Як і навіщо читати дитині або разом з дитиною

Шукаючи відповіді на питання у назві цього тексту, почнемо з "навіщо?". Розуміючи цінність читання як звички для сучасної дитини ми, дорослі, можемо докласти зусиль, щоб її сформувати.

Яка користь від читання

Книжки допомагають заспокоїтися та зняти напругу. Кожен з нас сьогодні шукає свої інструменти для зняття стресу та розслаблення. Читання (зокрема читання дитячих книжко для своїх дітей) – один з найдієвіших! Увага переключається з тривожних подій у реальності на захопливі казкові сюжети, які обов’язково добре закінчуються. Вчені дослідили, що після 6 хвилин читання нормалізується пульс та знижується тонус м’язів. Читання розвиває мислення та уяву, розширює словниковий запас, покращує пам’ять. Найчастіше батьки починають бити на сполох, коли помічають, що діти мають проблеми з усім загаданим. Тоді готові вкладати значні кошти, шукаючи курси та репетиторів, що допоможуть. Грайте на випередження й читайте для своєї дитини! Людям, які багато читають, легше навчатися. Інтелектуальна діяльність, зокрема читання, позитивно впливає на клітини мозку. Навичка отримувати інформацію з друкованого тексту стовідсотково знадобиться в школі. Учні, яким багато читали у дошкільному дитинстві, мають більше шансів успішно вчитися. Читачі займають проактивнішу позицію у суспільстві. Дослідження, проведені американською агенцією НЕА, свідчать, що люди, які регулярно читають, висловлюють свою позицію з різних питань частіше, ніж інші, а також роблять це красномовніше та переконливіше. Читання формує світогляд, характер, емпатію, толерантність. Той, хто читає, отримує зі сторінок книжок певний досвід, адже разом з персонажами проживає численні перипетії, сумнівається, помиляється, приймає рішення та бачить їхні наслідки.

Погодьтеся, ці пункти виглядають достатньо привабливими, аби змусити нас, дорослих, переглянути те, як проходить дозвілля у вашій родині, та запровадити зміни, що надихатимуть дитину проводити час за читанням.

Як залучити дитину до читання

Надихайте прикладом. Адже наші діти з найменшого віку вчаться через наслідування. Нас розчулює, коли малюк з діловим видом стукає молотком, як дідусь, або куховарить у пісочниці, як дорослі на кухні. Якщо дитина бачитиме вас не лише зі смартфоном у руках, а й на дивані з книжкою, то таке дозвілля стане для неї також привабливим. Зробіть літературні події сімейними традиціями: відвідуйте разом бібліотеку, презентації книжок і книжкові фестивалі, дивіться буктрейлери, стежте за оглядами букблогерів, обговорюйте прочитане з рідними та знайомими. Читання як задоволення. Створіть сімейну традицію щоденного читання у затишній атмосфері. Можливо, у вас з’явиться для цього особливий плед чи подушка, або колекція закладок. Який варіант підійде саме для вашої родини? Читати короткий та веселий вірш щоранку, поки готується сніданок? Розбирати пізнавальну статтю з енциклопедії в середині дня, щоби мати достатньо часу обговорити прочитане, провести дослідження чи створити модель? Щовечірнє заколисуюче читання у ліжечку? Обирайте та запроваджуйте те, що буде дарувати вам та вашій дитині моменти спільного задоволення та змістовного спілкування. Залучати дітей до читання допоможе гейміфікація. Нещодавно завдяки роботі ГО "Освіторія" з’явився застосунок "Вивчаю – не чекаю". У ньому гра поєднана зі завданнями, які допомагають навчитися читати, писати грамотно, розібратися із граматичними поняттями, а також прочитати чи послухати літературні твори на різні смаки. Ви ще не завантажили? Обирайте книжки, які відповідають віку та інтересам дитини. Вибір книжок, які підходять для читання саме вашій дитині, це теж непроста задача. Буває так, що ваші смаки не співпадають, і те, що захоплювало вас у дитинстві, геть не викликає інтересу у ваших дітей. Тут у пригоді стануть рекомендації спеціалістів з сучасної дитячої літератури. Їх можна знайти у збірках "Живі письменники. Батькам", а ще на сайті простору української дитячої книги "Барабука" Знайомте дітей з різними стилями та жанрами, а також дитячими журналами. Усе нове викликає інтерес і захоплення. Кожна книжкова новинка, яка з’являється у вас вдома, привертає увагу дитини, підживлює її бажання читати. О це надто дорого нині, зауважите ви. Нагадаю, що можна обмінюватися книжками із друзями або записатися до бібліотеки. Наприклад, можна оформити передплату на журнал "Джміль" до кінця року ви щомісяця отримуватимете новий випуск із найрізноманітнішими творами для читання: віршами, казками, пізнавальними статтями, коміксами, а також творчими завданнями. Обмежуйте споживання відео контенту та ігор на гаджетах. Протягом 25 років я щоденно спілкуюся з дітьми різного віку, тож чітко бачу, як відрізняються діти, які перенасичені споживанням яскравих образів з мультфільмів, відеороликів та комп’ютерних ігор від тих, хто має розумно лімітований доступ до цих благ цивілізації. Якщо ви міркуєте над тим, як захопити дитину читанням й дочитали аж до кінця цієї статті, то ділюся з вами простою формулою, що допоможе вам без вагань відповідати на питання: "Можна мені мультик (подивитися відеоролики, пограти на твоєму телефоні)?" Поміркуйте, скільки часу сьогодні дитина провела з книжкою й рівно половину від цього можете спокійно подарувати блакитному екрану.

Бажаю вам та вашим дітям багато сторінок захопливого читання!

Реклама:

Ганна Остапенко, педагогиня, спеціально для УП.Життя.

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.