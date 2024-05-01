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Як я намагалася спекти італійський панеттоне українськими руками

1 травня, 09:00
Gustavo_Andrade/Depositphotos
Людмила Панасюк журналістка УП.Життя
Як я намагалася спекти італійський панеттоне українськими руками
Gustavo_Andrade/Depositphotos

Якщо ви зараз тут, то, мабуть, знаєте, що ми в Українській правді ділимося з вами лише достовірною, точною та перевіреною інформацією. Це стосується всього до дрібниць – і рецептів також.

Тож коли редактор запропонувала опублікувати класичний рецепт панеттоне, я одразу попередила: це завдання не на один день, мушу спробувати його приготувати сама, перш ніж радити вам. Я знала, що це завдання з зірочкою, однак не уявляла з якою.

Друг нашої родини вже понад 20 років працює в пекарні в Італії (привіт, дядьку Ігорю!). Він пече хліб і багети, однак на моє прохання взяв у власника пекарні рецепт справжнього італійського панеттоне, який печуть у них в іншому цеху.

Сказати, що я зраділа, – це нічого не сказати. Це буде справжній ексклюзив! Я впораюся, головне – дотримуватися пропорцій. Але з першого погляду на рецепт зрозуміла, що так не вийде, бо розрахований він не для дому, а для пекарні. Ділюся з вами тим, що маю, як є – а раптом комусь ще закортить експериментувати.

Рецепт панеттоне з італійської пекарні

- 4 кг натуральних дріжджів (опара)
- 80 яєць
- 8 кг борошна

Замісити і залишити на декілька годин. Коли почне підходити, замісити вдруге, додаючи такі інгредієнти:

- 240 яєць
- 20 кг борошна
- 12 кг цукру
- 2,8 л рому (може бути спеціальний для кондитерських виробів)
- цедра, лимон, цукати за смаком
- 600 г дріжджів
- 5,2 кг смальцю
- сіль

Замісити знову тісто, розкласти у формочки і залишити підходити. Це може бути навіть більш ніж 12 годин.
Коли тісто підросте, випікати близько 1 години при температурі 160°С.

4 кг дріжджів і 80 яєць тільки для початку замісу? Я нагодую всю вулицю і впаду з сил за тиждень до Пасхи, а у мене ще вікна не помиті. Жарти-жартами, але зрозуміло було, що рецепт треба адаптувати.

У мене вийшло так:

Інгредієнти:
40 г дріжджів
1 яйце
80 г борошна


2-3 яйця
200 г борошна
120 г цукру
1 ст. л. рому
цедра і спеції
52 г масла
6 г дріжджів

З’ясувавши у дядька, що борошно та дріжджі "звичайні", я взялася до роботи. Опару зробила з молоком – в чому ж ті дріжджі розчиняти. Тісто виходило липке і тягуче. Опара і заміс чудово росли, пасочки гарно піднялися у формах – аж доки я не поставила їх у духовку. Там у них злегка присіли шапки. Попри це, виглядали мої панеттоне цілком пристойно. На смак і на запах схоже, але за текстурою вони геть не були панеттоне. Щось не так.

Спроба випікання панеттоне
Таке панеттоне вийшло на дріжджах, без крішидо. Непогане, але на традиційне геть не схоже.
Фото: Людмила Панасюк

Наступного дня я отримала таке повідомлення від дядька Ігоря:

"Не знаю, чи ти зрозуміла, що таке натуральні дріжджі (опара). В Італії це називається крішидо. Готується воно так: на 1 кг борошна 0,7 л води, 3 г солі, 2 г дріжджів. Замішуєш і нехай стоїть мінімум 12 годин при кімнатній температурі. Тоді береш скільки тобі потрібно, а решту – у холодильник. Потім це можна використати при приготуванні нового крішидо. Воно буде ще кращим. Але в співвідношенні 1 до 1 (0,5 кг борошна, 0,35 л води, 1 г дріжджів, 1,5 г солі + 0,850 г старого крішида)".

Я вже казала, що це завдання з зірочкою?

Наступного дня я взялася за приготування крішидо, попередньо надивившись відео приготування панеттоне в YouTube.

В невеликій кількості теплої води розчинила дріжджі, долила решту води і поступово всипала решту борошна. Моя опара стояла добу, за цей час вона виросла дивовижна – дуже пориста, тягуча, трохи схожа на дуже густу домашню сметану.

Крішидо для випікання панеттоне
Так виглядає крішидо, яке вже два дні стоїть у холодильнику. Воно живе, активне і часто зриває кришку лотка.
Фото: Людмила Панасюк

Наступний крок: 40 г цієї опари змішати з одним яйцем і 80 г борошна. Яке ж густе! Там від дріжджів – один запах, як же воно виросте! За кілька годин (у мене стояла 4 години) ця густа маса виросла втричі і на поверхні де-не-де з’явилися пухирці повітря.

Я місила тісто майже опівночі, аби воно виросло за ніч і подумки ще раз перераховувала що, якої температури і коли я додавала, аби передати вам рецепт максимально точно і у вас вийшло таке ж ароматне і тягуче тісто.

Збила яйця з цукром і змішала їх з попереднім замісом, додала цедру, ром, ванільний цукор та трохи цукру зі спеціями для випічки, ще з невелику ложку крішидо, поступово вводила просіяне борошно. Далі місила, як вчать у багатьох відео приготування панеттоне – розтягуючи тісто, повільно і ретельно проминала й розтягувала знову. Так поступово вмісила розм’якшене масло та родзинки в борошні. Місила довго, хвилин зо 30, доки воно не стало схоже на трохи переварену манку. Може так і треба? Зазвичай же його місить тістоміс. Ночував заміс біля плити і ще теплого чайника – змерзнути не повинен.

Зранку, щойно розплющивши очі, ми з дітьми побігли дивитися, як тісто хоче втекти з миски. Тісто нікуди не тікало. Більше того, воно взагалі й не планувало нікуди йти. За ніч воно хіба ледь змінило своє положення. І що робити? Я сьогодні обіцяла віддати вже готовий рецепт. Може додати ще крішидо? Чи просто домісити ще? Але місила і так пів години, паралельно перевіряючи ті глютенові вікна. Порухавши тісто ложкою, побачила, що воно таки живе і працює, просто ліниве, як я після відпустки.

Врешті, підмісила я ту пахучу масу, виклала у форми (ні, у формах воно також рости не хотіло), розігріла духовку, перехрестила і запхала ті нещасні панетоне. Contra spem spero, ну не викидати ж його. Тепло розворушило тісто і воно мало-помалу почало рости. Спершу гарними паляничками, а тоді рвануло вгору, прорвало верхівку і стало схоже на маленькі вулкани.

Просто чудово. Без абсолютно ніяких надій я дістала його з духовки, трохи охолодила, розрізала, сіла за комп’ютер і стала жувати. Боже, добре! Це зовсім не панеттоне, але те крішидо, ром, спеції і сухофрукти зробило тісто вологим, здобним і більше схожим на бісквіт. Принаймні викидати точно не доведеться, діти наминатимуть з молоком за милу душу. Я брала вдвічі більше інгредієнтів, ніж у рецепті і у мене вийшло 4 невисокі пасочки, діаметром 13 см.

Панеттоне в розрізі
Мало нагадує італійський різдвяний хліб, правда? Зате смакує чудово!
Фото: Людмила Панасюк

Що я можу сказати? На цьому мої експерименти з панеттоне завершуються, але чи ваші також? Беріть на озброєння мій досвід – можливо, ви побачите в ньому щось корисне. Підозрюю, я припустилася багатьох помилок: і борошно слід було брати з більшим вмістом білка, і місити, можливо, інтенсивніше – чи навпаки, легше і не так довго, та й ще багато чого. Мене втішили слова сина, який спробувавши мою першу італійську паску запитав: "мамо, а ти спечеш цього року українську?" Спечу, сину, спечу, і цього разу без експериментів.

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.

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