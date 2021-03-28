Де знаходити ресурс і як піклуватися про себе? Розповідає психолог

Сучасне життя диктує: будь вище, сильніше, швидше, а відпочинок – згаяний час. Але так завжди бути не може. Ресурси людини вичерпуються, натомість приходить втома, емоційне вигорання і не бажання взагалі щось робити.

Як про себе піклуватись, як вчасно помічати сигнали організму та знаходити ресурс – про це далі.

У всі часи існували певні стереотипи.

Реклама:

Зараз – "успіх успішний", це означає, що до певних років треба мати кар'єру, заробити на дім (квартиру), машину, бути успішним не тільки в роботі, але і в особистому житті тощо.

Провокують ці стереотипи і соціальні мережі: адже ми бачимо блогерів, які, наприклад, у свої 25 вже мають свій бізнес.

Звичайно, дивлячись на успіх інших, людина ставить перед собою вищи вимоги, але завжди бути в швидкому темпі не можливо. Рано чи пізно ресурс закінчується, наступає хронічна втома, а за нею і депресивний стан.

Як піклуватися про себе і бути в ресурсі?

Дорога до цілей дуже довга, якщо робити квантові стрибки (працювати на останньому подиху), то здоров’я не вистачить усе втілити у життя.

Тому важливо дбати про себе, збирати хороші спогади та дозволяти собі відпочивати.

Отже:

Реклама:

🔑 Скануємо стан свого здоров’я:

Якщо не вистачає енергії, тільки відкриваєте очі вранці, а вже відчуваєте втому, то перше, з чого треба почати – виключити фізіологічні проблеми, тобто, пройти профілактичні огляди.

Наприклад, буває так, що в організмі нестача вітаміну D чи є проблеми з роботою щитовидної залози: як варіант – мало тироксину і мозок стає в’ялим.

Необхідно звернутися до свого сімейного лікаря, щоб він призначив сдачу певних аналізів.

НА ЦЬОМУ МОМЕНТІ ТАКОЖ ВАРТО ПРОЧИТАТИ: Які профілактичні медичні огляди варто проходити у 25, 45, 65 років та пізніше? Гід по скринінгах

🔑 Переглядаємо свій спосіб життя:

У цьому пункті будуть прості поради, але, мало хто їх наслідує.

Тож, я нагадаю, а ви постарайтеся робити це щодня:

➕ Як почати день?

Наприклад, можна зробити зарядку, легке тренування, неспішно поснідати, написати план на день, включаючи в нього час на відпочинок і не ігнорувати останній: якщо з’являється новий план посеред дня, то не займати час, який виділено на себе.

➕ Робіть перерви в роботі.

Працюйте, але кожну годину виділяйте всього 5 хвилин для того, щоб випити склянку води, вийти на вулицю чи балкон, відкинутись на кріслі та заплющити очі.

Робіть все те, що вам допоможе відновитися.

Одна порада – не хапайте одразу гаджет!

➕ Робіть прогулянки на свіжому повітрі.

Чому це так важливо?

Справа в тому, що на сітківку ока потрапляє денне світло, яке стимулює вироблення гормону мелатоніну, від якого залежить те, як ми будемо спати вночі.

Також корисно робити прогулянки і перед сном.

➕ Харчуйтеся сбалансовано та неспішно.

Цей пункт не потрібно розшифровувати.

Якщо потрібна допомога дієтолога, зверніться краще до спеціаліста.

➕ Робіть мінімум один вихідний на тиждень та раз на півроку відпустку.

У мене були клієнти, які працювали рік без вихідних і все закінчилось госпіталізацією, що зрозуміло.

Організм не може працювати як годинник, якщо на нього шалене навантаження.

Вихідний повинен бути повноцінним і якісним: гаджет краще вимкнути чи зробити переадресацію робочих дзвінків.

Пам’ятайте і про те, що тривалий дистрес також негативно впливає і на сексуальну функцію.

Раз на півроку вам потрібна відпустка.

Фото Pakhnyushchyy/Depositphotos

➕ Приділяйте велику увагу сну та нічному відпочинку.

Як добре працює наша гормональна система, як добре в організмі буде синтезуватись мелатонін.

Зараз часто можна почути пораду: якщо є проблеми зі сном, то можна почати приймати мелатонін.

АЛЕ варто пам’ятати, що всі призначення робить лише лікар, адже мелатонін – це антагоніст гормону серотоніну. Якщо приймати перший самостійно, то це може спровокувати депресивний стан.

Також корисно робити останній прийом їжі за 3-4 години, не використовувати гаджети за 3 години, або переводити їх в нічний режим, спостерігати захід сонця, провітрювати кімнату, де будете спати та приймати теплу ванну чи душ (на різних температурах легше засинати).

Інвестуйте у свій комфорт, наприклад, зручну піжаму та постільну білизну.

➕ Пишіть у свій план щоденні ритуали.

Що вас підбадьорює, допомагає відновитися та відкрити друге дихання.

➕ Приділяйте увагу емоціям.

Зупиняйтеся та запитуйте себе: що я зараз відчуваю, що саме спровокувало такий мій стан та що я можу зробити, щоб відновитися.

Пишіть те, що може стати простою підтримкою, наприклад, чашка какао.

➕ Розбивайте глобальні цілі на міні-цілі та хваліть себе.

Пам’ятайте про мистецтво маленьких кроків.

Плануйте посильно та завжди підкреслюйте для себе, у чому я вже молодець. І. звичайно, давайте право на помилку.

➕ Плануйте відпочинок, а потім все інше. Спробуйте!

➕ Зробіть список, що дає ресурс і що його забирає.

Також, щоб відстежити свій стан, можна вести щоденник: як харчуєтеся, як прокидаєтеся і чому саме в цей день погано себе почуваєте, що було напередодні і т.д.

Якщо відчуваєте, що самостійно не можете відновити ресурс чи не можете відслідкувати, що з вами, раджу звертатися за допомогаю до психолога.

Ваше життя за вас ніхто не проживе, усе у ваших руках!

Алла Рожкова, психолог, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина artursz/Depositphotos

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.

Також ми ведемо корисний Telegram-канал "Мамо, я у шапці!".