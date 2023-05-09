Як рік великої війни вплинув на онлайн-навчання українців – інсайти та цифри

Зранку 24 лютого, коли вся країна тільки прокинулася під масованої атаки ворога, Prometheus отримав нову оплату від слухача, що зареєструвався на курс з маркетингу. Це закарбувалося в пам’яті і стало для команди символом глибокої віри українців в перемогу і готовності навчатися навіть в найекстремальніших умовах.

Як з’ясувалося протягом наступного року, повномасштабна війна не просто не відбила жагу українців навчатися, а призвела до суттєвого сплеску в онлайн-освіті.

Про обвал активності в перший місяць

У перший же день повномасштабної війни кількість активних слухачів Prometheus обвалився в п'ять разів. Лише в кінці березня активність почала відновлюватися. Та попри хаос і непередбачуваність того періоду, тисячі людей продовжували навчатися на платформі.

Хтось зі слухачів писав, що потребує критичних в цій ситуації знань з першої психологічної чи медичної допомоги, хтось використовував навчання, щоб заспокоїти себе і близьких.

Про зростання і сплеск активності

Готуючись до різних сценаріїв у випадку повномасштабної війни, ми очікували, що відновлення попиту на освіту відбудеться не раніше осені. Але вже в квітні кількість активних користувачів платформи перевищила довоєнний показник.

Щоб відповісти на запит слухачів, Prometheus разом з партнерами швидко запустили безкоштовні актуальні курси воєнного часу:

Тоді ж ми почали запуск різноманітних закритих і відкритих курсів для ЗСУ: Застосування технологій в умовах війни (БПЛА) від Центру аеророзвідки, Основи тактики застосування коптерів DJI Matrice 300 в бойових умовах від фонду "Повернись живим", База: сучасна військова підготовка від центру спеціальної підготовки ASKOLD – всі ці курси були і продовжують бути вкрай актуальними як для цивільного населення, так і для військових.

За минулий рік ми зафіксували ще одну несподівану тенденцію – збільшення відсотка успішного завершення курсів. Якщо до війни на безкоштовних курсах він складав близько 16%, то під час великої війни збільшився до 23%. Це справді дивовижний феномен воєнного часу.

Про міжнародні гранти і нові можливості

Російська агресія призвела до зростання активності міжнародних донорів, які хотіли підтримати український народ. Так, стипендіальні програми для українців на Prometheus запустили Google.org та INCO, USAID, WNISEF, Nova Ukraine, завдяки чому 5000 українців, що постраждали від війни, отримали можливість безкоштовно прокачати свої скіли на програмах з персоналізованим менторством, опанувати нові затребувані професії і здобути міжнародні сертифікати.

З початку повномасштабної війни різноманітними стипендійними програмами на Prometheus скористалися 350 військових, ветеранів, членів їхніх родин.

Про освітні запити під час війни

Два найпопулярніших освітніх запити українців на платформі зараз – це IT та курси воєнного часу. Перший напрям був популярним і до війни, а зараз цей тренд лише посилився. Курси основ програмування, ручного і автоматизованого тестування/QA, UX/UI, Front-end, Java, роботи з Linux, Git, Kubernetes тощо – це можливість отримати нову високооплачувану і затребувану професію в умовах економічної кризи.

Також популярна тематика бізнес навичок і запуску стартапів – українці відроджують підприємницьку активність і хочуть навчатися нового. Не менш актуальними є і безкоштовні курси з англійської мови.

Очевидно, що курси з англійської більш актуальні для українців, які вимушено виїхали за кордон, а навички воєнного часу для тих, хто залишився в країні.

Про зовнішні міграції і зникнення рф з освітньої мапи

За нашою статисткою до великого вторгнення 95% слухачів платформи перебували в Україні і лише 5% – за кордоном. Наразі ситуація змінилася: 80% слухачів Prometheus в Україні і 20% – за кордоном. Як бачимо, приблизно 15% аудиторії вимушено виїхали за кордон.

Також суттєво змінився перелік країн, з яких навчаються наші слухачі. З початком великої війни після України за кількістю слухачів йдуть Польща, Німеччина, США, Велика Британія, Чехія, Нідерланди та Франція.

Цікаво, що до 24 лютого на четвертому місці після України, Сполучених Штатів та Польщі, були слухачі з росії – і це попри те, що курси Prometheus викладаються українською, платформа ніколи не рекламувалася за межами України, а наша команда з 2014 року займала максимально жорстку позицію щодо країни агресора (і, свого часу, була заборонена освітнім відділом так званої "ДНР").

Очевидно, цими слухачами були українці, які працювали в рф, але продовжували навчатися рідною мовою. Після повномасштабного вторгнення цей показник швидко впав до нуля – ще до того, як ми встигли заблокувати всіх відвідувачів з росії.

Про інсайти внутрішньої географії

По мапі наших слухачів воєнного часу можна відслідковувати демографічні процеси в країні. Так, превалюючими містами до повномасштабного вторгнення були Київ, Львів, Харків, Дніпро, Одеса, Запоріжжя. Зараз Київ і Львів, звичайно, посилили своє лідерство. Ми також бачимо суттєве зростання активності в інших містах центру і заходу України, куди направляються вимушені переселенці. Натомість спостерігаємо падіння активності в Харкові, Кривому Розі, Запоріжжі та інших прифронтових містах.

Особливо пронизливо спостерігати географію наших слухачів. На початку повномасштабного вторгнення люди продовжували навчатися на територіях, де точилися активні бойові дії та які опинилися в тимчасовій окупації – Маріуполь, Херсон, Харків, містечках Київської области – Буча, Гостомель, Ірпінь.

Також варто підкреслити, що ми спостерігаємо важливу активність на окупованих територіях і зараз. Від початку лише 2023 року, на Prometheus навчається 18 тисяч слухачів з Донецька і близько 7 тисяч слухачів з Маріуполя, тисячі користувачів з Криму та тимчасово окупованої Луганщини.

Навіть в умовах всіх небезпек жорстокої окупації українці продовжують масово навчатися рідною мовою онлайн – це не може не викликати глибокої поваги і захоплення.

Іван Примаченко, засновник онлайн університету Prometheus, спеціально для УП.Життя

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