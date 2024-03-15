У міжнародну телеверсію Оскара повернуть нагородження "20 днів у Маріуполі"

Американська академія кіномистецтва додасть "20 днів у Маріуполі" до ліцензованого запису церемонії "Оскар". Вручення статуетки за Найкращий документальний фільм вмонтують до міжнародної 90-хвилинної версії, повідомляє Deadline.

Раніше Суспільне, що володіє правами на трансляцію премії, обурилось рішенням компанії Disney вирізати із запису номінацію "Найкращий повнометражний документальний фільм", у якій перемогла українська стрічка.



В Україні пряма трансляція "Оскара" розпочалася о 1 годині ночі за київським часом, а закінчилася близько 4:20 ранку. Тож велика кількість глядачів України не змогла переглянути вручення премії. "Суспільне" планувало провести повторну трансляцію 90-хвилинної версії увечері понеділка, але виявилося, що там відсутні фрагменти із нагородженням та промовою Чернова.



Нагородження команди "20 днів у Маріуполі" PATRICK T. FALLON VIA GETTY IMAGES

На церемонії режисер стрічки Мстислав Чернов виголосив промову, в якій звернув увагу присутніх на Оскарі та глядачів кінопремії на звірства росіян, що відбуваються в Україні.



Виконавчий продюсер “Суспільне Культура" Лук’ян Галкін підкреслив, що минулого року скорочена версія містила нагородження номінації "Найкращий документальний фільм". Тоді в ній перемогла стрічка про "хорошого росіянина" Олексія Навального, вона також змагалась з українським фільмом "Будинок зі скалок" про дітей з Лисичанська.

"Ось прямий факт: тогорічна категорія "Документальний фільм" була включена в 90-хвилинну міжнародну версію, так само як і політична промова Юлії Навальної. Я не дуже вірю, що Disney планує сценарій 90-хвилинної версії без урахування прогнозів переможців – це звучить непереконливо для високорейтингового шоу", – сказав Галкін.

До суспільної дискусії приєдналася й Національна рада з питань телебачення і радіомовлення – закликала директорів компанії Disney додати “20 днів у Маріуполі” до скороченої версії премії Оскар

"Найкращий документальний фільм" на премії Оскар 2024

Нагородження фільму "20 днів у Маріуполі" не включили в скорочену міжнародну телеверсію церемонії "Оскар". Вона триває 90 хв − окремі категорії та частини шоу не змогли включити в неї через часові обмеження. У Disney Entertainment пояснили, що вибір номінацій для скороченої версії визначили ще кілька тижнів тому під час процесу планування трансляції церемонії.

"20 днів у Маріуполі" – перша в історії українська кінострічка, що отримала Оскар.

“Я хотів би ніколи не робити цей фільм, не виходити на цю сцену, і хотів би, щоб Росія не нападала на Україну. Якби я міг обміняти нагороду на те, щоб Росія не окупувала наші міста, не вбивала десятки тисяч моїх співвітчизників…”, – зі сцени звернувся до глядачів режисер Мстислав Чернов.

Документальну стрічку змонтували на основі матеріалів, які Чернов з командою фотокореспондентів Associated Press зняли в обложеному росіянами Маріуполі та відправляли в світові ЗМІ, розповідаючи про страшні події в місті: загибель дітей та дорослих, створення масових могил, знищений російською авіабомбою пологовий будинок та інші російські воєнні злочини.

Стрічка стала найкасовішим документальним фільмом в Україні минулого року – вона зібрала 500 тис. грн тільки за перший вікенд прокату.