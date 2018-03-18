Лидер Esthetic Education Луи Франк: Секс под мой новый альбом будет хорошим

О бельгийском музыканте Луи Франке – лидере украинской группы Esthetic Education – не было слышно уже несколько лет.

В 2013 году он представил пару синглов своего сольного проекта "Атлантида", пообещал выпустить одноименную пластинку, а потом передумал. И вообще заявил, что больше не хочет выступать.

Луи Франк, лидер украинской группы Esthetic Education. Фото Alexei Ostroukhov

В феврале этого года на Facebook-странице Луи появилась новость: "Атлантида" уже в сети.

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Его русскоязычная часть посвящена советской музыке 50-80-х годов. Записывался материал в культовых лондонских студиях AIR Studios и RAK Studios. Музыкант признается, что в целом доволен полученным материалом, хоть и не чувствует с ним кровного родства.

Другое дело – англоязычная часть альбома, полностью записанная в его домашней студии.

В интервью "Украинской правде. Життя" Луи Франк сообщил, что планирует завершить новую пластинку летом. А еще намекнул, что история Esthetic Education вскоре может получить продолжение.

"В последнее время я вижу Юру Хусточку, езжу к нему в Париж, и мы кайфуем вместе, работаем над кое-какой песней. Я надеюсь, что в связи с этой песней в этом году мне придется побывать в Украине", – сказал музыкант.

Другие подробности сотрудничества с "эстетиками" Луи решил держать в тайне, зато признался, что собирается отменить решение завязать с концертами.

– В августе 2014 года появилась новость о том, что вы прекращаете свою концертную деятельность. Вы и правда не выступали всё это время?

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– Да, не выступал. Были только два-три благотворительных концерта в Лондоне.

– С чем было связано это решение?

– Burn out. Когда слишком много работы, возникает потребность в обновлении.

Для меня в тот момент было важнее как можно больше времени проводить со своими прекрасными дочками.

С 2014 года у Луи было только два-три благотворительных концерта в Лондоне. Фото Greg Williams

– Вы тогда написали, что "год стал переломным" и "в жизни произошли перемены". Эти события касались творчества или личной жизни?

– Всего сразу.

Прошлый год тоже был очень тяжелым. С каждым годом нестабильности всё больше, больше странных людей во власти, какая-то постоянная истерия.

Сложное время начинается, мне кажется.

– Вы сейчас какие страны имеете в виду?

– Это мировой тренд.

Неизбранного президента самой большой страны мира зовут Марк Цукерберг. В этой стране живут почти два миллиарда людей. И это довольно тоталитарное место: Цукерберг выбирает, что люди видят, его алгоритмы решают, в каком мире ты живешь...

Думаю, в будущем исчезнут понятия "страна" и "национальность" – у всех будут какие-то номера и рейтинги лайков.

– В тот сложный для вас период должен был выйти русскоязычный альбом "Атлантида", точнее первая часть этого проекта. Почему релиз не состоялся?

– Потому что был бардак – и в Украине, и в России.

В 2015 году альбом был полностью закончен. Но тогда я подумал: "Для чего я это делаю?! Буду ли я поддерживать его? Буду ли концертировать?". Я ответил себе: "Нет, не буду". Тогда зачем выпускать?

Луи Франк: "Думаю, в будущем исчезнут понятия "страна" и "национальность" –

у всех будут какие-то номера и рейтинги лайков". Фото Sasha Samsonova

А в начале 2018 года я снова взглянул на этот материал: "Ну, хорошая вещь. Почему бы не выпустить?! Жалко ведь – столько труда". Я нажал на кнопку – и он появился везде в интернете.

Правда, сейчас не знаю, что делать с "Атлантидой". Я рад, что этот альбом появился в моей жизни, но сейчас очень плотно работаю над второй частью этого проекта. У него будет другое название.

Если "Атлантида" – день, то вторая часть – ночь, обратная сторона Луны. Это те же песни, но совершенно другой, англоязычный, текст, аранжировки. В альбом также войдут несколько новых треков – два-три.

Один альбом будет эхом другого. У них одинаковое ДНК.

Возможно, это прозвучит печально, но "Атлантида" – это взгляд стороннего человека на культуру, к которой он мало относится, но знает её изнутри. В этом случае я не был автором текстов, работал с прекрасной украинской поэтессой Аллой Башенко: мы обсуждали смыслы, я отправлял ей англоязычные наброски, а стихи она писала сама.

Во время записи материала мне казалось, что я пою чьи-то песни, как наемный человек. Очень странное ощущение раздвоения.

В то же время англоязычная часть проекта, которую готовлюсь выпустить, – это и есть я. Альбом будет погружать в мой мир – будто я тебя проглотил, и ты плаваешь у меня внутри.

– Осталась ли актуальной идея, которую вы вкладывали в "Атлантиду"?

– Когда я слушаю альбом, понимаю, что он вне времени. Я не чувствую, что он стареет.

Работа над ним была очень интересной, но еще раз за такое не возьмусь.

Весь смысл "Атлантиды" вот в чем: мне жалко, когда люди строят что-то, а потом всё ломают, выбрасывают на свалку. За 70 лет в Советском союзе было много плохого, но были и хорошие вещи. А люди отказались от этого и стали стремиться к одинаковости – одни и те же селфи, одни и те же пляжи, у всех одна и та же мечта.

Мы не обязаны равняться на западную культуру, должны ценить своё. Я человек далекий от советской культуры, не очень влюбленный в советскую музыку, хотя некоторые вещи очень трогали меня… Мне нравится, что "Атлантида" звучит очень по-советски. Некоторые песни из альбома даже воспринимаются как каверы.

Что делать с этим альбомом дальше, я не знаю. В идеале хотел бы выступать с двумя частями проекта – русскоязычной и англоязычной.

На концерте в Малой опере, который состоялся еще до войны, у меня не было второй части, поэтому не удалось воплотить замысел. Я поторопился с этим выступлением.

Думаю, интуиция подсказывала мне, что скоро произойдут перемены, и нужно успеть сыграть этот концерт.

Луи Франк: "Мы не обязаны равняться на западную культуру, должны ценить своё"

– Когда вы начинали писать альбом, Украина была другой страной. В те времена вы даже иногда случайно Украину называли Россией, и вам никто не делал замечания. Сейчас бы это вызвало возмущение.

Как отразились эти изменения и конфликт, который произошел между двумя странами, на вашей личной и творческой жизни?

– Да, вы правы, Украина действительно сейчас другая.

И конфликт этот, конечно же, влияет.

Например, я чувствовал огромное давление, связанное с фильмом Алексея Германа-младшего "Под электрическими облаками", в котором снимался.

Эта кинокартина была копродакшном трех стран – там были украинские деньги, российские и польские. Трое братишек сняли фильм о распаде Советского союза, и все давили!

Споры начались тогда, когда фильм был снят и его нужно было демонстрировать.

В это время уже шла война, и причина споров в основном заключалась в том, на какие фестивали фильм может ехать, на какие – нет, кто может представлять фильм и так далее. Было очень грустно наблюдать за тем, как война разрушает коллаборацию трёх стран.

Сначала я ездил на премьеры, а потом перестал, хоть и приглашали.

Луи Франк: "Было очень грустно наблюдать за тем, как война разрушает коллаборацию трёх стран". Фото Greg Williams

Еще со времен Еsthetic Education у меня остался такой принцип: не вмешиваться в политику. Поэтому во времена Оранжевой революции Esthetic Education ни разу ни за кого не выступали.

Политика и искусство – это разные сферы. Я думаю, что артисты, которые лезут в политику, очень ошибаются, им нечего там делать, их там только используют. Но мы живем в такое время, когда реалити-шоу и известность важнее знаний и опыта.

– Многим артистам пришлось выбирать между Украиной и Россией. Возникал ли перед вами такой выбор?

– Нет, мне повезло, я иностранец.

Если выбирать, лучше уж тогда нигде не выступать.

Если бы я жил в Украине, наверное, выступал бы в Украине. Если бы в России – в России.

Я считаю, что для художника и вообще любого человека это самый противный выбор – будто выбираешь между детьми.

– Вы выпустите вторую часть проекта "Атлантида" и захотите её продвигать. Судя по сказанному вами, концерты планируются. Где бы они могли состояться?

– Я не знаю. Для начала мне нужно закончить альбом. Скорее всего, это случится летом.

У меня нет огромного стремления к сцене. Я очень люблю эту форму общения с аудиторией, но сейчас мне важнее тратить энергию только на самое полезное.

Выходить на сцену ради эго, ради желания любви, мне неинтересно. Если у меня нет четкого месседжа и понимания, что это стоит моего времени и энергии, не буду этого делать.

Мне очень нравится англоязычная часть проекта, хочется поделиться ею.

Поэтому концерты будут, но, возможно, не такие, какими вы их представляете.

– Ваша жена актриса Дина Корзун указана среди тех, кто причастен к созданию песен "Атлантиды". Хотя ее голос звучит только в одной композиции. Как ещё она влияла на альбом?

– Она оказывала большую поддержку, помогала мне лучше понимать нюансы русского языка.

А то, что она согласилась на дуэт, было для меня неожиданностью.

– Почему сами не исполнили песню "Потерянные года", а отдали её Илье Галушко?

– Это его песня. И "Яблони цветут" тоже. Я сказал ему: "Пой, печальнее тебя я её сделать не смогу". И мне кажется, это было правильным решением.

– Почему русскоязычный трек "Все можно" не вошел в альбом?

一 Точно! Я забыл об этой песне совсем. Когда альбом был готов к выпуску на iTunes, я просто забыл ее добавить.

Хотя, с другой стороны, она не совсем вписывается в концепцию. Она звучит более современно. Если буду выпускать диск, возможно, добавлю ее как бонус-трек.

– Если сравнивать "Атлантиду" с тем, что вы делали во времена Esthetic Education, складывается впечатление, что вы остепенились, будто sex, drugs и rock’n’roll – это уже не о вас. Что скажете?

– Вам стоит услышать мой новый альбом. Думаю, что секс под него будет хорошим.

К тому же, ранее у меня еще вышел ЕР Twockers. А что касается "Атлантиды", то это экспериментальный проект.

Все перечисленное вами, во мне есть. Когда смотришь на океан, видишь его силу, но под волнами он спокоен.

Александра Гайворонская, УП

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