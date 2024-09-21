Діти з інвалідністю мають право на безоплатну реабілітацію. Як це працює?

Повномасштабна війна, розв’язана Російською Федерацією, поставила нові виклики перед країною. Наразі чимало уваги приділяється інформуванню населення про реабілітацію наших захисників, поранених під час виконання бойового завдання.

Водночас про те, що держава також опікується й дітьми з інвалідністю, відомо не так багато. І, на жаль, багато родин, які стикаються з проблемою інвалідності у дітей, не завжди обізнані про можливості для реабілітації.

Українські діти під час повномасштабної війни потребують особливої уваги та системної підтримки

Доступна безоплатна реабілітація: що потрібно знати

Українське законодавство передбачає створення умов для усунення обмежень життєдіяльності дітей з інвалідністю, відновлення і компенсації їхніх порушених або втрачених здатностей до побутової, професійної, суспільної діяльності. Держава гарантує право кожної дитини, яка цього потребує, на безоплатну реабілітацію.

На практиці це означає, що один із батьків дитини чи її законний представник може самостійно обрати реабілітаційний центр, в якому дитина може отримати необхідні реабілітаційні послуги без додаткових витрат.

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Станом на 21 вересня на території України діє велика кількість установ і організацій, що надають реабілітаційні послуги, в тому числі і для дітей з інвалідністю за програмою "Соціальний захист осіб з інвалідністю". З їх повним переліком можна ознайомитись на сайті Фонду. Такі реабілітаційні установи здійснюють заходи з фізичної, психолого-педагогічної та соціальної реабілітації, які допомагають інтегрувати дитину до суспільства.

Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю виконує функцію відповідального виконавця бюджетної програми "Соціальний захист осіб з інвалідністю". Він спрямовує кошти на відшкодування вартості реабілітаційних послуг для дітей реабілітаційним установам, що мають відповідну ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.

Фінансування, яке виділяється на ці цілі, є достатніми, щоб забезпечити реабілітацію кожній дитині, яка її потребує. Крім цього, до сфери управління Міністерства соціальної політики належить ряд державних реабілітаційних центрів, що також забезпечують надання безоплатної реабілітації для дітей та дорослих.

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Як обрати реабілітаційний центр?

Для забезпечення дитини реабілітаційними послугами один з батьків чи законний представник дитини з інвалідністю подає до центру надання адміністративних послуг або місцевого орган соціального захисту населення заяву про направлення її до обраної реабілітаційної установи. Але є деякі ключові аспекти, які варто враховувати при виборі:

Спеціалізація центру: переконайтеся, що реабілітаційний центр має досвід роботи з дітьми з таким самим або схожим діагнозом. Це забезпечить максимально ефективну реабілітацію.

Відгуки та рекомендації: не соромтеся запитувати відгуки інших батьків або знайомих, які вже користувалися послугами того чи іншого центру.

Локація та умови перебування: зручність розташування центру також має значення, особливо якщо йдеться про регулярні відвідування. Зверніть увагу на умови проживання та безпеку.

Для отримання більш детальної інформації про доступні реабілітаційні центри можна звернутися до місцевого органу соціального захисту населення або Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.

Покрокова інструкція для отримання послуг

Для того, щоб скористатися правом на безоплатну реабілітацію в обраному реабілітаційному центрі батькам дитини чи її законному представнику необхідно обрати реабілітаційну установу, а також подати заяву та (із пред’явленням оригіналів) копії необхідних документів. А саме, копії:

паспорта або іншого документа, що посвідчує особу одного з батьків дитини, особи, що її супроводжує або її законного представника;

свідоцтва про народження дитини або паспорта;

індивідуальної програми реабілітації, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу;

виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, затвердженою МОЗ;

документа, який підтверджує статус дитини-сироти/дитини позбавленої батьківського піклування (для дитини-сироти\дитини, позбавленої батьківського піклування);

номер облікової картки платника податків (так званий ідентифікаційний код), або документ, що його замінює.

Таку заяву разом з необхідними документами можна подати будь-яким зручним способом: у паперовій формі вона подається до органу місцевого самоврядування, центру надання адміністративних послуг або місцевого органу соціального захисту населення. Також це можна зробити поштою або в електронній формі через офіційний вебсайт Мінсоцполітики.

Після цього відповідна заява реєструється, а структурні підрозділи місцевого органу соціального захисту населення щомісяця до 15 числа оприлюднюють на офіційному вебсайт інформацію про кількість зареєстрованих заяв і черговість надання реабілітаційних послуг.

Статус розгляду своєї заяви можна подивитись за її реєстраційним номером і датою реєстрації або безпосередньо в місцевому органі соціального захисту населення. На сайті буде оприлюднена дата направлення дитини до реабілітаційної установи, строки надання реабілітаційних послуг та назва реабілітаційної установи, куди мають звернутись батьки.

Важливо пам’ятати, що реабілітація дітей з інвалідністю – це не просто медична допомога, а комплексний пакет заходів, який включає фізичну, соціальну та психологічну підтримку дитини та її родини. Завдяки державним програмам, якість реабілітаційних послуг постійно підвищується, що дає можливість дітям з інвалідністю повноцінно розвиватися та інтегруватися у суспільство.

Звертаємо увагу, що в цьому році у держбюджеті передбачено необхідну суму коштів щоб забезпечити належну реабілітацію для кожної дитини, яка цього потребує.

Тож, якщо у вашій родині є дитина з інвалідністю, яка потребує реабілітації, не зволікайте з отриманням допомоги. Звертайтеся до відповідних установ, обирайте найкращий центр для вашої дитини та скористайтеся усіма можливостями на безоплатній основі.

Попри всі складнощі, держава продовжує забезпечення доступності послуг для дітей з інвалідністю. Адже для нас важливо створити суспільство, де кожна дитина має рівні можливості для розвитку та самореалізації.

Віталій Музиченко, генеральний директор Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, спеціально для "УП. Життя"

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