Рецепти паски, перевірені поколіннями: від Лілії Цвіт, Дарії Цвек та Ольги Франко

Коли спечете паску, не забудьте записати рецепт, який сподобався.

Найкращий рецепт паски – той, який смакує, як дитинство. Чи зберігся у вашій сім’ї такий? Чи знаєте, який святковий хліб пекла ваша бабуся?

Серед рецептів, які "УП.Життя" зібрали для вас, цілком може знайтися такий – у мами чи бабусі на полиці майже точно стоять старі книги Дарії Цвек "Солодке печиво" чи Ольги Франко "Практична кухня". А може бабка з вашого дитинства схожа на традиційну з косами Лілії Цвіт?

Ці рецепти перевірені роками та поколіннями, спробуйте приготувати і ви.

Традиційна паска з косами від Лілії Цвіт

Інгредієнти (на 5 шт. діаметру 13 см, висота форми 8,5 см)

0,5 л молока

10 г сухих дріжджів або 30 г пресованих

150 г цукру

5 жовтків

200 г масла

850 г борошна

30 г олії

200 г родзинок

Змішати ледь тепле молоко, 2 ст. л. цукру та 8 ст. л. борошна від загальної кількості. Додати сухі дріжджі і перемішати знову (якщо дріжджі пресовані слід розчинити їх у молоці, а тоді додавати цукор і борошно). Накрити харчовою плівкою і залишити на півгодини, щоб опара піднялася.

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Окремо з’єднати м’яке масло, цукор і жовтки. Додати трохи солі і збити міксером.

З’єднати масляну суміш з опарою, поступово додати просіяне борошно і замісити тісто.

Тісто виходить липке і тягуче, важливо його не зробити занадто густим.

Викласти суміш на змащену олією поверхню і дуже добре вимісити (руками приблизно 30 хвилин, тістомісом – 15).

Тісто має не липнути до рук, бути еластичним та добре розтягуватися. Потім викласти його в миску, накрити харчовою плівкою чи рушником та дати підрости в теплому місці півтори години.

Після того, як тісто підросло, обім’яти його і відділити четвертину (на прикраси). До решти додати пропарені та просушені родзинки та 2 ст. л. борошна. Вимісити і залишити підходити ще на 1 годину.

Наповнити форми тістом приблизно на ¼. З тіста без родзинок робимо прикраси – коси, хрестики, завитки. Важливо, щоб прикраси не були завеликого розміру – вони також підростатимуть. Залишити підрости тісто у формах, поки вони не збільшаться приблизно втричі. Далі паски змазати жовтком і випікати в духовці при 160 – 170°С приблизно 40 – 50 хвилин.

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Баба святкова (паска Дарії Цвек)

Інгредієнти:

1 кг борошна

2 склянки молока (500 мл)

10 жовтків

100 г дріжджів

200 г вершкового маска (маргарину чи олії)

200 г цукру

100 г родзинок

0,5 ч. л. солі

цедра половини лимона

Дріжджі розвести в теплому молоці з 1 ст.л. цукру і 3 ст. л. борошна.

Коли розчин почне бродити, влити його у посуд з борошном, додати розтерті з цукром жовтки, посолити і замісити. Місити до появи пухирців, тоді влити розтоплене масло і знову добре перемісити, аби тісто його увібрало.

Додати промиті родзинки, цедру, вимісити, накрити і поставити, щоб підійшло.

Коли тісто збільшиться вдвоє, викласти у форми, змащені маслом, заповнивши їх на третину і поставити, щоб підійшло.

Коли форма наповниться, змастити верхівки збитим яйцем і пекти в гарячій духовці (190 – 200°С) упродовж 45 хвилин.

Українська баба на сметанці (паска Ольги Франко в редакції онуки Іванни Міліянчук)

Інгредієнти

400 г муки

210 мл молока

100 мл вершків

5 жовтків

35 г свіжих дріжджів

0,5 ч. л. солі

80 г масла

150 г цукру

1 ч. л. спецій – кардамон, кориця, ваніль, цедра з цитрини

До гарячого молока додати 100 г муки, швидко розмішати, щоб не було грудок.

Змішати теплі вершки з дріжджами й ложкою цукру.

До запареної муки (змішаної з гарячим молоком) влити розчину (дріжджі з вершками), розмішати та залишити, щоб підросла.

Добре розтерти жовтки з цукром, додати їх до тіста. Досипати решту муки, сіль і замісити тісто.

Додати м’яке масло і спеції та ще раз вимісити. Залишити, щоб виросло.

Тісто викласти у змащену форму, накрити, залишити на 40 хвилин в теплі.

Пекти при температурі 170 – 180° 60 хвилин.