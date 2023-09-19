Гроші для школи: як батькам перевірити закупівлі коштом бюджету

Стартував новий навчальний рік. Наприкінці серпня міністр освіти Оксен Лісовий говорив, що більшість дітей мають розпочати його офлайн – звісно, за наявності обладнаного укриття.

У багатьох повернення до школи чи дитсадка наживо не обходиться без прохань здати гроші. "Треба дуже оперативно зібрати по 700 гривень на ремонт класу, бо в серпні "прийомка" школи", "3000 гривень на укриття" – реальні історії від батьків із соцмереж.

Але ремонтувати та загалом забезпечувати школи й дитсадки мають із місцевого бюджету. Як перевірити, що вже придбали в освітній заклад? Що ще будуть купувати? А на що взагалі школа просила виділити кошти? Розповідаємо, як у цьому розібратися.

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По закупівлі – на Prozorro

На Prozorro можна подивитися:

що замовили у вашу школу чи дитсадок. Наприклад, які меблі мають привезти, що повинен зробити підрядник під час ремонту укриття, на яких умовах будуть організовувати харчування;

скільки це коштуватиме;

хто з бізнесу отримав контракт.

Приміром, цього літа посадовцям місцевої влади у Дніпрі вручили підозру у справі щодо махінацій на закупівлях меблів. У школи привезли парти, які не відповідали вимогам – але товар прийняли і оплатили. Збитки оцінюють у приблизно 3 млн грн. Коли батьки знають, що саме мають привезти, або як повинні зробити ремонт, вони можуть швидко виявити невідповідність – і забити на сполох.

Для пошуку потрібних закупівель можна використати:

ЄДРПОУ місцевого управління освіти

ЄДРПОУ школи, якщо вона проводить закупівлі самостійно

назву та адресу школи

Найпростіший варіант – відфільтрувати замовлення за кодом ЄДРПОУ на Prozorro. Можна ще поставити фільтр на рік або посортувати за датою публікації, щоб бачити лише найновіші закупівлі.

На зображенні – фрагмент сторінки пошуку закупівель на Prozorro. Щоб подивитися замовлення саме Подільського районного управління освіти в Києві, ми внесли його код ЄДРПОУ у фільтр Замовник

Ще один спосіб – відібрати закупівлі в аналітичному модулі BI Prozorro. Він виглядає трохи складніше, але тут більше різних фільтрів, можна вивантажити дані в одну таблицю, переглядати діаграми та інформацію про постачальників тощо. Там радимо обрати "12. Етап закупівель (2022-2023)", а далі "Тендери/Лоти".

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Як зайти на лист "Тендери/Лоти" у додатку "12. Етап закупівель (2022-2023)" аналітичного модуля

Праворуч на екрані ви побачите найпопулярніші фільтри – розгорніть список, щоб побачити їх усі. Знизу можна обмежити тендери за часом. Усі фільтри, які ви оберете, з’являться на панелі згори. Праворуч згори ви також знайдете декілька базових інструкцій, які допоможуть вам розібратися з цим інструментом. Щоб зберегти собі таблицю, клікніть по ній правою кнопкою миші та виберіть "Завантажити як".

На зображенні – лист "Тендери/Лоти". Тут встановлені фільтри на 2023 рік та замовника (у модулі цей фільтр називається Організатор)

Крім цього, для пошуку можна використати назву або адресу школи – спробуйте вказати їх у фільтрі за назвою лота. Ці дані допоможуть звузити вибірку закупівель управління освіти, а також знайти ті договори, які уклали інші установи. Приміром, встановлення тривожної кнопки у дитсадку в селі Проліски на Київщині купувало Управління гуманітарного розвитку та охорони здоров'я громади. А укриття дитсадка в селі Красне Перше придбав виконавчий комітет Обухівської міськради.

На що варто звернути увагу в тендерах:

характеристики товарів та умови послуг і робіт . Приміром, які страви має готувати підрядник, який виграв замовлення на харчування дітей. Зверніть увагу, що чим менш детально прописані вимоги до замовлених товарів, послуг чи робіт, тим вища ймовірність отримати щось неякісне. Разом з тим, занадто детальний опис може свідчити про те, що критерії підлаштували під конкретного постачальника;

. Приміром, які страви має готувати підрядник, який виграв замовлення на харчування дітей. Зверніть увагу, що чим менш детально прописані вимоги до замовлених товарів, послуг чи робіт, тим вища ймовірність отримати щось неякісне. Разом з тим, занадто детальний опис може свідчити про те, що критерії підлаштували під конкретного постачальника; ціни . Водночас тут варто бути обережними, коли ви порівнюєте їх із цінами в інтернеті – у вартість договору може бути закладена доставка, відтермінування оплати абощо;

. Водночас тут варто бути обережними, коли ви порівнюєте їх із цінами в інтернеті – у вартість договору може бути закладена доставка, відтермінування оплати абощо; термін виконання договору. Коли підрядник має доробити ремонт або привезти нові книжки?

Основи про те, як зараз загалом працюють публічні закупівлі, які є процедури та правила, можна дізнатися в одному з наших матеріалів.

Подивитися, чи вже оплатили замовлення, можна на порталі Spending. Там також треба встановити фільтр – відібрати потрібні платежі за допомогою коду ЄДРПОУ того, хто витрачає бюджетні кошти на заклад освіти.

Ще більше інформації – за запитом

Можливо, закупівлі приладдя чи ремонту ще немає на Prozorro – але її мають провести у майбутньому. Щоб дізнатися, які витрати заплановані на наступні місяці року, варто написати запит на публічну інформацію. Його потрібно спрямувати школі або управлінню освіти – залежно від того, хто укладатиме договір. Запит можна сформувати на порталі "Доступ до правди" або за допомогою шаблонів.

Також інколи у відповідь на запитання, чому на певні потреби школи треба скидатися, батьки чують, що "з бюджету грошей не дають" або "у міста/села немає коштів". Місцевий бюджет справді не може покрити всі запити одразу. Але якщо потреба дійсно нагальна, вона має вищу пріоритетність. І тут варто дізнатися, чи школа або дитсадок взагалі просили виділити на неї кошти.

Освітні заклади перед кожним новим бюджетним роком формують бюджетні запити: там вони розписують, скільки грошей їм необхідно та навіщо. Буває, що керівники шкіл та дитсадків вказують у таких запитах не всі потреби закладу: покладаються на допомогу батьків, не вірять, що гроші можуть виділити, або просто не знають, як спланувати витрати правильно. Але без чесних і коректних бюджетних запитів управління освіти може просто не дізнатися про потреби. І відповідно, не виділить на них бюджетні кошти.

Інформацію про запити закладу освіти також можна дізнатися через запит на публічну інформацію.

Як краще здавати гроші

Ви можете зробити фінансовий внесок на підтримку школи для дитсадка – якщо захочете. Але це має бути повністю добровільно. Не через вимогу батьківського комітету, не добровільно-примусово, а саме з вашого власного бажання.

Один із захищених способів це зробити – перерахувати кошти на казначейський рахунок освітнього закладу, місцевого управління або департаменту освіти. Ви можете вказати конкретне призначення платежу: наприклад, на ремонт спортзалу школи №2. Ці гроші також витрачатимуть через Prozorro.

Як ще можна допомогти школі і посприяти виділенню коштів на шкільні потреби, ми розписали у спеціальному посібнику для батьків.

А якщо у вас виникнуть підозри, що в закупівлях є корупція, чи питання щодо того, як їх краще моніторити – звертайтеся до DOZORRO.

Дарина Синицька, журналістка проєкту DOZORRO TI Ukraine, спеціально для УП. Життя

Публікацію підготовлено за підтримки USAID / UK aid проєкту "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах / TAPAS"

Матеріал написано у співавторстві з комунікаційною менеджеркою проєкту DOZORRO TI Ukraine Катериною Русіною.

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