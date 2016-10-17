У Києві скасували показ фільму про Волинську трагедію

Напередодні презентації директорка Інституту Ева Фіґель поінформувала про скасування показу, пише GazetaWyborcza.

За словами Фіґель, на таке рішення вплинула позиція українського МЗС. У листі до Посольства Польщі в Україні МЗС "наполегливо рекомендувало" скасувати презентацію картини "Волинь".

"За спільною згодою з польською стороною, було прийнято рішення перенести показ фільму "Волинь" на більш сприятливий час. Стрічку буде показано пізніше", – прокоментувала заяву речниця МЗС Мар'яна Беца.

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На скільки відтерміновують показ стрічки в Україні у відомстві не уточнюють.

Показ картини про українсько-польські протистояння у 1943 році на Волині мав відбутися у столичному кінотеатрі "Київ" за участі режисера Войцеха Смажовського. Після перегляду була запланована дискусія щодо стрічки.

"Таке трапилося вперше. Я здивована тим, що фільм викликав такі емоції, тим паче, що українська сторона позбавлена можливості знайомства з ним", – підкреслила Фіґель.

Доктор філософських наук, перекладач Олексій Панич для "Української правди. Життя" написав про те, що "Волинь" можна вважати фільмом, який розпалює міжнаціональну ворожнечу, якщо сприймати його не відсторонено-критичним оком, а в режимі емоційної участі в подіях, що розгортаються на екрані.

Показ картини про українського-польські протистояння у 1943 році на Волині мав відбутися за участі режисера Войцеха Смажовського. Фото fakt.pl

Із цієї стрічки не почнеться справжнє українсько-польське порозуміння, якщо умовою такого порозуміння є некритичне прийняття українцями заявленої у фільмі міфології свідомого повернення українців до ролі волинських аборигенів, готових добровільно стати місцевим "фольклорно-трудовим" додатком до цивілізованого польського порядку.

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