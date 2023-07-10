У міжнародній програмі та дитячому кіноконкурсі. Ювілейний Чілдрен Кінофест оголосив переможців

Завершився всеукраїнський фестиваль кіно для дітей і підлітків Чілдрен Кінофест. Цього року він відзначав ювілей – проходив вдесяте, і зібрав понад 30 тисяч глядачів і глядачок.

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Чілдрен Кінофест 2023 оголосив цьогорічних переможців: у конкурсній міжнародній програмі та Дитячому кіноконкурсі. Ґран-прі фестивалю за підсумками глядацького голосування здобула іспанська комедія "Душа команди", що розповідає про черницю, яка в школі-інтернаті засновує футбольну команду. Цьогоріч у міжнародному конкурсі змагалося сім фільмів, серед них одна українська – фентезі "Джура-королевич" режисера Антона Гойди.

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Також на церемонії закриття Чілдрен Кінофесту в Будинку кіно нагородили переможців Дитячого кіноконкурсу, який проходив у межах фестивалю всьоме. Цього року на нього надійшло понад 100 заявок з усієї України, серед яких обрали 20 фіналістів.

Переможців визначало журі, до якого увійшли: режисерка анімаційного фільму "Мавка. Лісова Пісня" та авторка мультсеріалу "Пес Патрон" Олександра Рубан, режисер і сценарист стрічки "Памфір" Дмитро Сухолиткий-Собчук та акторка Римма Зюбіна ("Гніздо горлиці", "Люся Інтерн").

Переможцями сьомого Дитячого кіноконкурсу стали:

Ґран-прі – анімаційна робота "Вниз по скелі" 13-річного Матвія Глазунова з Мукачева (Закарпатська область) про небезпечну пригоду золотошукача. Хлопець став володарем Ґран-прі Дитячого кіноконкурсу вдруге – у 2021 році він переміг із роботою "Мелісса".

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Кадр з фільму "Вниз по скелі"

Найкращий анімаційний фільм у категорії 7–10 років – "Казка про Галушку" 8-річної Мирослави Троцької з Полтави, що розповідає про пошуки свого місця у житті.

Кадр з фільму "Казка про Галушку"

Найкращий ігровий фільм у категорії 7–10 років – "Червона Шапка" 10-річного Влада Потатуєва з Вінниці.

Кадр з фільму "Червона Шапка"

Найкращий анімаційний фільм у категорії 11–14 років – фантастична стрічка 12-річного Михайла Білика з Дніпра про космічну експедицію до нововідкритої планети "У пошуках нового елемента".

Кадр з фільму "У пошуках нового елемента"

Найкращий ігровий фільм у категорії 11–14 років – "Біженці з моря" Ярослава Булгакова, 12 років, з м. Фастова Київської області.

Кадр з фільму "Біженці з моря"

Приз глядацьких симпатій, який присуджується за результатом голосування глядачів, отримала анімація "Подорож до Кукурудзяної країни" режисера Назара Крайового з Черкас.

Кадр з фільму "Подорож до Кукурудзяної країни"

Пізніше фільми-фіналісти можна буде переглянути на YouTube-каналі Чілдрен Кінофесту.

10-й міжнародний кінофестиваль для дітей і підлітків Чілдрен Кінофест відбувся в гібридному форматі. Покази в кінотеатрах Києва, Львова, Одеси, Дніпра, Полтави, Вінниці, Житомира, Луцька, Хмельницького та Чернігова, зібрали понад 18 тисяч глядачів і глядачок. Спеціальну ювілейну програму в онлайн-кінотеатрі подивилися майже 15 тисяч разів.

Вже зараз команда повідомила дати проведення фестивалю у наступному році – він пройде традиційно після закінчення навчального року – з 31 травня до 9 червня.