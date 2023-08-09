Арт-менеджеру до уваги: як із користю ходити на вистави та фестивалі?

Інтерес до України збільшив присутність українських творів мистецтва на міжнародному рівні. Щоб привертати увагу ширшої аудиторії та закріпитися в світовому та європейському культурному просторі – більше українців мають потрапляти у програми важливих фестивалів, і, звісно, відвідувати їх. Серед таких – Festival d'Avignon у Франції, Wiener Fetswochen в Австрії, Theater der Welt у Німеччині.

Чому важливо відвідувати такі події та як робити це з користю розповіла співзасновниця агенції освітніх та культурних подій proto produkciia Ольга Дятел.

Синхронізуйся

Щоб закріпитись на міжнародних майданчиках – роботи мають бути цікавими світу. Важливе питання до твору, що презентуються закордоном: чи захочуть глядачі побачити це ще раз, а організатори подій включити це у свої програми в майбутньому? Щоб розуміти, що цікаво іноземцям, треба самому синхронізуватися з міжнародним дискурсом. Помічай, які повідомлення вловлює іноземна аудиторія, як розуміє те, що стосується України, про що хоче дізнатися детальніше.

Реклама:

На великих міжнародних фестивалях можна навіть подивитися, якими темами люди переймаються на інших континентах. Програма часто формується кураторами фестивалю: є центральна тема, навколо якої формується програма заходів. Але своя проблематика все одно буде помітна у кожного з учасників. З часом, можна краще помічати та окреслювати для себе "національні особливості": до прикладу, яким радше буде Британський театр, або що очікувати від Бразильської вистави.

Ольга Дятел (праворуч) під час поїздки на фестиваль. Фото: надала Ольга Дятел

Важливо синхронізуватись ще й з форматами. Навіть, якщо виявиш, що твоя робота не достатньо актуальна для світу, все одно матимеш опорні точки для подальшого пошуку.

Цього року ми організували поїздки для 11 представників та представниць перформативного сектору на фестивалі в Австрії та Франції та шукаємо можливості для продовження цієї роботи. Адже нам треба навчитись розуміти, як бачать нас, нашу діяльність та наше мистецтво люди з інших країн

Тренуй надивленість

Ми оцінюємо те, що бачимо, через перспективу свого досвіду, освіченості, сфери.

Чим більше я бачу різних прикладів, тим більше маю інформації для аналізу та впровадження у власну практику. За цей сезон переглянула 26 вистав в Австрії, Німеччині, Франції, Румунії. У Відні, завдяки партнерству з фестивалем, мала можливість переглядати всі вистави, які були в програмі Wienerfestwohen. В травні подивилась понад 10.

Реклама:

Це дає змогу сформувати власний рейтинг вистав, помічати більше аспектів, доформовувати свої критерії хорошого і гіршого. Вони завжди будуть суб‘єктивними. Але кількість дослідженого постійно впливає на нашу здатність бачити більше. Оцінювати через різні аспекти роботи. В результаті, "лінійка", якою ми міряємо від "добре" до "погано", або від "якісно" до "неякісно" – перетворюється в довгу рулетку.

Ольга Дятел займалась організацією поїздок за кордон. Фото: надала Ольга Дятел

Запасайся контактами

Їздити на події, щоб знайомитись з різними людьми – це умова розвитку міжнародних зв'язків. Це не тільки про робочі контакти, але й про те, що люди з вами знайомі. Що їм цікаво випити з вами увечері лимонаду чи вина. До прикладу, на Авіньйонському фестивалі ти можеш оформити карту професіонала або професіоналки, якщо справді належиш до сектору.

Це дає доступ до фестивального бару, в якому люди беруть напої та знайомляться. З 22:00 до 2:00 доступ надається лише для професіоналів, тобто це важливі робочі години для налагодження контактів. Чим там і займаються люди з різним успіхом.

Добре взяти за звичку також заздалегідь контактувати з фестивалями. Наприклад, для митців і мисткинь Стипендії імені Антонена Арто ми домовилися про безкоштовні квитки на вистави фестивалю Wiener Fetswochen. Це стало можливим, тому що за пів року до події ми звернулись з проханням до організаторів. І вони мали час знайти для цього спонсорів та кошти.

Агенція освітніх та культурних подій proto produkciia постійно присутня на міжнародних майданчиках. Фото: надала Ольга Дятел

Обговорюй

Свої враження і думки нотую, щоб нічого не забути. А відрефлексувати побачене й почуте набагато легше в процесі обговорення. Саме тому корисно відвідувати такі події з колегами, або шукати в процесі тих, з ким можна обмінятись думками. Інші люди можуть побачити те саме, але геть іншим чином. І це теж цінно.

Шукай можливості

Чи є у вас гроші або ресурс на співпрацю? Це все ще дуже популярне питання та оптика колег при погляді на закордонних партнерів. Грошей на культуру та мистецтво не вистачає у багатьох країнах. Десь краще налаштовані інструменти підтримки та фінансування. До прикладу, так про себе говорять люди з Австрії та Німеччини. Але в більшості випадків конкуренція за ресурси є дуже великою. Тому, щоб претендувати на цей ресурс, треба розуміти, яка ваша цінність як партнера та повноцінного гравця цього міжнародного середовища.

Ольга Дятел (ліворуч на фото) – під час закордонної поїздки

До прикладу, щоб стати частиною Off програми Авіньйонського фестивалю, творці самостійно вкладають гроші в презентацію себе.

Авіньйонський фестиваль заснували в 1947 році. А в 1966-му з’явилась програма Off для тих, хто залишився поза головними сценами. Виникла як протестний рух проти авторитетів. Зараз це про 1000 вистав на день, які відбуваються щодня під час фестивалю в театрах, гаражах і всьому, що може слугувати як майданчик для вистави. Дехто дуже пишається такою програмою, а дехто критикує. Адже за цю альтернативну програму платять самі митці.

Вкладають свої кошти або шукають фінансування, щоб представити свою роботу. Щоб потрапити в цю програму треба: знайти локацію презентації в Авіньйоні та гроші на презентацію. Потім добре спланувати комунікаційну кампанію, щоби хтось до вас прийшов.

Критики Off програми говорять, що творці стають банкрутами в таких умовах. Тому можна уявити, що грошових ресурсів у людей може не бути на співпрацю з вами. Але органічна співпраця, що виникла на основі гарного контакту, спільних інтересів та тем, може стати там найголовнішим ресурсом, який сприятиме пошуку ресурсів в майбутньому.

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.