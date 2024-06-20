Ветерани отримуватимуть в Україні медичні послуги, як за кордоном

В Україні станом на перший квартал 2024 року нараховувалось 1,2 мільйона ветеранів. Серед них – 109 107 ветеранів, які мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни.

Кількість ветеранів, які завершують службу, почала стрімко збільшуватись, адже почав діяти підписаний президентом закон, згідно з яким деякі категорії, зокрема ті бійці, які пройшли полон – можуть повернутися до цивільного життя.

52,4% ветеранів зазначають, що найбільше вони потребують послуг зі зміцнення здоров’я. Аудит послуг, які держава надає ветеранам, показав, що ми маємо проблеми і необхідно оприлюднити рішення, які незабаром можуть стати частиною ветеранської політики.

Наразі розглянемо, як міжнародний досвід ветеранської політики у медичній сфері може допомогти в українських реаліях.

Психологічна реабілітація

22,6% ветеранів зазначають, що потребують кваліфікованої психологічної допомоги. Серед чинних військових відсоток людей, які потребують психологічної допомоги, становить 37,2%.

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Український ветеранський фонд проводив фокус-групи серед ветеранів, під час яких виявили невдоволення щодо якості психологічної підтримки, яку пропонує держава. Основним, на думку респондентів, є недостатня кваліфікованість лікарів у державних структурах, або ж взагалі відсутність психотерапевтів як таких.

Проблему можна вирішити, змінивши вимоги до кваліфікації лікарів, які працюють у сфері психологічної підтримки. Наразі Мінветеранів відшкодовує ветеранам вартість послуг психологічної допомоги, які ті можуть отримувати від приватних закладів та осіб, котрі входять до офіційного реєстру надавачі відповідних послуг:

254,18 грн (без ПДВ) відшкодовується за одну годину роботи з одним ветераном на другому рівні;

153 100 грн (без ПДВ) – сума відшкодувань на місяць для однієї команди з чотирьох фахівців за умови надання послуг із психологічної допомоги 50 і більше отримувачам послуг протягом місяця на третьому рівні.

Ще один важливий момент, який наразі в Україні слабко враховується при реабілітації ветеранів – залучення їхніх родин до процесу. Важливим є пропрацювання психологічних проблем у парах, що дасть кращий результат, адже партнер не завжди має досвід війни і може не розуміти, що відчуває військовий з травматичним досвідом.

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Стосовно закордонного досвіду: у Міністерстві оборони США працює понад 8 000 психологів. З них понад 600 клінічних і консультативних психологів та майже 1000 цивільних працівників і підрядників, що надають допомогу військовослужбовцям та членам їхніх сімей.

Як і інші клінічні психологи, ця група діагностує і лікує пацієнтів з поведінковими розладами та проводить психологічну експертизу. А оскільки стигма у військовій культурі, яка асоціюється з психічними захворюваннями, змушує багатьох ветеранів уникати лікування, у США всіляко заохочують до реабілітації й родини ветеранів.

Наприклад, там діє програма, розроблена Центром психосоціальної реабілітації та відновлення, основними елементами якої є: оздоровлення, лідерство та підтримка, сімейні психоосвітні та сімейні освітні програми. Тобто використання інституту сімʼї у психологічній реабілітації ветеранів із застосуванням групової психотерапії чи сімейної терапії дає якісніший результат в реінтеграції.

Репродуктивне здоров’я

"Велика кількість ветеранів та ветеранок, у зв’язку з несенням служби, підривають свою репродуктивну функцію або пропускають свій репродуктивний вік. Проте деякі бійчині планують народити дитину, коли вони повернуться зі служби", – розповіла під час глибинних інтерв’ю, які проводив Український ветеранський фонд, одна з ветеранок.

Зараз українські військові можуть безоплатно зберігати свої репродуктивні клітини. Проте коло послуг необхідно розширювати. В Україні діє програма безоплатного лікування безпліддя. Станом на лютий 2024 року Національна служба здоров’я України уклала договори з 15 лікарнями, де лікуватимуть безпліддя у межах Програми медичних гарантій.

Медичні послуги цього спрямування можуть отримати як жінки, так і чоловіки. Відповідні послуги надають як державні та комунальні заклади, так і приватні, які уклали договір з НСЗУ. Відтак розширюються репродуктивні можливості захисників та захисниць. Проте це необхідно закріпити як право для ветеранів, ветеранок та їхніх партнерів на законодавчому рівні. Адже це логічне продовження захисту охорони здоров’я ветеранів та їхніх родин.

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Медичні послуги для ветеранів та їхніх родин

Українські ветерани, ветеранки та військові мають право на відшкодування державою вартості послуг із планової стоматологічної допомоги. Відповідні зміни внесено до постанови КМУ від 27 лютого 2024 р. №212. На цьому не варто зупинятись, адже іноземний досвід показує, як розширений перелік послуг для ветеранів та їхніх родин, позитивно впливає на відчуття захищеності.

У США ветерани отримують комплексний пакет послуг Департаменту у справах ветеранів (VA), який включає профілактичну, первинну та спеціалізовану медичну допомогу, а також діагностичні, стаціонарні та амбулаторні медичні послуги. Ветерани можуть отримувати додаткові пільги, наприклад, стоматологічну допомогу.

Також є програма для членів родин ветеранів – Health Care Benefits for Dependents (CHAMPVA), в рамках якої родини ветеранів можуть отримати часткове відшкодування вартості медичних послуг та матеріалів. Підтримку можуть отримати:

дружина (чоловік) або дитина ветерана, який отримала/отримав постійну та повну інвалідність внаслідок служби;

партнер або дитина ветерана, який помер від інвалідності, пов’язаної з проходженням служби;

дружина (чоловік) або дитина померлого ветерана, якому на момент смерті було визначено інвалідність, пов’язану з виконанням військових обов’язків;

партнер або дитина військовослужбовця, який загинув при виконанні службових обов’язків, а не через неправомірні дії.

В українських реаліях також необхідно розширити перелік медичних послуг, якими зможуть скористатися родини ветеранів, за прикладом Сполучених Штатів.

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Послуги й підтримка від громадських організацій у медичній сфері

Громадські організації, які діють на рівні громад, потужно підсилюють державні програми ветеранської політики. Зокрема, у медичній сфері.

Зараз ветеранські організації представлені у кожному обласному центрі, проте маємо рухатися до того, щоб таких просторів стало 426, тобто в кожній громаді, яка має понад 20 тисяч населення.

Ідея полягає в тому, що на рівні громад мають бути ГО, які надаватимуть або нішевий спектр послуг (наприклад, УВФ профінансував 8 громадських організацій, які надають послуги з реабілітації ветеранів через спорт).

Важливими також є організації, які закриватимуть потреби у медичних, освітніх, психологічних потребах. Важливо враховувати, що не завжди можливо залучити достатню кількість фахівців на всі напрямки, тому ГО, яка надає послуги ветеранам та їхнім родинам – база, а далі вона природно розвиватиметься й обростатиме послугами й напрямками.

Найпотужніші ветеранські громадські організації за кордоном:

Ветерани Американського легіону (American Legion) – одна з найбільших ветеранських організацій у США, яка займається загальними аспектами допомоги ветеранам, включаючи медичну підтримку, освіту, зайнятість, житло та інші соціальні послуги.

Ветерани зовнішніх війн (Veterans of Foreign Wars) – організація ветеранів, яка допомагає ветеранам, які взяли участь у бойових діях США за кордоном. VFW підтримує ветеранів у медичній сфері, пенсійних виплатах, освіті та професійному розвитку.

Канадський легіон (Royal Canadian Legion) – організація, яка допомагає ветеранам Канади та їхнім родинам у сферах: соціальних послуг, медичної допомоги, житла, підтримку у трудовій зайнятості та ін.

Королівський Британський легіон (Royal British Legion) – надає фінансову допомогу, психологічну підтримку, медичну допомогу, освіту та інші послуги.

Асоціація ветеранів ВМС Ізраїлю (INVA) – підтримує міцні зв’язки з сім’ями, які втратили своїх близьких під час місій із захисту Ізраїлю, а також допомагає нужденним сім’ям військовослужбовців.

В українському контексті декілька потужних ГО на рівні громади будуть більш ефективними завдяки авторитету та впливу, ніж багато дрібних організацій без фінансування. Такі організації повинні мати доступ до реєстрів ветеранів, сприяти ветеранам у їх життєдіяльності та мати можливість брати участь у розгляді питань, ухваленні рішень, які впливають на права та обов’язки ветеранів.

Підсумки

Зведення державних послуг у сфері ветеранської політики до єдиного знаменника, зокрема цифровізація усіх процесів, допоможе запустити нову модель, яка зробить перехід від військової служби у цивільне життя більш плавним, зменшить дублювання витрат та допоможе відкинути ті послуги, котрі взагалі не мають попит, а також призведе до чіткого планування бюджетів як на державному рівні, так і на рівні громад.

Руслана Величко-Трифонюк, виконувачка обов’язків виконавчої директорки Українського ветеранського фонду, спеціально для УП. Життя

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