Штучний інтелект в освіті: можливості, виклики та перші кроки великої адаптації

Лише за два місяці після релізу ChatGPT виріс до 100 мільйонів активних користувачів. Зацікавленість в AI-інструментах зростає швидше, ніж коли-небудь до цього. Уявлення людей про штучний інтелект поділилися на два протилежні табори – перший недооцінює можливості реального впливу ШІ і вважає це тимчасовим "хайпом", тоді як другий драматизує силу змін, вважаючи, що AI ось-ось "захопить світ".

Щоб продуктивно скористатися новими технологіями, важливо мати реалістичне розуміння можливостей і обмежень таких інструментів. В цій статті розберемося, чим насправді є ChatGPT-подібні застосунки, який позитивний вплив вони мають на освітній процес і як мінімізувати ризики, що виникають з ростом зацікавленості AI серед студентів.

Про реальність

Використання штучного інтелекту у навчальному процесі – не фантастичне майбутнє, а сьогоднішня реальність. У січні було проведено опитування серед студентів Стенфордського університету. Згідно з результатами, майже 20% студентів вже використовували ChatGPT для допомоги з домашніми завданнями, іспитами та навчальними проєктами.

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Нещодавнє опитування вчителів в США показало, що дві третини освітян стикалися із ситуацією, коли учні використовували ChatGPT для підготовки домашніх завдань без їхнього дозволу. Цей показник безсумнівно зростає з кожним місяцем. Очевидно, що і в Україні значна кількість учнів та студентів вже використовує ChatGPT, і ця цифра незабаром буде все більш вагомою.

Тому питання "Чи потрібно заборонити ChatGPT в навчальному процесі?" наразі не має сенсу. Подібні розмови нагадують палкі дискусії минулого щодо заборони використання Вікіпедії у навчанні – беззмістовне витрачання часу.

Ми повинні розуміти, що в реальному житті та професійній діяльності люди все більше користуватимуться подібними застосунками, і ймовірно, протягом наступних років це стане нормою. Відповідно, вміння ефективно та етично їх використовувати є важливою навичкою, так само як вміння відповідально користуватись Вікіпедією.

AI-етичність – must have майбутнього

З одного боку, використання ChatGPT-подібних застосунків може зменшити розповсюдження шахрайства у навчанні, пов'язаного з написанням завдань за гроші. З іншого – виникають нові етичні виклики, над якими потрібно працювати вже зараз.

Результати опитування Стенфордського університету говорять про активне використання студентами ChatGPT для допомоги з генерацією ідей для майбутніх есе та отримання миттєвого автоматичного зворотного зв’язку на написані власноруч роботи. У такому контексті використання AI-інструментів не слід засуджувати, а навпаки – заохочувати.

Але очевидно, що використання студентами ChatGPT для генерації готових рефератів чи домашніх робіт є неприпустимим. Тому перший виклик, який постає перед освітньою спільнотою, полягає в донесенні студентам етичних норм використання AI в навчальному процесі.

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Ми повинні пояснювати, що використання AI-інструментів може бути корисним, коли вони допомагають з генерацією ідеї, первинним збором інформації та покращенням написаного. Проте це не означає, що в навчанні та майбутній кар’єрі можна повністю покладатися на такі інструменти та видавати їхню роботу за свою.

Для того, щоб навчальний процес відповідав реальності, нам потрібно зробити важливі кроки назустріч технологіям.

Крок №1: пояснити учням можливості і обмеження ChatGPT

ChatGPT може відповідати на запитання та допомагати у генерації ідей, проте він не є надійним джерелом інформації і не може замінити критичне мислення та самостійний аналіз. Про це свідчать нещодавні історії з фейковою біографією Гончара в Instagram "Нового каналу" та інші "галюцинації" застосунку, які легко можуть повторитися в навчальному процесі.

Використовувати ChatGPT для швидкого збору інформації та первинного аналізу, а потім самостійно готувати доповідь на її основі – це позитивний приклад ефективного використання інструменту. До того ж такі кейси використання AI в українській освіті вже є. Однак, важливо усвідомлювати, що недостатня перевірка наданої AI інформації може призвести до хибних висновків і неправильного тлумачення будь-якої теми.

Тому наша мета – навчити учнів критично мислити, перевіряти та аналізувати отриману інформацію. Це включає розуміння обмежень ChatGPT і здатність розрізняти реальні факти і можливі галюцинації, які може генерувати інструмент.

Крок №2: навчити викладачів роботі з ChatGPT

Для того, щоб навчити учнів користуватися новими інструментами, спершу самим викладачам потрібно розібратися, як це працює. Саме з цією метою ми на Prometheus разом з регіональним директором Microsoft Олександром Краковецьким запустили безплатний курс "Початок роботи з ChatGPT". У вправних руках цей інструмент може стати корисним помічником викладача.

Найближчим часом подібні навчальні програми, які пояснюють принципи роботи з AI-технологіями та навчають їх використання, будуть популярними. Це може сприяти як освіті вчителів, щоб навчати своїх учнів, так і самим учням та студентам для ефективного користування ChatGPT-подібними застосунками.

Крок №3: адаптувати освітній процес до наявності AI-застосунків

Згідно з результатами опитування Walton Family Foundation, 72% вчителів вважають, що "ChatGPT – ще один приклад, чому у сучасному світі ми не можемо працювати в школах, спираючись лише на старі традиції". Окрім опанування AI-інструментів, освітянам варто адаптувати своє викладання до нових можливостей. Одним з аспектів може бути автоматизація рутинних завдань, які полягають у простому зборі та структуруванні інформації.

Результати опитування Intelligent.com говорять, що близько 90% опитаних вчителів використовують ChatGPT для складання планів уроків, виставлення оцінок, надання учням зворотного зв’язку, написання електронних листів і рекомендацій. Головною причиною такого використання вчителі називають економію часу.

Іншою стороною цього процесу є те, що викладачі мають навчитися відрізняти роботи студентів від штучно згенерованих відповідей AI-застосунків. Тому, як студентам варто розвивати критичне мислення та фактчекінг при опрацюванні відповідей ChatGPT, так і викладачам важливо критично ставитися до результатів робіт студентів.

Не слід вірити в міфи, що існують застосунки, здатні ідентифікувати текст ChatGPT. Західні університети дійсно закуповують подібні програми, але всерйоз на них розраховувати не можна. Для прикладу – при перевірці таких застосунків виявилося, що, згідно з їхніми результатами, Біблія та Конституція США наполовину створені ChatGPT.

Тому єдиний спосіб справді адаптуватися до появи подібних програм – впровадити принципово нові формати навчання. При цьому важливо зауважити, що роль викладача залишається незамінною в контексті навчання, на додаток, стає ще більш важливою.

Крок №4: створити нові підходи в навчальному процесі

Очевидно, що типові реферати чи лабораторні роботи АІ-застосунки можуть виконувати "на відмінно", тому такий тип завдань має залишитися в минулому. Натомість задачі, які вимагають аналізу, індивідуального підходу та критичного мислення, мають займати все більшу частку навчального процесу. Важливо навчити учнів не просто повторювати наявні ідеї, а використовувати їх як основу для творчих розв'язків та нових досліджень.

У цьому сенсі ChatGPT-подібні застосунки відкривають додаткові можливості для студентів та освітян. Наприклад, викладач курсу підприємництва може запропонувати слухачам завдання згенерувати ідеї для стартапу за допомогою AI, проаналізувати та обрати найкращі з них, що сприятиме розвитку творчих та аналітичних навичок студентів.

Робота над завданнями, які не мають чіткої правильної відповіді та стимулюють критичне мислення, є важливою в сучасному навчальному процесі. Підходи, де аргументована дискусія та аналіз різних позицій, при формуванні яких AI-інструменти виступають лише помічниками в зборі інформації – мають лежати в основі сучасної якісної освіти. Такі способи навчання будуть відповідати вимогам реальності та готувати дійсно освічені покоління майбутнього.

Іван Примаченко, засновник онлайн університету Prometheus, спеціально для УП.Життя

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