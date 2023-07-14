5 аргументів проти Бугрова на посаді ректора КНУ – погляд колишнього студента

На початку березня 2021 року ректором найбільшого та найзаможнішого українського закладу вищої освіти (ЗВО) – Київського національного університету ім. Тараса Шевченка – став тогочасний проректор з науково-педагогічної роботи Володимир Бугров.

Він змінив на посаді Леоніда Губерського, який керував вишем ген з 2008-го, й викликав до себе щонайменше – зацікавлення, щонайбільше – надії на позитивні зміни в КНУ.

Хоча Бугрова складно було назвати "новим обличчям".

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Як проректор він був частиною команди Губерського, яка за стільки-то років встрявала не в один репутаційний скандал – відрахування студентів з антикорупційної ініціативи "ШеваПіл", поновлення Портнова на посаді професора КНУ, численні корупційні скандали тощо.

Перемога Бугрова стала можливою зокрема завдяки дуже своєчасній поправці до закону України "Про вищу освіту". Вона визнавала переможцем другого туру того кандидата, який набрав 50%+ голосів не від тих осіб, які мають право прийти на вибори. А від тих, хто на них фактично прийшли.

(Через відсутність цієї поправки у грудні 2020-го, тобто після першої спроби обрати ректора, з Бугровим не підписали контракт).

З моменту перемоги Бугрова минуло вже понад два роки. У цьому тексті я хочу розповісти, що саме, замість позитивних змін, приніс цей вибір університету.

*У тексті є посилання на телеграм-канал "Червоний губер" – це канал однойменний до нашої громадської організації, яка уважно стежить за життям КНУ та вищою освітою в Україні загалом.

Невиконані обіцянки Реклама:

Кожен очільник українського ЗВО, підписуючи контракт з МОН, вказує очікувані цільові показники своєї роботи на час дії контракту.

Так Бугров у своєму контракті заявляв мінімум 1150-те місце для КНУ у 2021 році у Webometrics ranking of world’s universities – натомість університет посів 1239. А наступного 2022-го року опустився ще нижче – до 1329-го (замість обіцяного 1100-го).

Аналогічна ситуація склалася з рейтингом QS World University Rankings, де Бугров декларував зміцнення позицій КНУ. Натомість у 2021 КНУ опустився з 441-450 до 601-650 місця, а у 2022 – до 651-700. За оновленими даними, в 2023 році університет опустився ще на 30 позицій і посідає 681-690 місця.

Не менш цікавим показником роботи ректора є обіцяна ним академічна мобільність співробітників під час пандемії. Так, стверджував Бугров, у разі продовження пандемії не менше 575 співробітників КНУ на рік зможуть скористатися програмами академічної мобільності (а також щорічно їхня кількість зростатиме на 5%).

Натомість справжні ж цифри значно менші: 145 працівників, які скористалися такою можливістю, у 2021 році та 161 працівник – у 2022-му.



За моїми даними, ректор КНУ не виконав жодного з визначених собою KPI у 2021-му і 2022-му роках. Втім, об’єктивна оцінка, звісно ж, за МОНом, адже така інформація не публікується у відкритих джерелах.

Боротьба з корупцією

Два роки тому під час виборчих перегонів команда Бугрова приділяла неабияку увагу розтраті коштів з боку адміністрації та зокрема своїх опонентів по виборах. Натомість нині, уже в статусі найвищої адміністрації, викликає до своєї роботи кілька як матеріальних, так і ціннісних запитань.

Університет не гребував закупівлями послуг та товарів у структур, афілійованих до посадових осіб університету.

Найбільшу суспільну увагу привернула закупівля м’яса та м’ясопродуктів у кратно більших, ніж до повномасштабного вторгнення, обсягах. КНУ оголошував тендери з дискримінаційними вимогами, щоб закуповувати м’ясо у "потрібних" компаній, які навіть не мали де обробляти та зберігати такі об'єми харчів.

Це в той час, коли частина харчоблоків не працювала, а кількість студентів, курсантів, працівників КНУ, які могли б скористатись цими послугами, зменшилась у декілька разів (зокрема через відсутність очного навчання).

Як це пояснювала адміністрація? Переконувала, що продукти йдуть на приготування їжі курсантам.

Ще один приклад – преміювання адміністрації з боку самої адміністрації у 2021-му та, що особливо цинічно – у 2022 та 2023 роках.

За перші п’ять місяців повномасштабної війни адміністрація Бугрова, як ідеться у відповіді на запит нашої громадської організації, винагородила себе на понад 400 тисяч гривень.



Репутаційні втрати КНУ

Найгучнішим репутаційним збитком для університету за часи Бугрова стало оприлюднення нібито листувань ректора зі здобувачами освіти, співробітниками університету, ексрегіоналами.

У викладених матеріалах, що з’явилися в мережі в лютому 2022-го, ректор нібито пропонує студенткам, викладачкам і членкиням своєї команди вступити з ним у сексуальні стосунки, ділиться з ними матеріалами інтимного характеру, обговорює відрахування "зайвих" студентів, допомагає дочці ексрегіонала Геллера закрити сесію, вітає колишніх парламентарів з 9-м травня, скидає коханкам тисячі гривень на парфуми та розповідає, як займається репетиторством з донькою президента.

Хоча достовірність викладеного досі не встановлена, університетською спільнотою заведено вважати матеріали зливу справжніми. Більшість інформації можна перевірити за допомогою OSINT-методів. Сам Бугров називає ці матеріали скомпільованими.

Співпраця з колаборантами і компаніями, які мають зв‘язки з Росією

На початку 2023 року студенти КНУ помітили, що на третьому поверсі Червоного корпусу, у галереї із портретами видатних випускників філософського факультету з’явилася світлина нинішнього очільника університету.

Окрім того, що розміщення портрета самому собі є моветоном з присмаком Пшонки, студенти звернули увагу на ще одну деталь – спонсорів, за підтримки яких була створена ця галерея.

Благодійну допомогу для її створення, як ідеться на стенді, серед іншого надала адвокатська компанія Медведчука (ТОВ "Бі Ай Ем") та готель (Hilton Kyiv), що належить до міжнародної мережі Hilton, яка продовжує вести бізнес в Росії.

Також, у жовтні 2021-го Бугров нагородив грамотою за сумлінну працю проросійського співробітника університету Олександра Каревіна, який відкрито висловлювався проти України. Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко згодом згадувала його у своєму зверненні як "в’язня СБУ" та просила Володимира Путіна сприяти його звільненню.

І ще один факт – КНУ продовжує співпрацювати з компанією "ЯвКурсі", яка готує школярів до ЗНО та НМТ, і має зв'язки з країною-агресором, її керівництвом та капіталом.

Бугров системно ігнорує порушення пожежної безпеки

Ще до того, як Бугров обійняв крісло ректора, пожежні перевірки регулярно виявляли в університеті критичні порушення техніки пожежної безпеки, виносили відповідні приписи, опломбовували приміщення.

Так, зокрема, на підставі перевірок ОАСК зобов’язав університет припинити експлуатацію актової зали економічного факультету. Ректор таку пересторогу проігнорував і неодноразово влаштовував там університетські заходи. Після послаблення карантинних вимог там регулярно відбувались заняття.

Обираючи Бугрова, університетська громада сподівалась отримати нового, сучасного, ефективного менеджера, проте вчергове помилилась – і ця помилка завела КНУ у ще більшу стагнацію.



Володимир Ксєніч, колишній студент КНУ ім. Шевченка, голова громадської організації "Червоний губер", спеціально УП. Життя

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