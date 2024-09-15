Майже кожна четверта дитина у світі зазнала прямого впливу війни – дослідження

Прямий вплив війни змушує дітей більше непокоїтися за всі аспекти життя

Майже кожна четверта дитина у світі безпосередньо постраждала від війни, а 67% зазнали її непрямого впливу.

Про це свідчать результати соціологічного опитування "Захист дитинства: виміри безпеки для молодого покоління", які презентувати в Києві під час четвертого Саміту перших леді та джентельменів.

У ході дослідження фахівці опитали 300 батьків і таку ж кількість дітей з 15 країн світу, зокрема України, США, Бразилії, Литви, Японії, Франції та Іраку. Загалом соціологи провели 9000 інтерв’ю.

"У безпеки, а надто дитячої, багато вимірів, і ми спеціально дослідили основні загрози, з якими стикаються чи можуть зіткнутися всі діти світу, незалежно від країни, де живуть", – зауважила перша леді Олена Зеленська.

Опитування дітей віком від 13 до 17 років показало, що 89% з них знають щонайменше про одну війну або збройний конфлікт, що наразі триває.

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Найбільше від війни постраждали діти з України – 99% з них безпосередньо зазнали негативного впливу внаслідок бойових дій. До цієї категорії також належить майже чверть дітей з усього світу, які:

родом з країни, де відбувається війна або конфлікт;

мають члена родини або друга на фронті;

втратили члена родини або друга протягом війни;

мають члена родини або друга, які працюють на підтримку країни у війні.

Найменше війни безпосередньо вплинули на дітей з Японії – 4%.

Серед країн-учасниць опитування найбільше опосередкованого впливу від війни зазнали французькі діти, 86% з яких:

знають людей, що живуть у країні, де триває війна;

бачили, читають або чують про війну в новинах, соціальних мережах, інтернеті тощо;

знають біженця з країни, що перебуває у війні;

відчувають вплив побічних ефектів, як-от підвищення вартості товарів та послуг;

постраждали іншим чином.

"Непрямий вплив війни відчувається у відповідях навіть у тих країнах, де війни зараз немає. Це доводить те, про що ми в Україні часто кажемо: розв’язана Росією війна впливає на весь світ і на всіх дітей", – додала Олена Зеленська.

Дослідження продемонструвало, що дитина, яка безпосередньо постраждала від війни, відчуває більше занепокоєння щодо всіх аспектів життя, порівняно з однолітками, які не зазнали такого впливу.

Значною мірою це посилює відчуття небезпеки вдома (на 78%), занепокоєння щодо власного вигляду (42%), кількості друзів (39%), а також відчуття небезпеки поза домом (35%).

Серед опитаних 8 з 10 дітей стикалися в школі із ситуаціями, які загрожували безпеці та добробуту. Зокрема, йдеться про погану поведінку учнів у класі, фізичне цькування, насильницькі дії, а також крадіжки.

Для майже половини українських дітей (44%) загрозливими ситуаціями під час навчального процесу було переривання занять через повітряну тривогу.

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Крім того, небезпека для дітей в інтернеті занепокоює 80% батьків, які взяли участь в опитуванні.

Натомість 8 з 10 підлітків знають щонайменше одну людину, яка стала жертвою неприємних ситуацій в інтернеті. Ще 13% дітей зазнавали шантажу через інтимні знімки, 16% отримували погрози, а 21% натрапляли на знімки спричинення шкоди чи самогубства.

Оцінюючи проблеми, що впливають на життя, діти найчастіше на перше місце ставили турботу про ментальне здоров’я, трохи менше – сімейні проблеми та екологічні.

Дослідження провела міжнародна консалтингова компанія Catalyse Research спільно з BRAND UKRAINE за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) на замовлення Глобальної платформи Саміту перших леді та джентельменів.

Опитування учасників здійснювали методом спілкування онлайн місцевими мовами в період з 6 по 18 серпня 2024 року.

Нагадаємо, дослідження "Індекс майбутнього" засвідчило, що 60% українських дітей відчувають себе в безпеці. Водночас 44% з них мають ознаки потенційного ПТСР, а 40% щонайменше один раз на місяць стикалися з булінгом.