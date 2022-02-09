"Можливо, це помста за вибори": ректор КНУ заперечує сексуальний зв’язок зі студентками

Ректор Київського національного університету ім. Шевченка Володимир Бугров заперечує сексуальні зв’язки зі студентками та співробітницями університету, про які йдеться у "листуваннях", що з'явилися в інтернеті.

За словами Бугрова, листування сфальсифікували та поширили, щоб усунути його з посади.

Це могли зробити "конкуренти з минулорічних виборів або дотичні до них люди", заявив Володимир Бугров під час брифінгу 9 лютого.

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"Жодних статевих стосунків ні з ними (дівчатами, згаданими в листуванні – ред.), ні з ким у мене не було. Я дуже прошу позбавити їх від цього булінгу (...)

Я дійсно розцінюю це, можливо, як помсту тих, хто не пройшов на виборах. Не можу зараз називати прізвищ, швидше за все, це хтось, згаданий в акті (з виявленими після перевірки ДАСУ порушеннями – ред).

Відповідні фахівці співпрацюють з нашим інформаційно-обчислювальним центром, надано доступ до моєї пошти, щоб усі ці моменти проаналізувати. А я, своєю чергою, буду розбиратися з цими інформкампаніями", – сказав він.

Володимир Бугров заперечує сексуальний зв’язок зі студентками та свіробітницями КНУ

За словами ректора, листування поширили на тлі висновку Держаудитслужби за 2018-2021 роки, яка виявила в університеті численні порушення приблизно на 300 млн гривень.

Зокрема, порушення стосуються нерівномірного розподілу квартир серед працівників університету, необґрунтованих доплат та оплати фіктивних послуг.

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Таке "листування", за словами Бугрова, мало посилити тиск на нього як на ректора вишу.

Нагадаємо, з кінця грудня 2021 року у телеграм-каналах, зокрема на "Бугров-leaks", поширюють листування з еротичним підтекстом, які нібито вів ректор зі студентками.

Ці матеріали також розсилають на корпоративні пошти працівників КНУ.

У листуванні ректор вишу нібито домовляється зі студентками про спільне проведення часу, коментує їхні інтимні фото, а також надсилає власні.

Однак Бугров стверджує, що оприлюднені листування є скомпільованими.

"Там є елементи справжнього листування, але не зі студентками", – сказав він.

Ректор також додав, що тексти повідомлень мають логічні помилки, і він ніколи не використовує словосполучення на кшталт "загородний дом".

Також із медичних протипоказань Бугров не відвідує сауну та баню, куди він нібито запрошував студенток у листуванні.

На запитання, що пов’язує ректора КНУ зі згаданими студентками (адже в соцмережах щонайменше трьох дівчат є спільні фото з Бугровим), він відповів, що "когось зі студентів знає більше, когось менше".

Зокрема, згадування Марії Горбань у "листуванні" Володимир Бугров пояснює тим, що ще у 2020 році вона створила петицію на його підтримку.

Тоді Бугрова, попри фактичну перемогу на виборах, відмовились призначати ректором.

Сама Горбань у коментарі УП не підтвердила правдивість оприлюднених листувань. А також додала, що після оприлюднення згаданих "листувань" вона та її батьки почали отримувати погрози від невідомих людей і студентів.

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