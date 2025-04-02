Рецепти паски, перевірені поколіннями: від Лілії Цвіт, Дарії Цвек та Ольги Франко
Найкращий рецепт паски – той, який смакує, як дитинство. Чи зберігся у вашій сім’ї такий? Чи знаєте, який святковий хліб пекла ваша бабуся?
Серед рецептів, які "УП.Життя" зібрали для вас, цілком може знайтися такий – у мами чи бабусі на полиці майже точно стоять старі книги Дарії Цвек "Солодке печиво" чи Ольги Франко "Практична кухня". А може бабка з вашого дитинства схожа на традиційну з косами Лілії Цвіт?
Ці рецепти перевірені роками та поколіннями, спробуйте приготувати і ви.
Традиційна паска з косами від Лілії Цвіт
Інгредієнти (на 5 шт. діаметру 13 см, висота форми 8,5 см)
0,5 л молока
10 г сухих дріжджів або 30 г пресованих
150 г цукру
5 жовтків
200 г масла
850 г борошна
30 г олії
200 г родзинок
Змішати ледь тепле молоко, 2 ст. л. цукру та 8 ст. л. борошна від загальної кількості. Додати сухі дріжджі і перемішати знову (якщо дріжджі пресовані слід розчинити їх у молоці, а тоді додавати цукор і борошно). Накрити харчовою плівкою і залишити на півгодини, щоб опара піднялася.
Окремо з’єднати м’яке масло, цукор і жовтки. Додати трохи солі і збити міксером.
З’єднати масляну суміш з опарою, поступово додати просіяне борошно і замісити тісто.
Тісто виходить липке і тягуче, важливо його не зробити занадто густим.
Викласти суміш на змащену олією поверхню і дуже добре вимісити (руками приблизно 30 хвилин, тістомісом – 15).
Тісто має не липнути до рук, бути еластичним та добре розтягуватися. Потім викласти його в миску, накрити харчовою плівкою чи рушником та дати підрости в теплому місці півтори години.
Після того, як тісто підросло, обім’яти його і відділити четвертину (на прикраси). До решти додати пропарені та просушені родзинки та 2 ст. л. борошна. Вимісити і залишити підходити ще на 1 годину.
Наповнити форми тістом приблизно на ¼. З тіста без родзинок робимо прикраси – коси, хрестики, завитки. Важливо, щоб прикраси не були завеликого розміру – вони також підростатимуть. Залишити підрости тісто у формах, поки вони не збільшаться приблизно втричі. Далі паски змазати жовтком і випікати в духовці при 160 – 170°С приблизно 40 – 50 хвилин.
Баба святкова (паска Дарії Цвек)
Інгредієнти:
1 кг борошна
2 склянки молока (500 мл)
10 жовтків
100 г дріжджів
200 г вершкового маска (маргарину чи олії)
200 г цукру
100 г родзинок
0,5 ч. л. солі
цедра половини лимона
Дріжджі розвести в теплому молоці з 1 ст.л. цукру і 3 ст. л. борошна.
Коли розчин почне бродити, влити його у посуд з борошном, додати розтерті з цукром жовтки, посолити і замісити. Місити до появи пухирців, тоді влити розтоплене масло і знову добре перемісити, аби тісто його увібрало.
Додати промиті родзинки, цедру, вимісити, накрити і поставити, щоб підійшло.
Коли тісто збільшиться вдвоє, викласти у форми, змащені маслом, заповнивши їх на третину і поставити, щоб підійшло.
Коли форма наповниться, змастити верхівки збитим яйцем і пекти в гарячій духовці (190 – 200°С) упродовж 45 хвилин.
Українська баба на сметанці (паска Ольги Франко в редакції онуки Іванни Міліянчук)
Інгредієнти
400 г муки
210 мл молока
100 мл вершків
5 жовтків
35 г свіжих дріжджів
0,5 ч. л. солі
80 г масла
150 г цукру
1 ч. л. спецій – кардамон, кориця, ваніль, цедра з цитрини
До гарячого молока додати 100 г муки, швидко розмішати, щоб не було грудок.
Змішати теплі вершки з дріжджами й ложкою цукру.
До запареної муки (змішаної з гарячим молоком) влити розчину (дріжджі з вершками), розмішати та залишити, щоб підросла.
Добре розтерти жовтки з цукром, додати їх до тіста. Досипати решту муки, сіль і замісити тісто.
Додати м’яке масло і спеції та ще раз вимісити. Залишити, щоб виросло.
Тісто викласти у змащену форму, накрити, залишити на 40 хвилин в теплі.
Пекти при температурі 170 – 180° 60 хвилин.