Сім фільмів, 11 міст та конкурс дитячого кіно. В Україні відбудеться 11-й Чілдрен кінофест

Вже за кілька днів, 7 червня, в Україні розпочнеться наймасштабніший український кінофестиваль для дітей і підлітків 11-й Чілдрен кінофест. Фільми з фестивальної програми показуватимуть у кінотеатрах 11 міст та онлайн.

Читайте також : УП.Культура запускає канали в Telegram та WhatsApp

Церемонія відкриття Чілдрен кінофесту пройде у київському Будинку кіно. Він вже другий рік поспіль є основним майданчиком фестивалю. Ведучою церемонії буде телеведуча Марічка Падалко. А одним з учасників почесний посол цьогорічного фестивалю, актор театру й кіно Артур Логай ("Крашанка", "Спіймати Кайдаша").

Також на відкритті покажуть перший фільм з основної програми – "Королівство Кенсуке". Минулого року ця стрічка була показана на головному анімаційного фестивалю світу в Аннесі, а цього – стала призером Британської анімаційної премії та Дитячого міжнародного кінофестивалю у Нью-Йорку. Фільм розповідає про хлопчика та його собаку, що опиняються на безлюдному острові після шторму.

Крім фільму-відкриття, до програми 11-го Чілдрен кінофесту увійшло ще шість стрічок:

● "Ніна та секрети Їжачка" від творців хіта Чілдрен кінофесту 2016 – мультфільму "Хлопчик-фантом". Він розповідає про дівчинку, яка разом із другом та уявним їжачком намагаються розшукати скарб на фабриці.

● "Тонда, Славка і чарівне світло" – фентезі-анімація про пригоди особливого хлопчика, що світиться від народження, та його сусідку з чарівним ліхтариком.

● "Детективи звіропоїзда" – анімаційна в стилі детективів Аґати Крісті. За сюжетом, команда друзів розслідує викрадення винаходу.

● "Пташина скеля" – творіння студії Cartoon Salloon, що була номінована на "Оскар" за мультфільми "Пісня моря" та "Годувальниця". Це історія про пташку та її друзів, які рятують від небезпек єдине яйце, знесене на їхньому острові цього року.

● "Окейдякбувай" – стрічка-призерка Міжнародного дитячого кінофестивалю в Чикаґо. Вона розповідає про однокласниць, які тікають зі школи для дітей з порушенням слуху, щоб навідати бабусю однієї з дівчат.

● "Літо сюрпризів" – найкращий німецький фільм для дітей 2024 року за версією Німецької асоціації кінокритиків. Історія про те, як перша самостійна мандрівка поїздом обертається для 10-річного хлопчика спершу халепою, а згодом пригодами в компанії нової подруги.

Покази фільмів триватимуть до 16 червня і традиційно відбуватимуться в гібридному форматі: в обраних кінотеатрах Києва, Львова, Вінниці, Житомира, Дніпра, Луцька, Одеси, Полтави, Хмельницького, Чернігова та Запоріжжя, а також онлайн.

Покази в кінотеатрах та онлайн безоплатні за умови попередньої реєстрації.

В онлайн-кінотеатрі на глядачів Чілдрен кінофесту чекатиме спеціальна програма "Коли ще звірі говорили". Це добірка хітів з попередніх едицій фестивалю: комедійна історія про порося, яке потрібно дресувати "Паця", заснована на реальних подіях історія чотирилапої учасниці полярної експедиції "Неймовірна подорож на Північний полюс", мультфільм про маленького крота Манго, який мріє стати футболістом "Гол!", фільм про друзів, що намагаються врятувати тварин із зоопарку Белфаста під німецьким бомбардуванням у 1941 році "Зоопарк", анімація про концерт лісових жителів "Піпі, Пупу та Розмарі: Таємниця викрадених нот".

Також у програмі фестивалю буде низка спеціальних подій. Долучитися до них можна буде як у кінотеатрах, так і онлайн. Це презентація розвивально-тематичного мультсеріалу "Іскорки суперсил" від ЮНІСЕФ України, традиційний ретроспективний показ кінокласики – цього року це буде анімація "Володарі часу" (1982) від знаменитого режисера Рене Лалу та художника коміксів Мьобіуса, показ фільму-переможця торішнього ювілейного фестивалю "Душа команди".

Крім того, на фестивалі показуватимуть добірку фільмів-фіналістів щорічного Дитячого кіноконкурсу. Цього року до фіналу відібрали 16 стрічок, знятих дітьми різного віку.

Найкращі з них відбиратиме журі, до якого увійшли українські кінематографісти: режисерка анімації Анна Дудко, кінокураторка та культурна менеджерка Ольга Бірзул і документаліст Роман Любий. Вони оберуть переможців, а відвідувачі фестивалю – призера глядацьких симпатій.

Переможців цьогорічного Дитячого кіноконкурсу оголосять на церемонії закриття фестивалю 16 червня.