх терміново потребують понад два мільйони українців.

Це – паліативні та онкохворі, близько 20 тис. дітей із важкою формою епілепсії, ветерани війни, які мають ПТСР, пацієнти з хворобою Паркінсона, Альцгеймера, розсіяним склерозом, псоріазом і багато інших", – розповідає народна депутатка від партії "Голос" Ольга Стефанишина.

Медичний канабіс сьогодні дозволений у понад 60 країнах світу.

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В Україні він досі заборонений. Пацієнти або не можуть його купити, або змушені купувати нелегально.

Цей законопроєкт повинен був дозволити: ✅ тяжкохворим можливість лікуватися медичним канабісом в Україні легально; ✅ українському бізнесу вирощувати рослини канабісу та виробляти з них ліки в Україні; ✅ українським науковцям досліджувати ці препарати.

Після ухвалення законопроєкту мав відбуватися електронний реєстр усіх препаратів на основі канабісу.

Також повинно було здійснюватися ліцензування будь-якої діяльності, пов’язаної з обігом медичного канабісу.

Фото: JanMika/Depositphotos

"Ми 100% не дозволимо цим законом використовувати канабіс не в медичних цілях. Кожен кущ, який вирощуватиметься для медичних цілей, матиме GPS трекер.

Національна поліція зможе відслідковувати шлях від виробника до хворого. Це також буде контролюватися Міністерством внутрішніх справ та Міністерством охорони здоров‘я.

Сподіваюся, що буде контроль громадськості", – розповів голова медичного Комітету ВР Михайло Радуцький.

За ухвалення закону боролися важкохворі пацієнти та небайдужі – 13 липня вони вийшли до Верховної Ради на акцію протесту "Зупиніть наш біль: зараз у нас є лише "Потерпін".

Активісти вимагали якнайшвидше проголосувати за "Закон для Софійки" – законопроєкт № 5596 про легалізацію медичного канабісу.

Софійка з народження страждає від цієї хвороби та потребує олійки на основі CBD.

Нагадаємо, ООН виключила канабіс зі списку найнебезпечніших наркотиків.

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