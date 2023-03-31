Чому рецепт на препарати екстреної контрацепції в Україні – не проблема. Досвід лікаря

Останніми днями у соцмережах бурхливо обговорюють питання змін у правилах відпуску рецептурних препаратів. Жінки обурені тим, що один з найпопулярніших препаратів екстреної контрацепції "Постинор" тепер не можна буде самостійно купувати в аптеках. Натомість начебто треба буде відстояти кілометрові черги на прийом до лікаря для отримання рецепту.

Моє бачення як практикуючого лікаря-гінеколога цієї проблеми: її насправді не існує, вона абсолютно штучна.

Нерідко сексуальні партнери забувають заздалегідь подбати про свою контрацепцію. Також, на превеликий жаль, трапляються й жахливі випадки сексуального насильства. У таких випадках на допомогу приходять препарати так званої "аварійної" (або екстреної) контрацепції (ЕК).

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Механізм дії таких препаратів наступний: вони запобігають овуляції та заплідненню, якщо статевий акт відбувається в преовуляторній фазі, коли вірогідність запліднення максимальна. Також препарати ЕК впливають на ендометрій (слизову оболонку матки), перешкоджаючи імплантації заплідненої яйцеклітини. Фактично відбувається "гормональний удар" по жіночому організму, тому що доза гормонів в таких препаратах набагато вища, ніж у комбінованих оральних контрацептивах (препарати для постійної контрацепції).

По-перше, проблем з отриманням такого рецепту не буде – навіть у той самий день, коли відбувся незахищений статевий акт. В Україні, завдяки вільному доступу до медичного обслуговування та розвиненій мережі приватних та державних лікарень, таких проблем, як, наприклад у Європі, немає. Кажу це абсолютного відповідально – як лікар, який чергує у стаціонарі 24/7, надає невідкладну гінекологічну допомогу у будь-який час і має можливість формування цього рецепту. Більшість таких звернень виникає саме у нічній час, відразу після коїтусу. До речі, ще ніхто з пацієнтів не мусив чекати у "кілометровій черзі".

Наведу приклад: нещодавно пацієнтка, яка тривалий час перебуває у Польщі, написала мені в месенджер щодо поради стосовно препаратів екстреної контрацепції. Я рекомендував їй спочатку звернутись до місцевого лікаря-гінеколога, після чого придбати потрібний препарат в аптеці. Але є два вагомих нюанси.

По-перше, доступ до медицини в країнах ЄС не такий "простий" як у нас. Їй сказали, що візиту до лікаря доведеться зачекати орієнтовно тиждень або навіть два, в той час як засіб посткоїтальної контрацепції треба прийняти протягом перших 3-5 днів (залежно від діючої речовини препарату).

По-друге, самостійно препарат придбати неможливо, тому що з 2017 року в Польщі відпуск препаратів екстреної контрацепції – виключно за рецептом. До речі, як і більшість інших препаратів (гормональних, антибактеріальних, психотропних, НПЗП та інших рецептурних лікарських засобів).

В результаті пацієнтка приїхала до Львова і звернулась до лікаря у перший медичний заклад. В той же день вона купила та прийняла препарат екстреної контрацепції.

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З квітня процедура оформлення рецептів в Україні відчутно не зміниться, окрім того, що додатково, буквально за 2 хвилини, лікар створить паперовий/електронний рецепт на потрібний препарат. Натомість, це значно знизить неконтрольований прийом препаратів даної групи.

Відпускати препарати екстреної контрацепції виключно за рецептом та після консультації лікаря – доцільно через низку побічних дій та протипоказань до використання. Найчастіші побічні дії – це нудота, головний біль, кровотеча, біль у нижніх відділах живота тощо. Протипоказаннями до використання є індивідуальна непереносимість до компонентів препарату, вагітність, важкі захворювання печінки, ШКТ та ін.

Пригадую, як у минулому році був випадок, коли використання "Постинору" без призначення лікаря виявилося неефективним. Жінка звернулася до мене вже із затримкою і позитивним тестом на вагітність, хоча препарат, з її слів, прийняла згідно інструкції – протягом 24 годин з моменту статевого акту. Однак, було одне "але" – у неї хвороба Крона (захворювання шлунково-кишкового тракту, яке вражає частіше кінцеві відділи тонкого кишківника). Через те, що пацієнтка не знала про протипоказання до прийому препарату цієї групи при такій патології (хвороба Крона суттєво знижує дію препарату), вона була змушена перервати небажану вагітність.

Також маю зазначити, що зловживання препаратами ЕК може мати важкі наслідки. Частий прийом таких пігулок викличе серйозні порушення менструального циклу. Крім того, існує велика частота утворень кіст яєчників (частіше функціональних) та гіперпластичних процесів в ендометрії (поліпи та гіперплазія).

Важливо ще раз підкреслити, що використовувати препарати "аварійної" контрацепції після акту інтимної близькості рекомендується після консультації лікаря, який проведе гінекологічний огляд та підбере оптимальний засіб екстреної контрацепції з урахуванням особливостей вашого менструального циклу та стану здоров'я. Адже екстрена контрацепція не обмежується лише препаратом "Постинор". Насправді їх набагато більш. Тому не нехтуйте візитом до лікаря та бережіть себе!

Роман Ісмаілов, онкогінеколог медичної мережі "Добробут", спеціально для "УП. Життя"

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