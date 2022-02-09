"Можливо, це помста за вибори": ректор КНУ заперечує сексуальний зв’язок зі студентками

Ректор Київського національного університету ім. Шевченка Володимир Бугров заперечує сексуальні зв’язки зі студентками та співробітницями університету, про які йдеться у "листуваннях", що з'явилися в інтернеті.

За словами Бугрова, листування сфальсифікували та поширили, щоб усунути його з посади.

Це могли зробити "конкуренти з минулорічних виборів або дотичні до них люди", заявив Володимир Бугров під час брифінгу 9 лютого.

"Жодних статевих стосунків ні з ними (дівчатами, згаданими в листуванні – ред.), ні з ким у мене не було. Я дуже прошу позбавити їх від цього булінгу (...)

Я дійсно розцінюю це, можливо, як помсту тих, хто не пройшов на виборах. Не можу зараз називати прізвищ, швидше за все, це хтось, згаданий в акті (з виявленими після перевірки ДАСУ порушеннями – ред).

Відповідні фахівці співпрацюють з нашим інформаційно-обчислювальним центром, надано доступ до моєї пошти, щоб усі ці моменти проаналізувати. А я, своєю чергою, буду розбиратися з цими інформкампаніями", – сказав він.

Володимир Бугров заперечує сексуальний зв’язок зі студентками та свіробітницями КНУ

За словами ректора, листування поширили на тлі висновку Держаудитслужби за 2018-2021 роки, яка виявила в університеті численні порушення приблизно на 300 млн гривень.

Зокрема, порушення стосуються нерівномірного розподілу квартир серед працівників університету, необґрунтованих доплат та оплати фіктивних послуг.

Таке "листування", за словами Бугрова, мало посилити тиск на нього як на ректора вишу.

Нагадаємо, з кінця грудня 2021 року у телеграм-каналах, зокрема на "Бугров-leaks", поширюють листування з еротичним підтекстом, які нібито вів ректор зі студентками.

Ці матеріали також розсилають на корпоративні пошти працівників КНУ.

У листуванні ректор вишу нібито домовляється зі студентками про спільне проведення часу, коментує їхні інтимні фото, а також надсилає власні.

Однак Бугров стверджує, що оприлюднені листування є скомпільованими.

"Там є елементи справжнього листування, але не зі студентками", – сказав він.

Ректор також додав, що тексти повідомлень мають логічні помилки, і він ніколи не використовує словосполучення на кшталт "загородний дом".

Також із медичних протипоказань Бугров не відвідує сауну та баню, куди він нібито запрошував студенток у листуванні.

На запитання, що пов’язує ректора КНУ зі згаданими студентками (адже в соцмережах щонайменше трьох дівчат є спільні фото з Бугровим), він відповів, що "когось зі студентів знає більше, когось менше".

Зокрема, згадування Марії Горбань у "листуванні" Володимир Бугров пояснює тим, що ще у 2020 році вона створила петицію на його підтримку.

Тоді Бугрова, попри фактичну перемогу на виборах, відмовились призначати ректором.

Сама Горбань у коментарі УП не підтвердила правдивість оприлюднених листувань. А також додала, що після оприлюднення згаданих "листувань" вона та її батьки почали отримувати погрози від невідомих людей і студентів.

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