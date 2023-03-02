Українська ЛГБТ-активістка Олена Шевченко стала жінкою року за версією TIME

Українська ЛГБТ-активістка, засновниця "Маршу жінок" та очільниця ГО "Інсайт" Олена Шевченко стала однією з "Жінок року" за версією TIME.

Редакція журналу традиційно обрала 12 жінок, які зробили внесок у захист прав людини цьогоріч, йдеться на сайті Time.

Автори рейтингу називають Олену "однією з найбільш впізнаваних правозахисниць в Україні".

"Олена Шевченко бореться за найбільш вразливі верстви населення України", – кажуть у виданні.

Фото: Time

У 2017 році Олена Шевченко стала співзасновницею громадської організації "Інсайт", що займається підтримкою жінок та ЛГБТ-спільноти. У виданні зазначили, що за останні п'ять років на Шевченко нападали 7 разів.

Крім Шевченко, у список видатних жінок року потрапили американські акторки Кейт Бланшет і Анджела Бассет, іранська журналістка Масі Алінеджад, мексиканська активістка Вероніка Крус Санчес, бразильська урядовиця Аніель Франко.

Також у рейтингу опинилася музикантка Фібі Бріджерс, кліматична активістка Аїша Сіддіка, футболістка Меган Рапіно, боксерка Рамла Алі, очільниця японської компанії Макіко Оно та письменниця Квінта Брансон.

Нагадаємо, минулого року у топ-100 найвпливовіших людей світу за версією Time потрапило троє українців. Серед них – президент України Володимир Зеленський, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і головна редакторка "УП" Севгіль Мусаєва.

Раніше іранські жінки стали Героями року за версією TIME, а журналістка і діджейка з України потрапили у престижний рейтинг лідерів від TIME.

А до рейтингу Time100 Next увійшли два українські міністри та українська математик Марина В'язовська.