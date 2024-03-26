Навіть королі і принцеси хворіють на рак

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон та Король Чарльз хворіють на рак – в світі немає недоторканих, кого б рак міг обійти.

Кейт Міддлтон у своєму відеозверненні 22 березня заявила, що їй встановили діагноз "рак" після проведеної серйозної хірургічної операції в Лондоні в січні цього року.

Кейт Міддлтон розповіла, що проходить "профілактичну хімієтерапію", проте наголосила, що операція була успішною, і що вона "почуває себе добре" і "кожен день стає сильнішою".

Це було вже друге повідомлення про діагноз раку в королівській родині за останні тижні. 5 лютого Букінгемський палац також опублікував заяву, в якій зазначалося, що у Короля Чарльза III був діагностований рак простати.

Рак є провідною причиною смертності в усьому світі. Дослідники стверджують, що дитина, яка народилася сьогодні, має шанс 1 із 2 захворіти на рак у якийсь момент свого життя – отже, цей стан може вплинути практично на кожну родину. Проте багато видів раку можна вилікувати, якщо, як у випадку з Королем, захворювання виявляється на ранній стадії та лікується ефективно.

Рак зазвичай розвивається у людей у віці 50-60 років або старше. Проте в останні десятиліття фіксується збільшена кількість випадків раку у людей молодше за 50 років і, що вкрай трагічно – у людей 20-30 років, і навіть у молодшого покоління.

Аналітична стаття в журналі BMJ за 2023 рік доводить, що ранні форми 29 різних видів раку зросли майже на 80% у світі між 1990 і 2019 роками.

Рівень поширення окремих пухлин на 100 тисяч осіб у віці від 14 до 49 років.

Що таке рак?

Наше тіло складається з більше ніж 100 мільярдів клітин, і рак зазвичай починається зі змін у невеликій групі клітин – або навіть в одній.

У нас є різні типи клітин, залежно від розташування в організмі і функцій. Розмір, кількість і функція кожної з цих клітин зазвичай регулюються генами – групами кодів, що містяться в нашій ДНК. Саме вони вказують клітинам, як рости і ділитися.

Однак зміни (мутації) в ДНК можуть змінити спосіб, яким ростуть і множаться клітини, і, як наслідок, можуть перетворитися на злоякісні.

Усього існує понад 200 типів раку, але всі вони починаються з мутацій в ДНК, що міститься у кожній клітині.

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Що таке мутації?

Уявіть вашу ДНК як велику книгу рецептів, а ваші гени як окремі інгредієнти для приготування різних страв. Мутації – це плями або відсутні слова в цьому рецепті, які можуть призвести до того, що ключові інгредієнти не додаються до страви.

Незалежно від типу раку чи клітин, з яких він розвивається, мутації у наших генах можуть призвести до того, що клітина більше не розуміє свої функції.

Ці мутації можуть виникати випадково під час поділу, але також можуть бути результатом стилю життя, такого як куріння, вживання алкоголю та неактивний спосіб життя.

Дослідження показали, що для того, щоб звичайна клітина перетворилася на злоякісну, зазвичай потрібно від однієї до десяти різних мутацій.

Рак виліковний?

Варіанти лікування раку залежать від різноманітних факторів, включаючи місце розташування раку, його розмір та чи встиг він розповсюдитися на інші органи та тканини організму. Основні методи лікування раку включають хірургію, хімієтерапію/імунотерапію та променеву терапію.

Хімієтерапія використовує препарати для спрямування та знищення клітин, які швидко діляться в нашому організмі. Цей підхід ефективний у впливі на швидкозростаючі клітини при різних видах раку, але також має негативні побічні ефекти.

Він також впливає на здорові клітини, які швидко діляться, такі як волосся та клітини оболонок нашої травної системи. Це може призвести до поширених побічних ефектів, таких як втрата волосся, нудота та діарея.

Хімієтерапія може використовуватися як профілактичний засіб – як у випадку принцеси.

Профілактична хімієтерапія, також відома як ад'ювантна хімієтерапія, надається після хірургічного втручання чи інших основних методів лікування для знешкодження залишкових ракових клітин в організмі. Вона спрямована на зменшення ризику повернення раку, тобто рецидиву.

Терапевтична хімієтерапія використовується як основний метод лікування для раку, який розповсюдився, наприклад, при пухлинах в пізніх стадіях.

Хірургічне втручання передбачає фізичне видалення злоякісних пухлин, а також прилеглих лімфатичних вузлів – невеликих залоз, які діють як фільтри в вашому організмі, через які рак може поширюватися – для усунення пухлини. Хірургічне втручання частіше використовується для видалення локальних злоякісних пухлин, які не розповсюдилися по всьому тілу.

Променева терапія використовує високоенергетичні промені, які спрямовані впливати на конкретні ділянки, де знаходяться злоякісні пухлини, для знищення або зменшення розмірів пухлини. Променева терапія може застосовуватися як зовнішньо – дистанційно, так і внутрішньо – контактно.

Часто для найефективнішого лікування раку використовують комбінацію хімієтерапії, хірургічного втручання та променевої терапії для покращення результатів терапії.

Завдяки досягненням в дослідженні раку протягом останніх 50 років виживання пацієнтів значно поліпшилося. Позитивний результат лікування раку залежить від різних факторів, таких як вік – біології пухлини, віку, загального стану здоров'я та фізичної підготовки, а також безперервного лікування.

Що ви повинні знати!

Певні зміни у вашому організмі або симптоми-попередження можуть вказувати на наявність раку. Основні серед них, але не всі:

немотивована втрата ваги;



втома, яка не зникає після відпочинку;

зміни у роботі кишківника або сечового міхура;

домішки крові у калі і сечі;

постійний кашель або кров'яне мокротиння;

постійний біль, навіть не великої інтенсивності;

виявлення утворень (пухлин), наприклад, у грудях, яєчках чи шкірі.

Ці симптоми необов'язково пов'язані з раком. Але важливо проконсультуватися з лікарем, якщо ви помітили щось незвичайне або маєте постійні симптоми, які не зникають.

Що ви повинні зробити!

Раннє виявлення та лікування можуть значно поліпшити результати для багатьох типів раку.

На що варто звернути увагу насамперед:

Перевірити наявність таких "прихованих" інфекцій як вірусний гепатит B, вірусний гепатит C та ВІЛ-інфекція (аналіз крові на HBsAg, сумарні антитіла до вірусу гепатиту С, тест на ВІЛ-інфекцію). Жінкам після початку статевого життя відвідувати гінеколога раз на рік (огляд, УЗД органів малого таза, цитологічне дослідження мазка шийки матки). Нагадайте гінекологу про огляд грудних залоз. Якщо вам понад 50 років, варто зважитися на гастроскопію та колоноскопію. Українські спеціалісти роблять ці обстеження максимально комфортно, процедура може бути виконана під наркозом, що взагалі позбавить від неприємних відчуттів. Якщо ви молодші, потурбуйтеся про своїх батьків. Ці обстеження дозволяють виявити пухлини товстого кишківника та шлунку на ранніх стадіях, які підлягають радикальному лікуванню з високою ймовірністю успішного результату. За направленням НСЗУ ці дослідження повністю безкоштовні для українців.

Чоловікам, старшим 50 років, варто також зробити аналіз крові на PSA (ПСА). На сьогодні це найбільш специфічний онко-маркер, що дозволяє швидко та просто запідозрити наявність злоякісної пухлини передміхурової залози, а, відповідно, вчасно вилікувати дану патологію.

Звертаю увагу, що результати аналізів не є діагнозом, інтерпретувати їх, а також надавати рекомендації має виключно профільний лікар, а не Google чи Facebook.

І наостанок – психосоматика, екстрасенси та сеча пінгвінів аж ніяк не впливає на можливість захворіти на рак та власне на результати лікування раку.

Пам'ятайте, що королі та принцеси також хворіють. Рак може зачепити кожного. Новина про Королівську родину стала черговим стимулом до підвищення суспільного інтересу до теми раку. Але, будемо відверті, єдиним правильним стимулом для кожного є лише власне бажання бути здоровим. На постійній основі.

Андрій Безносенко, завідувач науково-клінічного відділу торако-абдомінальної онкології Національного інституту раку, голова oncoHUB

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