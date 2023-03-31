Постинор, Німесил, спирт. Які ліки будуть за рецептом з 1 квітня та чи варто хвилюватися

З 1 квітня в Україні вводять е-рецепти на низку лікарських засобів: їх можна буде отримати не лише за паперовим, а й за електронним рецептом.

У соцмережах почали з’являтися припущення, що екстрені контрацептиви, Німесил та етиловий спирт тепер стали рецептурними.

Насправді так було завжди, але багато хто купував препарати без призначення, а аптеки відпускали їх "просто так".

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Ми поспілкувалися з експертами, щоб дізнатися, які ліки в Україні можна продавати лише за рецептом, а які – досі у вільному доступі.

Розібратися в цій темі допомогли заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич та головний педіатр медичної мережі "Добробут" Олексій Риков.

Що зміниться з 1 квітня?

Фото: phodopus /Depositphotos

З 1 квітня українці зможуть пред’являти електронний рецепт для купівлі рецептурних лікарських засобів, як і паперовий.

Однак перелік рецептурних препаратів додатково не розширювали.

"МОЗ не розширює перелік рецептурних препаратів (!), а вводить на рецептурні препарати додатковий цифровий інструмент – електронний рецепт.

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Паперовий рецепт, який діяв на рецептурні препарати, діятиме й надалі з огляду на те, що в країні війна, можливі відключення електроенергії та інші форс-мажорні ситуації.

При цьому пацієнт зможе сам обрати, який тип рецепта для нього буде зручнішим – електронний чи паперовий", – пояснює заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

Загалом у правилах відпуску ліків нічого не змінилося.

"Ці препарати повинні були бути рецептурними завжди. І правила відпуску рецептурних ліків за рецептом ніхто не скасовував, але зазвичай це ніхто не контролював.

Зараз ми переходимо на електронну форму рецепта, і це буде простіше контролювати", – каже головний педіатр медичної мережі "Добробут" Олексій Риков.

Якщо ваші ліки підлягають відпуску за рецептом – необхідно подбати про отримання такого рецепта у квітні, наголошує Марія Карчевич. Принаймні першого – бо інші призначення лікар зможе робити дистанційно.

Важливо: військові адміністрації, підрозділи Сил оборони, а також залучені волонтерські та благодійні організації можуть закуповувати рецептурні ліки для потреб воєнного часу гуртово безпосередньо у дистриб'юторів, і для цього не потрібний рецепт.

На період дії воєнного стану в аптеках, які перебувають в межах громад, де ведуться активні бойові дії, можуть відпускати рецептурні ліки (за винятком наркотичних (психотропних) ліків, сильнодійних та отруйних речовин) без рецепта лікаря.

Які препарати можна купити тільки за рецептом?

Антибіотики

Фото: MrHamster /Depositphotos

Антибіотики продають по е-рецепту ще з 1 серпня минулого року.

Без рецепта їх відпускають лише на територіях, де ведуться активні бойові дії, а також для волонтерських та благодійних організацій, які забезпечують армію.

Раніше ми пояснювали, чому ці препарати не можна пити для профілактики або проти вірусів, і чим небезпечна антибіотикорезистентність.

Гормональні препарати (зокрема протизаплідні, екстрені контрацептиви)

Усі препарати для контрацепції – це гормональні препарати, пояснює лікар. Вони відпускаються лише за рецептом – зокрема популярний Постинор.

"Екстрена контрацепція – це дуже велика доза гормонів, які одночасно потрібно прийняти жінці, щоб перервати процес запліднення. Вона має серйозні побічні дії, там дуже велика кількість протипоказів", – пояснює лікар.

В інструкції до ЕК вказано час, за який можна випити ліки (у Постинора – 72 години). Олексій Риков радить все-таки звертатися до медиків, щоб перевірити, чи нема протипоказань.

Електронний рецепт може виписати будь-який лікар – навіть телефоном. Для цього не потрібно мати декларацію – це може бути лікар державного, комунального, приватного закладу чи лікар-ФОП.

У соцмережах багато жінок запитували – що робити потерпілим від сексуального насильства, якщо в них немає можливості піти до лікаря?

"Кожна ситуація є особливою та має вирішуватися медичним спеціалістом індивідуально. Усі контрацептиви, зокрема екстреного застосування, є гормональними, тому можуть мати серйозний вплив на здоровʼя та самопочуття жінки.

Важливо, щоби в екстрених ситуаціях, особливо у випадках сексуального насилля, жінка отримала повноцінну медичну допомогу, яка не обмежується виключно призначенням контрацептива. Саме тому необхідно звернутися до лікаря чи хоча б проконсультуватися з лікарем телефоном", – відповідає Марія Карчевич.

Водночас українці висловлюють занепокоєння через е-рецепти на екстрені контрацептиви.

"З одного боку, впевнена, є жінки, для яких це чи не єдиний метод контрацепції. Скільки їх – я не знаю. З іншого – у нас війна. Жінки дуже вразливі. І чи необхідні ці зайві рухи саме зараз?

До речі, якщо почитати сайт NHS, то щось я не бачу там обов'язкового візиту до сімейного лікаря, щоб купити Постинор. А от місць, де його можна дістати – багато", – написала медична журналістка Наталя Бушковська.

Лікар Іван Черненко вважає, що більшість ліків мають відпускатися за рецептом, оскільки пацієнти займаються самолікуванням.

Однак він припустив, що Постинор варто виключити з переліку рецептурних препаратів.

"Згоден, постинор має бути виключеним з рецептурних, але він був рецептурним і рік назад. І мені шкода, що спільнота гінекологів просто не звернула на це увагу", – написав Черненко.

"УП. Життя" запитала у МОЗ про ймовірність виключення екстреного контрацептива з рецептурних препаратів і чекає на відповідь.

Протисудомні

Протисудомні препарати завжди продавались лише за рецептом, наприклад, карбамазепін чи баклофен.

"Протисудомні діють на центральну нервову систему.

Вони ніколи не продавалися без рецепта, бо це сильнодіючі засоби і засоби особливого обліку", – пояснює медик.

Кроворозріджуючі

Наприклад, клопідогрель, ривароксабан (ксарелто).

"Кроворозріджуючі приймають направо і наліво при COVID-19, але це дуже небезпечні ліки, бо вони можуть викликати кровотечу.

Для того, щоб призначати такі препарати, потрібно оцінювати стан людини з самого початку", – пояснює Олексій Риков.

Ліки від артеріального тиску, серцевих хвороб

Майже всі препарати для лікування артеріальної гіпертензії або серцевих хвороб – рецептурні.

Корвалол і валокордин можна купити тільки у невеликих флакончиках, а на флакон 50 мл уже потрібний рецепт.

Це серйозні препарати: наприклад, корвалол містить фенобарбітал – сильнодіючий препарат, який діє на центральну нервову систему.

Але чи можна купити 10 маленьких флакончиків?

За правилами продажу таких препаратів є гранична кількість, яку можна відпускати без рецепта, пояснює Олексій Риков.

"Тут питання в тому, що це на одну упаковку. Якщо випити флакон 50 мл, можуть бути виражені побічні дії. Я думаю, в аптеках навряд чи вам продадуть 10 упаковок корвалолу", – каже лікар.

Також справа не в об’ємі, а в дозуванні діючої речовини, додають у МОЗ. Неправильне вживання таких ліків може ускладнити перебіг хвороби, затягнути лікування.

"Пацієнт може витрачати час, гроші, а головне здоровʼя на лікування, яке йому не підходить, а в деяких випадках – навіть шкодить. Не варто ризикувати, зверніться до лікаря, який підбере вам ефективне та безпечне лікування", – каже Марія Карчевич.

Водночас багато ліків проти серцево-судинних захворювань можна отримати безоплатно або з невеликою доплатою за е-рецептом в межах "Доступних ліків", кажуть у МОЗ. Детальніше – запитайте у свого сімейного лікаря.

Деякі ліки від кашлю

Більшість препаратів проти кашлю продаються без рецепта, але ліки з кодеїном, на основі сальбутамолу, для інгаляцій – тільки за рецептом.

Деякі знеболювальні

За рецептом відпускаються сильнодіючі знеболювальні: наприклад, кетанов, трамадол.

Чи дійсно Німесил відпускається тільки за рецептом? Так, кажуть експерти, хоча в аптеках його часто продають як безрецептурний.

"Цей препарат не "тепер буде за рецептом", він завжди був рецептурний, оскільки існують застереження щодо профілю безпеки цього лікарського засобу, зокрема щодо його гепатотоксичності", – пояснює Марія Карчевич.

Олексій Риков додає, що Німесил не є знеболювальним препаратом.

"Німесулід є специфічним протизапальним препаратом. Протизапальні препарати мають значні побічні дії при неправильному використанні.

В принципі всі вони мають знеболювальну дію, але основна дія – протизапальна", – каже Олексій.

Протимігренозні препарати – також достатньо серйозні й відпускаються тільки за рецептом.

"Але якщо у назві просто написано, що це проти мігрені, але туди входить кофеїн з парацетамолом – це, скоріш за все, безрецептурний препарат", – додає лікар.

Антигельмінтні (ліки проти глистів)

"Вони дуже токсичні і, на жаль, я як педіатр постійно стикаюся з тим, що до мене приходять діти, яких чомусь лікують від неіснуючих глистів, і після цього вони мають дуже виражені побічні дії.

Дуже добре, що ці ліки тільки за рецептом", – каже лікар.

Стероїдні лікарські засоби

Стероїдні препарати використовуються для лікування дуже важких захворювань.

Наприклад, дексаметазон, преднізолон, метилпреднізолон.

У деяких випадках дексаметазон використовуються для лікування алергії, але його не можна призначати собі самостійно.

"Дексаметазон – це не антигістамінний препарат, це глюкокортикостероїд. Безконтрольний прийом дексаметазону може когось вбити, якщо його самому собі призначати", – наголошує Олексій Риков.

Деякі антигістамінні

Антигістамінні препарати (пігулки) майже всі відпускаються без рецепта.

Однак тільки за рецептом можна купити препарати для парентерального введення, тобто всі препарати в ампулах.

"Їх можуть використовувати тільки медичні працівники. Ви ж вдома не можете вколоти собі супрастин.

Всі парентеральні препарати більш небезпечні при введенні, ніж препарати в таблетках", – пояснює лікар.

Етиловий спирт

Олексій Риков каже, що етиловий спирт завжди був рецептурний, зокрема не мав би продаватися в об‘ємі понад 70 мл.

"Це сильнодіюча речовина, ним можна отруїтися. Спирт може бути потрібний для обробки чогось. Є більш сучасні методи знезараження, але в принципі за звичкою спирт ще використовують. Компреси вже давно ніхто не робить.

Мурашиний спирт – це теж антисептик. Питання в тому, навіщо і кому він потрібен", – додає лікар.

Також в асортименті аптек можна знайти упаковки, які не підлягають відпуску за рецептом.

"Правила відпуску не змінюються. Є доступні опції в іншому обʼємі, або ж є інші антисептичні засоби, які можна вільно купити в аптеці", – каже Марія Карчевич.

Антидепресанти, нейролептики та релаксанти

Нагадаємо, також пацієнти з розладами психіки та поведінки можуть отримати 64 препарати безоплатно або з незначною доплатою за програмою "Доступні ліки".

Які спреї, краплі, мазі – рецептурні?

Всі спреї, які містять сольовий розчин, або судинозвужуючі відпускаються без рецепта.

А гормональні препарати, які містять ті самі стероїди, тільки місцевої дії – рецептурні.

Наприклад, мометазон – рецептурний. А оксиметазолін, ксилометазолін – безрецептурні.

Також рецепту потребують деякі мазі.

"Якщо це просто від подразнення і вони не містять ні антибіотиків, ні місцевих стероїдів, то вони будуть без рецепта. Якщо це комбіновані мазі (наприклад, тридерм) – за рецептом", – каже лікар.

Якщо мазі містять антибактеріальні препарати, гормони – вони були і є за рецептом.

Натомість місцеві протизапальні, наприклад популярні мазі від болю в колінах, продаються без рецепта.

Які ліки можна купити без рецепта?

Фото: oneinchpunch

Більшість препаратів симптоматичної дії, майже всі жарознижуючі, знеболювальні, протикашльові, відхаркувальні, протиалергічні засоби – зазвичай відпускаються без рецепта.

Зокрема, без рецепта можна купити відомі нам аспірин, ібупрофен, анальгін, парацетамол, спазмалгон, цитрамон тощо.

Симптоматичні препарати – судинозвужуючі краплі в ніс та краплі для промивання носа, льодяники для розсмоктування від болю в горлі, антигістамінні, місцеві антисептики, відхаркувальні засоби, більшість протикашльових засобів, які не містять кодеїну, рослинні препарати симптоматичної дії (мікстури, сиропи при застуді).

"Форма випуску і дозування препаратів без рецепта розрахована так, що мінімізовано ризик побічних дій, передозування", – пояснює лікар.

Водночас рецептурні ліки при неправильному застосуванні можуть призвести до серйозних наслідків і навіть смерті.

Як дізнатися, чи є препарат рецептурним?

Перевірити, чи є препарат рецептурним, дуже просто, каже лікар. В інструкції усіх лікарських засобів є інформація про його медичне застосування та категорію (умови) відпуску.

Знайти інструкцію потрібного препарату можна на сервісах онлайн-аптек або на сайті Державного реєстру лікарських засобів України.

Щоб перевірити необхідність рецепта на сайті Державного реєстру лікарських засобів, потрібно:

в пошуковому рядку ввести назву лікарського засобу або його міжнародну непатентовану назву (іншими словами – діючу речовину);

відкрити реєстраційне посвідчення відповідного лікарського засобу (крайня ліва колонка в таблиці);

у профілі лікарського засобу знайти рядок "Умови відпуску". Якщо в інструкції зазначено "За рецептом", для відпуску такого лікарського засобу в аптеці потрібен рецепт від лікаря.

Також назви безрецептурних ліків можна знайти у "Переліку лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів".

"Можна умовно сказати, що ліки, які рекламують по радіо чи телевізору, безрецептурні. Бо пряма реклама рецептурних препаратів в Україні заборонена", – додає лікар.

Як отримати електронний рецепт?

Е-рецепт можна буде отримати у будь-якого лікаря, незалежно від наявності декларації, пояснюють у МОЗ. Перший рецепт медик виписує на прийомі – і це не обов'язково має бути сімейний лікар.

В аптеці потрібно пред'явити номер та код рецепта.

"Вам прийде код з рецепта по СМС, ви з цим кодом йдете в аптеку і коли його внесуть в систему, там буде написано, що вам треба отримати", – каже Олексій Риков.

У разі тривалого лікування гострих або хронічних захворювань, або ж за потреби продовжити лікування чи профілактику повторний електронний рецепт можна буде отримати дистанційно.

"Електронний рецепт має термін дії. По цьому рецепту можна купити ліки один раз за той термін дії, який там вказаний. Якщо він не використовується, то він протерміновується.

Як тільки ви пішли в аптеку і купили ліки за рецептом, рецепт стає недійсним", – пояснює лікар.

Водночас е-рецепт можна погасити частково, тобто придбати меншу кількість ліків, ніж вам призначив лікар (наприклад, блістер, саше чи ампулу). При цьому повторно отримувати рецепт не потрібно, запевняють у МОЗ.

Інфографіка: МОЗ

Термін дії одного рецепта становить 10 днів для наркотичних (психотропних ліків) та 30 днів – для решти препаратів. Частота отримання такого рецепта залежить від схеми лікування, яку визначає лікар.

Якщо ви чи ваші близькі не маєте мобільного телефону, лікар може виписати паперовий рецепт. Також ліки за рецептом може купити не тільки людина, яка отримала його, а рідні або близькі люди.

"Пацієнт може передати інформацію про рецепт (а це номер рецепта та код погашення) людині, якій довіряє. І така людина придбає потрібні ліки", – каже Марія Карчевич.

Також механізм е-рецепту полягає у призначенні саме активної речовини, без прив’язки до бренду лікарського засобу, раніше пояснювала Карчевич.

"Ви будете ухвалювати рішення про покупку того чи іншого засобу самостійно та відповідно до власного бюджету", – додає вона.

Люди з хронічними захворюваннями можуть отримувати наступні рецепти дистанційно – про це треба завчасно домовитися з лікарем.

Е-рецепт розв'язує проблему з постійною потребою оновлювати рецепт, додає Олексій Риков.

"Можна ставити помітку, що це препарат для постійного прийому і виписувати потрібну кількість. Людині не потрібно ходити кожен раз для лікаря", – каже Олексій Риков.

Утім, якщо це сильнодіючі препарати, одноразовий відпуск за кількістю обмежений.

"Ніхто не може виписати 200 таблеток сильнодіючого препарату навіть для хронічного хворого. Тому і зараз пацієнтам періодично треба ходити до лікаря", – пояснює медик.

Чому так багато ліків відпускають лише за рецептом?

Рецептурні ліки мають конкретні особливості застосування, а тому вимагають певних професійних знань та навичок щодо їхнього призначення та застосування.

"Лікарські засоби, які застосовуються парентерально, відпускаються за рецептами, оскільки їх застосування потребує залучення медичних спеціалістів.

А великі упаковки лікарських засобів також можуть бути віднесені до рецептурних з огляду на ризик неправильно застосування", – кажуть у МОЗ.

Загалом лікарські засоби відносять до рецептурних тоді, коли неправильне застосування становить суттєвий ризик.

Наприклад, коли багато пацієнтів їх неправильно споживають, або навіть правильне застосування становить загрозу здоров'ю, якщо робити це без нагляду лікаря.

"Рецептурні ліки мають не лише лікувальні властивості, а й можуть мати побічні ефекти. Тому важливо, щоби їх призначав лікар. Бо навіть "безневинне" знеболювальне, яке ми завше вживаємо, може нести небезпеку при неправильному застосуванні", – пояснює Марія Карчевич.

На думку Олексія Рикова, запровадження е-рецептів – це позитивне явище, яке зменшує ризик самолікування і неадекватного прийому препаратів, що викликають сильні побічні дії.

"Часто пацієнти намагаються лікуватися самостійно і доводять себе до такого стану, що потім дуже важко лікувати, або змінюють лікування самостійно.

Наприклад, призначають людині похилого віку препарати від тиску, аритмії, а потім сусідка каже, що їй краще допоміг інший препарат. Пацієнт йде в аптеку і починає пити інший препарат", – каже лікар.

Як контролюватимуть відпуск препаратів за рецептом?

Контроль за відпуском рецептурних ліків в аптеках проводить Держлікслужба. Якщо вона отримує скарги від пацієнтів щодо порушення порядку реалізації ліків, то може провести перевірку.

"Наше завдання – не покарати когось, а разом сформувати в суспільстві культуру відповідального вживання лікарських препаратів.

Адже ліки – це не цукерки, а надто рецептурні препарати. На те вони й рецептурні, що відпускаються за рецептом лікаря", – каже Марія Карчевич.

У МОЗ наголошують, що неправильне використання може призвести до непоправних наслідків для здоров'я людини.

"Перед запуском електронного рецепта на антибіотики минулого року також були хвилювання, як усе працюватиме. Однак зараз маємо понад 700 тис. таких е-рецептів і люди користуються цим сервісом, критичних проблем не виникало….

Попередження самолікуванню – ще одна стратегічна ціль разом із євроінтеграційною, до якої ми рухаємося.

Здійснюючи моніторинг за відпуском рецептурних препаратів, зможемо аналізувати призначення лікаря й ефективність лікування", – додають у МОЗ.

Олена Барсукова, "Українська правда. Життя"