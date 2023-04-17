Безпечне навчання: про стан та облаштування укриттів в освітніх закладах

Від початку повномасштабного вторгнення сигнал повітряної тривоги лунав в Україні понад 20 тисяч разів. За рік великої війни кожен українець дізнався, як моторошно звучить сирена, та що треба робити, коли чуєш її на вулицях свого міста. На жаль, про це дізналися й мільйони українських дітей.

Від 1 вересня 2022 року Міністерство освіти і науки України дозволило поновити навчальний процес в очному або змішаному режимах за дотримання всіх безпекових умов. У тому числі – наявності обладнаного укриття, здатного вмістити всіх учнів і працівників під час повітряної тривоги.

Кожен освітній заклад перед відкриттям мав перевірити та облаштувати приміщення за вимогами ДСНС. Головні критерії: наявність мінімум двох виходів, справна вентиляція, електрика, водопостачання, забезпечення пожежної безпеки, генератори. Також укриття зобов’язані мати запаси питної води, аптечки, радіо, рації, лампи та аварійні світильники.

Виявилося, що значна кількість навчальних закладів України були не готові до початку освітнього процесу за умов воєнного стану. У деяких школах укриття роками використовувались як службові приміщення та були дуже занедбані, інші мали тільки один вихід чи не мали електропостачання. А десь – все і одразу. Тож питання облаштування безпечних укриттів у школах стало дуже гострим.

Від початку широкомасштабного вторгнення наш Фонд Східна Європа переформатував роботу на допомогу українцям. Спільно з МОН, ДСНС і МВС нами була розроблена концепція облаштування безпечних укриттів в освітніх закладах України. Також ми звернулися до донорів Фонду, щоб залучити кошти для такого проєкту.

Так, у серпні 2022 року була створена програма "Безпечна школа". Її головна мета – допомогти нашим дітям безпечно продовжувати навчання в Україні. До програми були залучені 28 навчальних закладів у шести містах України: Києві, Вінниці, Одесі, Хмельницькому, Чернігові та Сумах. Це – школи, заклади дошкільної освіти та позашкільного навчання, а також заклади для реабілітації молоді з інвалідністю. Самі заклади вибирали місцеві департаменти освіти, відштовхуючись від наявності та стану укриттів.

Фото з хмельницького укриття

Кожен заклад міг самостійно вибрати устаткування для своїх укриттів за вимогами ДСНС в межах встановленої суми – 300 тисяч гривень. Також за програмою "Безпечна школа" були створені три модельних укриття – тобто тих, де довелося робити не тільки облаштування, а й повноцінний ремонт, і які можуть стати прикладом для інших навчальних закладів.

Це були заклади освіти, які не мали можливості функціонувати через те що їхні укриття були непридатними або вміщували лише невелику кількість людей і потребували розширення. На ремонт таких модельних укриттів було виділено приблизно по одному мільйону гривень.

Наприклад, дитячий садок у Чернігові не мав запасного виходу, тож там довелося пробивати додаткові двері. Під час активних бойових дій на Чернігівщині в цьому садочку два місяці переховувалася велика кількість місцевих жителів. Після виконання ремонтних робіт це укриття стало значно зручнішим, більш приємним і практичним.

Ми зробили навіть більше за базову вимогу. Нам хотілось забезпечити не тільки захист, а й комфорт учнів і працівників під час перебування в укритті. Повітряна тривога може тривати дуже довго. Дітям особливо важко просидіти декілька годин в закритому й похмурому просторі. У кожному з укриттів були розміщені необхідні меблі, телевізори чи проєктори, роутери для забезпечення інтернету, навчальні ігри, книжки та інші корисні речі для дозвілля дітей.

Особлива увага також була приділена психологічній підтримці. До початку навчального року Фонд Східна Європа спільно з психологинею Світланою Ройз створили онлайн-курс "Психологічна безпека дорослих та дітей під час повітряної тривоги у школі". Він навчає вчителів правильно спілкуватися та підтримувати дітей, справлятися зі стресом та налаштовувати їх на позитивні емоції. Це надзвичайно важливі навички при роботі з дітьми, особливо в умовах війни.

На сьогодні в Україні працює близько 13 тисяч шкіл, у більшості з яких учні навчаються за очним або змішаним форматом. Станом на грудень 2022 року майже 75% шкіл мають облаштовані укриття. Це хороший показник, але ще не достатній.

Пілотний етап програми "Безпечна школа" тривав від 1 серпня 2022 року до 1 лютого 2023 року. Він охопив понад 23 тисячі учнів та більше ніж 1 730 працівників освіти. Зараз Фонд Східна Європа планує наступний етап програми, щоб зробити безпечними ще більше навчальних закладів України. Для цього шукає фінансову підтримку донорів.

Нам хочеться масштабувати цю роботу. Коли ми приїжджали на відкриття укриттів і спілкувались із місцевими органами влади, то розуміли, що потреби колосальні. Не тільки у містах, а й у районах запит на якісні укриття – доволі великий. Тож зараз наше головне завдання – знайти фінансування для продовження цієї активності.

Ольга Молоко, програмна менеджерка Фонду Східна Європа, спеціально для УП. Життя

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