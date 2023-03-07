"Одностатеві шлюби" та реєстровані цивільні партнерства. Чому одного в Україні не буде і як планується реалізовувати інше

Валерія Коломієць заступниця міністра юстиції України з європейської інтеграції
10963
7 березня 2023

Українці як нація і як особистості стають всі більш і більш помітними у світі. Жінкою року за версією журналу Time стала українська правозахисниця Олена Шевченко. Коментуючи згадану відзнаку, Олена написала такі слова:

"Російська пропаганда тримається на ідеї "традиційних цінностей", де немає рівності ані для жінок, ані для ЛГБТК+ спільноти. Отже у мене комбо у цій боротьбі. Я жінка і я лесбійка. І я цим пишаюсь.

І так, я та людина, яка буде боротись за одностатеві шлюби, тому що немає нічого більш огидного, ніж коли традиціоналісти починають волати про порушення свого права не бачити поруч ЛГБТК+ людей. Такого права у вас немає.

Реклама:

І немає нічого більш огидного, ніж ваша радість від того, що ЛГБТК+ люди не можуть подати заяву про одруження в Україні. Бо радість від нещастя інших людей – це огидно.

Україна змінюється і ніщо і ніхто не зупинить людей, які мають цінності людяності та віру у рівність".

Мені є багато що додати не просто як людині, що розділяє одну думку з Оленою. Мені є що додати як посадовиці, яка в Міністерстві юстиції відповідає за Національну стратегію з прав людини та План дій з її реалізації, за запровадження інституту реєстрованих цивільних партнерств (який часто в народі називають "одностатевими шлюбами") є одним з пунктів цього Плану дій.

Окрім того, саме наше міністерство має подати законопроект про реєстровані цивільні партнерства до Парламенту цього року. Ми над ним працюємо, маємо розуміння, що і чому ми пишемо, яку філософію та смисли вкладаємо в текст та на які проміжні результати орієнтуємось.

Більше того, ми розуміємо важливість та актуальність цього питання з огляду на велику кількість представників та представниць ЛГБТК+ спільноти котрі сьогодні здійснюють оборону нашої країни в лавах Збройних сил України. Адже і держава в свою чергу також має попіклуватися про них та їхні родини, чи не так?

Щиро кажучи, особисто я ще не маю кінцевого бачення та впевненості, яким чином ця ініціатива, котру підтримує на сьогодні більшість українців, буде реалізована остаточно – оскільки зрозуміло, що адвокаційний та політичний шлях цього законопроекту у будь якому випадку буде не найпростішим. Але я точно впевнена в якості того продукту, який ми зараз розробляємо на базі міністерства.

Реклама:

А тепер коротко про концептуальні речі, в рамках котрих ми вирішили рухатися:

  • інститут реєстрованого цивільного партнерства пропонується запровадити лише для одностатевих пар. Важлива ремарка, це будуть саме партнерства, а не "одностатеві шлюби", тобто сам інститут шлюбу жодних змін зазнавати не буде;
  • це буде окремий законопроект в котрому буде передбачено конкретний перелік прав партнерів. Тобто передбачені всі надані права та обов’язки партнерів із внесенням змін до низки законів. Фактично все те ж саме, що і в різностатевих пар, з врахуванням певних винятків та нюансів;
  • в законопроєкті буде визначено коло питань, що можуть регулюватися партнерським договором;
  • одностатеві шлюби, що укладені між громадянами України в іноземних країнах, планується прирівняти до цивільного партнерства в Україні; у випадку якщо партнери є громадянами України та проживають закордоном і бажають зареєструвати партнерство, вони зможуть це зробити в дипломатичних і консульських установах України;
  • в законопроєкті також маємо врахувати рішення Європейського Суду з прав людини Fedotovaandothers v. Russia. Це справа, в якій кілька одностатевих пар з росії стверджували що їхні права були порушені тим, що їхня країна не надала їм можливості оформити офіційні стосунки аби мати можливість захистити свої матеріальні та нематеріальні права.

У своєму рішенні суд вкотре підтвердив вже раніше сформовану практику щодо того, що держави-учасниці Конвенції з прав людини та основоположних свобод мають у будь-якому випадку забезпечити правові рамки, які дозволяють одностатевим парам отримати належне визнання та захист їхніх стосунків.

До речі, цього року очікуємо рішення в аналогічній справі щодо України, але маю сумнів, що воно буде суттєво відрізнятися і не встановить тих самих порушень прав людини що і в Росії, на жаль. Тому очевидно, що питання поваги до прав людини для нас серед іншого – це ще й питання нашого цивілізаційного вибору, котрий ми, очевидно, зробили ще наприкінці 2013 року, і котрий абсолютно розходиться з регресом РФ назад до імперії зла котра знищує людей та цілі народи.

Більш детально зупинюся на питанні "А чому не шлюб?"

По-перше, що таке "шлюб" визначено в Конституції України та в Сімейному кодексі, і там чітко вказано, що це союз чоловіка та жінки, і ніяк інакше. Зміни до Конституції України під час воєнного стану вносити заборонено. Тож чому не шлюб – відповідь очевидна, але не повна.

По-друге, які б позитивні результати соцопитувань щодо права на реєстровані партнерства ми не бачили останнім часом, треба розуміти, що це зміна доволі революційна для значної частини суспільства, а змінювати певні застарілі парадигми треба поступово. Так було не лише в Україні – багато європейських країн спершу вводили інститут реєстрованих партнерств і лише з роками повністю прирівняли різностатеві та одностатеві пари, частина з них досі мають лише інститут партнерств.

По-третє, повага до рівності в реалізації та захисті прав кожної людини є обов’язком для кожної європейської країни. До прикладу, Європейський суд з прав людини вказує, що кожна країна ЄС має надати та гарантувати одностатевим партнерам можливість реалізувати та захистити свої права в тих рамках, в яких це буде прийнятне для конкретної країни та суспільства в конкретний історичний період.

Тобто чи це буде право на реєстровані цивільні партнерства, чи це буде право на шлюб – вибір країни, головне, щоб ця можливість існувала. Очевидно, що як і для більшість країн, що пройшли чи проходять цей шлях, для України більш правильно буде починати цей рух з права одностатевих партнерів та партнерок на реєстрацію цивільних партнерств.

Якщо про щось з переліку потрібно написати більш розгорнуто, або ви маєте інші запитання – пишіть в коментарях. Питайте, постараюсь розкрити в наступних публікаціях. Щоб не писати колонку, як роман, сказала коротко, але розказати детальніше є про що.

Якщо ж ви просто хочете висловити своє незадоволення та незгоду...

Я не зможу вам цього заборонити, буду рада аргументам проти, аби їх також винести в окремий текст, де поясню, чому ми вже давно вийшли за рамки дискусії "чи робити це" і перейшли до дискусії "як це зробити". Я впевнена, що несприйняття часто є причиною страху, а страх – є наслідком незнання. То ж давайте заповнювати ці білі плями разом.

Валерія Коломієць, заступниця міністра юстиції України з європейської інтеграції, спеціально для УП. Життя

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.


Реклама:


Реклама:

Олеся Островська-Люта

Український павільйон на Венеційській бієнале під загрозою

директорка Мистецького Арсеналу

Тамара Сухенко

Війна та книги. Зброя, інструмент зцілення та розвитку

співзасновник благодійного фонду "Бібліотечна країна", психолог, фасилітатор

Олексій Ерінчак

Місце мрій: чому книгарня нині більше, ніж просто магазин

засновник книгарні "Сенс"
 1432
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2619
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20108
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій