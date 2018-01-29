Суд вирішив, що заборона "Сватів" не зашкодила Зеленському і Кº

Окружний адміністративний суд Києва наразі не скасує заборону "Сватів" і не викреслить зірку серіалу Федора Добронравова зі списку заборонених артистів.

Про це йдеться в ухвалі суду від 17 січня, яка відмовляє у задоволенні заяви про забезпечення позову ТОВ "Кіноквартал".

Фото: iamir.info

ТОВ "Кіноквартал" ("Квартал 95") переконує суд, що рішення Держкіно є "протиправним, необґрунтованим, прийнятим з перевищенням повноважень, без додержання принципу рівності перед законом…".

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Представник каналу сказав суду, що "дії Державного агентства з питань кіно завдають значної майнової шкоди правам та інтересам позивача, оскільки позивач не має можливості отримувати належні йому кошти від передачі права розповсюджувати та демонструвати фільм...".

Після наведення аргументів "Кварталу" суд вирішив, що немає "очевидної небезпеки заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам", тому відмовився зупинити дію наказу Державного агентства з питань кіно про скасування прокатного посвідчення серіалу "Свати".

Як пояснили "УП.Життя" у прес-службі "Квартал 95", рішення суду стосується заяви про забезпечення позову, а не самої позивної заяви. Рішення по позивній заяві винесуть 15 лютого.

Нагадаємо, 10 січня прес-служба суду повідомила, що до суду через "Сватів" і Добронравова звернувся ще й телеканал "1+1".

Він позивається до Міністерства культури України та Держагентства з питань кіно, щоб виключити з "чорного списку" артистів російського актора Федора Добронравова, зірку серіалу "Свати".

Нагадаємо, наприкінці листопада 2017 року голова Держкіно Пилип Іллєнко, заявив, що Держкіно скасувало державну реєстрацію і визнало недійсними прокатні посвідчення на всі сезони серіалу "Свати".

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Перший заступник голови Держкіно Сергій Неретін підтвердив "Українській правді", що показ серіалу заборонили.

Він пояснив логіку речей: спочатку СБУ внесла актора з цього серіалу – Федора Добронравова – у список осіб, яким заборонено перетинати кордон України, потім на цьому тижні з подання СБУ Мінкульт вніс Добронравова до переліку осіб, що створюють загрозу Нацбезпеці - відповідно цей список вже є на їхньому сайті.

"Ну а ми (Держкіно) змушені, як того вимагає закон, скасувати прокатні посвідчення на всі фільми та серіали, де грає цей актор", – зазначив Неретін.

За словами прес-секретаря СБУ Олени Гітлянської, співробітники відомства задокументували, що Добронравов неодноразово дозволяв собі антиукраїнські висловлювання. У них, зокрема, він підтримував анексію Криму.

СБУ також звинуватила його у відвідуванні окупованого півострова з порушенням українського законодавства.

Судове засідання у цій справі відбудеться 15 лютого.