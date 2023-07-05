Обережно, підробка: як відрізнити справжні ліки від фальшивих

Ліки, які ви приймаєте, перестали допомагати, хоча раніше діяли ефективно? Можливо, замість покращення стану здоров'я ви відчуваєте себе гірше? Скоріш за все, варто переглянути схему лікування, для цього – зверніться до лікаря. Втім, є й інші можливі причини, одна з яких – неякісний препарат або підробка.

За даними Всесвітньої організації здоров’я (ВООЗ), кожен десятий лікарський засіб у країнах із низьким та середнім рівнем доходу, серед яких і Україна, – підроблений або неякісний. Шахраї підробляють абсолютно все: від звичайних знеболюючих до дорогих препаратів. Але найчастіше – це дефіцитні або дороговартісні ліки від тяжких хвороб, вживання яких може призвести до тяжких наслідків для здоров’я й навіть смерті.

Чи реально притягнути недобросовісних продавців до відповідальності та як відрізнити оригінальні препарати від підроблених?

Що вважається підробкою та як її розпізнати: 5 порад

За класифікацією ВООЗ, підробкою можуть бути:

препарати, у яких немає активної речовини;

препарати, у яких наявні всі речовини, але невідомо, за яких умов і технологій їх було отримано;

препарати, у яких дорожчу речовину замінено на аналогічну, але меншої вартості.

Неякісні ліки поділено на категорії:

виготовлені на сертифікованих фармацевтичних підприємствах, але із порушенням технологій;

перепаковані ліки, термін зберігання яких минув;

препарати, вміст та упаковку яких умисно фальсифікували у підпільних цехах.

Останні дві групи медичних препаратів становлять найбільшу загрозу для здоров’я людини.

Саме тому, попереджений – означає озброєний. Тож, пропонуємо ознайомитися з універсальними порадами, як відрізнити оригінал від підробки. Отже, перевіряйте:

Цілісність та зовнішній вигляд упаковки

Уважно роздивіться упаковку: вона має бути цілою, поліграфія на упаковці та інструкції має бути чіткою, без недоліків. Також перевірте зовнішній вигляд самих пігулок: не повинно бути тріщин чи видозміненого кольору, незвичного запаху.

Маркування

Звірте маркування на блістері або ампулах з інформацією на коробці та в інструкції. Мають співпадати: назва лікарського засобу, назва та адреса його виробника, реєстраційний номер, номер серії, доза діючої речовини в кожній одиниці та їх кількість в упаковці, термін придатності, умови зберігання.

Наявність державної реєстрації препарату

Перевірте, чи є препарат у Держреєстрі лікарських засобів за цим посиланням. Для перевірки ліків також можна скористатися мобільним додатком "Ліки Контроль".

Сертифікат якості препарату

Якщо у вас виникли сумніви, запитайте в аптеці про наявність сертифіката якості лікарського засобу. Звірте маркування на придбаній упаковці із даними сертифікату. Також радимо зберігати чек, поки повністю не використаєте ліки.

Ліцензія аптечного закладу

Перевірте, чи є ліцензія в куточку споживача. Зверніть увагу, чи збігається назва та адреса. Радимо купувати медичні товари не на просторах Інтернету, в Telegram-каналах, Viber-чатах чи у незнайомців, а лише у перевірених мережевих аптеках, які давно працюють на ринку України або робити замовлення на легальних сайтах.

Боротьба з фальсифікатом: не впіймали – не злодій

В Україні діє трирівнева система контролю якості лікарських засобів: імпортовані медпрепарати перевіряють при ввезенні в Україну, далі перевірку здійснюють дистриб’ютори та безпосередньо аптечні мережі (якщо ліки поставляються в аптеки) та Медзакупівлі України й Держлікслужба (якщо ліки централізовано закуповуються та безоплатно передаються пацієнтам у лікарнях).

Перед поставкою до закладів охорони здоров'я команда Медзакупівель здійснює візуальний огляд ліків, а для деяких препаратів за потреби – лабораторний аналіз перевірки якості, який проводить Держлікслужба. Тобто, за якість ліків, які ви отримуєте безоплатно у лікарнях, можете не турбуватися.

Втім, культура самодіагностики та самопризначення ліків в Україні призвела до появи сотень нерегульованих сайтів, спільнот та каналів, на яких продаються неякісні чи фальсифіковані ліки.

На законодавчому рівні за таку протиправну діяльність передбачено кримінальну відповідальність, а саме від 5-8 років за ґратами до довічного ув’язнення із конфіскацією майна, якщо препарат призвів до смерті пацієнта чи інших тяжких наслідків.

Однак, на практиці реальні кейси притягнення винних до відповідальності майже відсутні. Зокрема, за останні 8 років українські суди відкрили близько 200 проваджень щодо фальсифікації ліків, з яких було ухвалено лише три (!) вироки. Чому так відбувається?

На це є низка причин, серед яких недосконале законодавство, складність довести вину продавця і склад злочину (до продавця фальсифікат може потрапити через численних дилерів і кур’єрів), нерозвинутість практики притягнення до кримінальної відповідальності тощо.

Це породжує безкарність та збільшення випадків фальсифікації ліків, реальна кількість яких в Україні достеменно невідома. Саме тому, варто почати із законодавчих змін та посилення контролю за обігом препаратів.

Крім того, варто перейняти європейський досвід на шляху боротьби із фальсифікатом та запровадити обов'язкове 2D-кодування ліків в Україні. Така система верифікації ліків дозволить запобігти потраплянню підробок на ринок.

Однак, поки ці ініціативи лише обговорюються в урядових кабінетах, радимо робити власний check-up того, що ми вживаємо, бути відповідальними за своє здоров'я та купувати ліки лише у перевірених аптеках або отримувати їх безоплатно у лікарнях. Бережіть себе!

Марія Морозова, керівниця відділу категорійного менеджменту Медичних закупівель України, спеціально для УП. Життя

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