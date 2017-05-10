Визначено 10 фіналістів Євробачення-2017. Результати першого півфіналу

Перший півфінал Євробачення-2017 визначив 10 музикантів, які потрапляють у фінал конкурсу 13 травня.
За музикантів, які вийдуть на сцену київського МВЦ вдруге, щоб поборотися за перемогу у конкурсі, голосували глядачі під час півфіналу та журі напередодні.
До десятки переможців увійшли:
Sunstroke Project (Молдова)
Dihaj (Азербайджан)
Демі (Греція)
Робін Бенгтссон (Швеція)
Сальвадор Собрал (Португалія)
Кашя Moш (Польща)
Артсвік (Вірменія)
Ісая (Австралія)
Ховіг (Кіпр)
Бланш (Бельгія)
Загалом у півфіналі взяли участь 18 виконавців.
Автоматично до фіналу потрапив український гурт O.Torvald на правах господаря цьогорічного пісенного змагання та представники країн "Великої п’ятірки" – Великої Британії, Італії, Іспанії, Франції та Німеччини.
|Автоматично до фіналу потрапив український гурт O.Torvald на правах господаря цьогорічного конкурсу. Фото eurovision.ua
У першому півфіналі українці не могли долучитися до вибору переможців, проте глядачі з України зможуть голосувати у другом півфіналі, який відбудеться 11 травня.
Першому півфіналу Євробачення передувала церемонія червоної доріжки, яка відбулася 7 травня.
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Напередодні півфіналу 9 травня продюсер переможниці Євробачення-2016 Джамали Ігор Тарнапольський обурився організацією церемонії відкриття конкурсу в Києві.
Раніше повідомлялося, що виступ Джамали на Євробаченні коштуватиме 986 тис грн., Руслана Лижичко отримає 394 тис грн.
Також у фіналі виступатиме гурт Onuka з Національним академічним оркестром народних інструментів (НАОНІ). Видатки на них у сумі становлять 213 тис грн.
Крім того, стало відомо, що продюсер Огнєвіч та помічник нардепа від Укропа зароблять на Євробаченні 3 млн грн.