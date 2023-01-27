"Діти повітряних тривог" та "Вересова міль". Названо найкращі дитячі та підліткові книжки 2022 року

Простір української дитячої книги "БараБука" обрав найкращі дитячі та підліткові видання 2022 року.
Найкращих обирали серед півсотні видань для родинного читання.
Цьогоріч переможців назвали в 11 категоріях: до них потрапили 17 книжок.
До списку найкращих дитячих та підліткових виданнь "Топ БараБуки 2022" увійшли:
Книжка-картинка року: Грася Олійко. "Сукня для Марусі" (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА)
|Фото: barabooka.com.ua
Мальопис року: Оксана Була. "Вересова міль" (ВСЛ)
|Фото: barabooka.com.ua
Родинне читання: Дмитро Кузьменко. "Я, тато і висока гора". Ілюстрації: Оксана Драчковська (Віват)
|Фото: barabooka.com.ua
Поетична книжка року: Олександр Подоляк. "Диктувала це сорока, а записував їжак". Ілюстрації: Катерина Рейда (Крокус)
|Фото: barabooka.com.ua
Літературна казка року: Зоряна Живка. "Півник". Ілюстрації: Оля Гайдамака (ВСЛ)
|Фото: barabooka.com.ua
Художня проза для молодшого шкільного віку: Галина Ткачук. "Дуб Трьох Лісовиків". Ілюстрації: Ксенія Маркевич (Читаріум)
|Фото: barabooka.com.ua
Драматургічна книжка року: Оксана Лущевська, Анна Сурган. "Триматися за руки, сестричко" (Крокус)
|Фото: barabooka.com.ua
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Підліткова книжка року:
Володимир Аренєв. "Скарбничка історій". Ілюстрації: Наталя Ком’яхова, Сашко Ком’яхов (ВСЛ)
Андрій Бачинський. "Примари Чорної діброви". Ілюстрації: Дар’я Філіпова (ВСЛ)
Олена Захарченко. "Метро до Темного Міста" (ВСЛ)
Олександра Орлова. "Парфумерний щоденник Зої". Ілюстрації: Андріана Чуніс (ВСЛ)
|Фото: barabooka.com.ua
Вибір читачів: Катерина Єгорушкіна. "Мої вимушені канікули". Ілюстрації: Соня Авдєєва (Віват)
Шпаргалка для вчителя: Ольга Павленко. "Абетка". Ілюстрації: Юлія Вус (Віват)
|Фото: barabooka.com.ua
Воєнні книжки:
Лариса Денисенко. "Діти повітряних тривог". Ілюстрації: Олена Лондон (Видавництво)
Олена Максименко. "Пси, які приручають людей". Ілюстрації: студія "сері/граф" (Портал)
Оля Русіна. "Абрикоси зацвітають уночі" (ВСЛ)
Володимир Чернишенко. "Битва за місто" (Артбукс)
|Фото: barabooka.com.ua
"BaraBooka. Простір української дитячої книги" – проєкт підтримки дитячого читання, історія якого почалася в 2014 році зі старту сайту про українську дитячу літературу для дітей та підлітків. З того ж часу щороку авторки та експерти порталу відзначають видання різних жанрів і форматів: художні та пізнавальні книжки, новинки для дітей і підлітків різного віку та для родинного читання.
До команди "БараБуки" входять літературознавиці, письменниці, методистки Лабораторії дитячого читання НЦ "Мала академія наук України".
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