Робота для дітей на літо – баланс між законністю та заробітком

Літо, відпустки, канікули… До 1 вересня та початку навчання ще стільки часу. Діти нудяться, не знають, чим зайнятись, дуже бажають десь підзаробити.

От тільки щодо працевлаштування неповнолітніх є чимало обмежень, спробуємо розібратись принаймні в ключових.

З якого віку можна залучати дітей до праці?

Для уникнення зловживань щодо використання дитячої праці національним законодавством України встановлено гранично мінімальний вік, з якого можна приймати їх на роботу – право на працю мають особи, які досягли 16 років.

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Проте, за певних умов, працювати також можуть діти, яким виповнилося 14 та 15 років. Так, 15-річні діти можуть бути прийняті на роботу за наявності письмової згоди одного із батьків або особи, що їх замінює.

У віці 14 років діти можуть бути прийняті на роботу при дотриманні одночасно таких умов: неповнолітній є учнем загальноосвітньої школи, професійно-технічного або середньоспеціального навчального закладу; виконуватиме легку роботу, що не завдає шкоди здоров’ю і не порушує процесу навчання; робота виконуватиметься у вільний від навчання час; отримано згоду одного з батьків або особи, яка їх замінює.

Особливості оформлення неповнолітніх осіб на роботу

З неповнолітньою особою обов'язково укладається трудовий договір у письмовій формі, який визначає усі умови праці.

Перед прийомом на роботу неповнолітній проходить обов'язковий попередній медичний огляд і потім щорічні обов'язкові медичні огляди до досягнення 21 року (роботодавець за свої кошти фінансує та організовує такі медогляди).

Для неповнолітніх не встановлюється випробувальний строк, а трудова книжка оформляється впродовж 5 днів.

Для прийняття неповнолітніх осіб на роботу ними мають бути подані такі документи:

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заява про прийняття на роботу;

паспорт (ID картка);

довідка з ІПН;

трудова книжка (за наявності);

письмова згода одного з батьків або особи, яка їх замінює (якщо неповнолітньому від 14 до 16 років);

документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію; за необхідності);

документ про стан здоров’я (після проходження попереднього медичного огляду).

Ще однією особливістю в роботі неповнолітніх осіб є скорочена тривалість робочого часу. Так, неповнолітні віком від 16 до 18 років повинні працювати не більше 36 годин на тиждень, а у віці від 15 до 16 років – 24 годин на тиждень. Учні віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул, повинні працювати не більше 24 годин на тиждень, а ті, які працюють впродовж навчального року у вільний від навчання час - 12 годин на тиждень.

Незважаючи на те, що неповнолітні працівники працюють менше часу, заробітна плата їм виплачується в такому ж розмірі, як повнолітнім працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи.

До якої праці не можна залучати неповнолітніх?

Задля уникнення шкоди для здоров’я неповнолітніх працівників, трудовим законодавством встановлюються чіткі заборони щодо їхнього залучення до деяких категорій робіт.

Зокрема, не можна використовувати працю неповнолітніх у таких випадках:

нічні роботи (виконуються з 10 години вечора до 6 години ранку);

понаднормові роботи (поза встановленою тривалістю робочого дня);

робота у вихідні дні, які за належно затвердженим графіком роботи підприємства є для працівника вільними від виконання його трудових обов’язків;

важкі роботи, роботи зі шкідливими або небезпечними умовами праці, підземні роботи;

роботи, пов'язані з підійманням і переміщенням речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.

Бажання підлітків заробляти власні кошти та бути максимально самостійними цілком зрозуміле, проте для уникнення можливих непорозумінь все ж потрібно керуватись діючим законодавством.

Олеся Балян, юрист Карітасу України, спеціально для УП. Життя

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