Де знаходити ресурс і як піклуватися про себе? Розповідає психолог

Алла Рожкова психолог
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28 березня 2021

Сучасне життя диктує: будь вище, сильніше, швидше, а відпочинок – згаяний час. Але так завжди бути не може. Ресурси людини вичерпуються, натомість приходить втома, емоційне вигорання і не бажання взагалі щось робити. 

Як про себе піклуватись, як вчасно помічати сигнали організму та знаходити ресурс – про це далі.

У всі часи існували певні стереотипи. 

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Зараз – "успіх успішний", це означає, що до певних років треба мати кар'єру, заробити на дім (квартиру), машину, бути успішним не тільки в роботі, але і в особистому житті тощо. 

Провокують ці стереотипи і соціальні мережі: адже ми бачимо блогерів, які, наприклад, у свої 25 вже мають свій бізнес. 

Звичайно, дивлячись на успіх інших, людина ставить перед собою вищи вимоги,  але завжди бути в швидкому темпі не можливо. Рано чи пізно ресурс закінчується, наступає хронічна втома, а за нею і депресивний стан. 

Як піклуватися про себе і бути в ресурсі?

Дорога до цілей дуже довга, якщо робити квантові стрибки (працювати на останньому подиху), то здоров’я не вистачить усе втілити у життя. 

Тому важливо дбати про себе, збирати хороші спогади та дозволяти собі відпочивати. 

Отже: 

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🔑  Скануємо стан свого здоров’я:

Якщо не вистачає енергії, тільки відкриваєте очі вранці, а вже відчуваєте втому, то перше, з чого треба почати – виключити фізіологічні проблеми, тобто, пройти профілактичні огляди. 

Наприклад, буває так, що в організмі нестача вітаміну D чи є проблеми з роботою щитовидної залози: як варіант – мало тироксину і мозок стає в’ялим. 

Необхідно звернутися до свого сімейного лікаря, щоб він призначив сдачу певних аналізів. 

🔑  Переглядаємо свій спосіб життя:

У цьому пункті будуть прості поради, але, мало хто їх наслідує. 

Тож, я нагадаю, а ви постарайтеся робити це щодня:

➕  Як почати день?

Наприклад, можна зробити зарядку, легке тренування, неспішно поснідати, написати план на день, включаючи в нього час на відпочинок і не ігнорувати останній: якщо з’являється новий план посеред дня, то не займати час, який виділено на себе.

➕  Робіть перерви в роботі.

Працюйте, але кожну годину виділяйте всього 5 хвилин для того, щоб випити склянку води, вийти на вулицю чи балкон, відкинутись на кріслі та заплющити очі. 

Робіть все те, що вам допоможе відновитися. 

Одна порада – не хапайте одразу гаджет!

➕  Робіть прогулянки на свіжому повітрі.

Чому це так важливо? 

Справа в тому, що на сітківку ока потрапляє денне світло, яке стимулює вироблення гормону мелатоніну, від якого залежить те, як ми будемо спати вночі. 

Також корисно робити прогулянки і перед сном.

➕  Харчуйтеся сбалансовано та неспішно.

Цей пункт не потрібно розшифровувати. 

Якщо потрібна допомога дієтолога, зверніться краще до спеціаліста.

➕  Робіть мінімум один вихідний на тиждень та раз на півроку відпустку. 

У мене були клієнти, які працювали рік без вихідних і все закінчилось госпіталізацією, що зрозуміло. 

Організм не може працювати як годинник, якщо на нього шалене навантаження. 

Вихідний повинен бути повноцінним і якісним: гаджет краще вимкнути чи зробити переадресацію робочих дзвінків. 

Пам’ятайте і про те, що тривалий дистрес також негативно впливає і на сексуальну функцію.

Раз на півроку вам потрібна відпустка. 
Фото Pakhnyushchyy/Depositphotos

➕  Приділяйте велику увагу сну та нічному відпочинку. 

Як добре працює наша гормональна система, як добре в організмі буде синтезуватись мелатонін. 

Зараз часто можна почути пораду: якщо є проблеми зі сном, то можна почати приймати мелатонін. 

АЛЕ варто пам’ятати, що всі призначення робить лише лікар, адже мелатонін – це антагоніст гормону серотоніну. Якщо приймати перший самостійно, то це може спровокувати депресивний стан. 

Також корисно робити останній прийом їжі за 3-4 години, не використовувати гаджети за 3 години, або переводити їх в нічний режим, спостерігати захід сонця, провітрювати кімнату, де будете спати та приймати теплу ванну чи душ (на різних температурах легше засинати). 

Інвестуйте у свій комфорт, наприклад, зручну піжаму та постільну білизну.  

➕  Пишіть у свій план щоденні ритуали.

Що вас підбадьорює, допомагає відновитися та відкрити друге дихання.

➕  Приділяйте увагу емоціям.

Зупиняйтеся та запитуйте себе: що я зараз відчуваю, що саме спровокувало такий мій стан та що я можу зробити, щоб відновитися. 

Пишіть те, що може стати простою підтримкою, наприклад, чашка какао.

➕  Розбивайте глобальні цілі на міні-цілі та хваліть себе.

Пам’ятайте про мистецтво маленьких кроків. 

Плануйте посильно та завжди підкреслюйте для себе, у чому я вже молодець. І. звичайно, давайте право на помилку.

➕  Плануйте відпочинок, а потім все інше. Спробуйте!

➕  Зробіть список, що дає ресурс і що його забирає. 

Також, щоб відстежити свій стан, можна вести щоденник: як харчуєтеся, як прокидаєтеся і чому саме в цей день погано себе почуваєте, що було напередодні і т.д.

Якщо відчуваєте, що самостійно не можете відновити ресурс чи не можете відслідкувати, що з вами, раджу звертатися за допомогаю до психолога. 

Ваше життя за вас ніхто не проживе, усе у ваших руках!

Алла Рожкова, психолог, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина artursz/Depositphotos

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.

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