"Інформаційна експансія": як російські освітні компанії захоплюють український ринок

Поки російські війська концентруються на кордонах України, готуючись до можливого масованого наступу, російські державні освітні компанії вже перейшли в наступ на українському ринку.

Чи можна уявити собі відкриття в Україні 2021 року приватної школи, що фінансується Газпромом, чи приватного університету, створеного підсанкційним Мейл.ру?

В умовах триваючої війни з Росією це питання настільки абсурдне, що, здається, відповідь на нього є очевидною – це неможливо в принципі.

Утім, просто зараз, компанії лідери російського ринку онлайн-навчання Skillbox та Geekbrain розпочали активну експансію в Україну. Обидві були частиною підсанкційної Mail.ru, обидві нещодавно були придбані Газпромом, численні дочки якого теж знаходяться під санкціями.

Компанії відкривають "українські" філіали, агресивно інвестують великі бюджети в рекламу, масово скуповують промо-дописи на сторінках популярних блогерів, які, можливо, навіть не підозрюють, що співпрацюють з представниками держави агресора.

У компаній, що займаються онлайн-навчанням, може не бути фізичних приміщень чи студентських гуртожитків. Але завдяки нафтогазовим надприбуткам та вибухоподібному зростанню попиту на онлайн-освіту, якщо не зупинити російську експансію зараз, то вже за кілька років вони матимуть сотні тисяч українських студентів.

І десятки мільйонів доларів прибутку, що підуть на фінансування продовження військової агресії Росії проти України.

У головах їхніх же студентів опиниться те, що захоче російська державна пропагандистська машина. На восьмому році війни було б комічно серйозно говорити про незалежність російських компаній від уряду. Особливо, якщо вони належать корпорації, контрольним пакетом якої володіє держава.

Прямій військовій російській агресії завжди передує гібридна війна: спроба встановити контроль над інфосферою, економікою та культурою противника.

Освітня експансія в цьому контексті допомагає досягненню всіх цих трьох цілей. Врешті-решт, хто контролює освіту, той контролює майбутнє людей, що цю освіту отримують. Відтак, питання відсічі російській освітній агресії є не просто питанням конкретної індустрії, а питанням національної безпеки.



Чому російські освітні компанії розпочали експансію в Україну саме зараз?

Одна з ключових причин – зміни українського податкового законодавства прописані таким чином, що надають суттєві переваги іноземним освітнім онлайн-компаніям та дискримінують українські.

Російські провайдери онлайн-курсів, продаючи свої послуги в Україні, не мають сплачувати ПДВ, що створює для них пільгові умови для активного захоплення ринку.

Детальніше ця проблема вже висвітлювалася на сторінках Економічної правди, а найбільші українські освітні компанії за підтримки бізнес та ІТ-асоціацій ще в червні звернулись до можновладців, запропонувавши на вибір механізми вирішення проблеми. На жаль, з того моменту пройшло майже півроку, але ніяких змін не відбулося.

Що можна зробити, щоб не допустити російського домінування на українському освітньому ринку? Влада має розглянути можливість блокування доступу до сайтів російських освітніх сервісів, що належать державним компаніям, які знаходяться під санкціями.

А законодавці внести правки в податкове законодавство, щоб вирівняти умови для українських та закордонних освітніх онлайн-компаній. Зупинити російський освітній наступ в наших силах – якщо почати діяти зараз.

Іван Примаченко, засновник онлайн університету Prometheus, спеціально для УП.Життя

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