Нищук: хвилю з "генетикою" підняли російські ЗМІ, але я ще раз вибачаюсь

Про це він заявив на брифінгу у середу.

"Ця ситуація почала розкручуватись, коли з ночі на деяких російських сайтах і виданнях почали чіпляти конкретне слово "генетика". Я хочу офіційно вибачитись, якщо це слово чи будь-що інше спричинило ту чи іншу образу", - сказав Євген Нищук і ще кілька разів попросив вибачення за слово "генетка" усіх, кого воно могло зачепити.

"Мене ніхто за всю мою діяльність, де я в Донбасі неодноразово був з виставами, отримав "кращу чоловічу роль" за роль Єсєніна російською мовою... Мене ніхто не може запідозрити у якійсь-там неповазі чи звинуваченні когось. Я завжди з великою повагою ставлюсь до будь-якого народу, людей різного віросповідання, не йшлося про якусь меншовартість чи "ущербность", як почали писати. Навпаки, у мене абсолютно зворотній був меседж", - сказав він.

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"Я закликаю не піддаватись на цю іншу хвилю, в якій мене складно звинуватити. Я абсолютно толерантна людина і це проявляється в конкретних справах, проектах, підтримки і вшанування різних народностей в різних регіонах. Мене це шокує, але це справді добре пропрацьована історія певних російських пропагандистів, які почали приписувати, що він там вже має на увазі про генетику", - додав Євген Нищук.

"Сьогодні була сказана дуже хороша фраза: "Якщо вирвати з Біблії цитату, то може здатися, що її писав безбожник". Це (фрази про генетику - ред.) вирвана конкретна річ. Всі, хто потім постив у Фейсбуку, постив не з передачі, а уже з переробленої інформації російських сайтів", - сказав міністр.

На запитання, чи готовий він піти у відставку через це необережне висловлювання, Нищук відповів: "За що у відставку? За те, що я люблю українську культуру і віддаю їй з ранку до ночі свій час? Якщо це когось ощасливить – будь ласка. У чому хиба моя? Я за слово (генетика - ред.) вибачаюсь.

"Скільки кожного дня говорить кожний політик? Хтось пішов з Верховної Ради?" – додав він.

На прохання пояснити, що він мав на увазі у своєму висловлювання, Нищук відповів: "Всі люди рівні. Я якраз вболівав, аби був рівний доступ до інформації. Я казав, що було свідоме блокування доступу у деяких регіонах України до правдивої інформації, до розвитку культури, традиції і так далі".

"Коли було якесь переселення, люди не отримували потім повноцінної інформації про історію того краю, про традиції. Це робилося свідомо, це зрозуміла ситуація. Але я кажу, що наша місія – дати можливість доступу до цього", - підсумував міністр.

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Як відомо, соціальні мережі збурило повідомлення, що міністр культури Євген Нищук під час ефіру на "Свободі Слова" телеканалу ICTV заявив, що на сході України "немає ніякої генетики". У ці міста радянською владою були свідомо заселені люди.

"Українська правда. Життя"