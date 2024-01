"Форма води", Гарі Олдман та інші переможці "Оскара-2018"

У Лос-Анжелесі відбулася ювілейна 90-та церемонія вручення премії Американської кіноакадемії "Оскар".



Цього року не було одного безперечного фаворита за кількістю отриманих статуеток.

4 нагороди у ключових номінаціях отримав фільм "Форма води", який фігурував у 13-ти позиціях премії.

Майже наздогнав його та взяв три золоті статуетки фільм "Дюнкерк" Крістофера Нолана, по дві нагороди вибороли стрічки "Темні часи", "Три білборда на кордоні Еббінг, Міссурі", "Той, хто біжить по лезу 2049" та мультик "Коко".

Нижче повний список переможців цьогорічного "Оскара":

Фільм "Форма води" режисера Гільєрмо дель Торо став найкращим фільмом року

Нагадаємо, що на звання найкращої стрічки претендували також "Клич мене своїм ім'ям" (Call Me by Your Name), "Темні часи" (Darkest Hour), "Дюнкерк" (Dunkirk), "Пастка!" (Get Out), "Леді Бьорд" (Lady Bird), "Примарна нитка" (Phantom Thread), "Секретне досьє" (The Post), "Три білборди за межами Еббінга, штат Міссурі" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri).

Гільєрмо дель Торо, який зняв "Форму води", став найкращим режисером

Фото з Twitter

Це перший "Оскар" режисера.

За це звання також змагалися Крістофер Нолан, "Дюнкерк" (Dunkirk), Джордан Піл, "Геть" (Get Out), Грета Гервіг, "Леді Берд" (Lady Bird), Пол Томас Андерсон, "Примарна нитка" (Phantom Thread).

Найкращим актором став Гарі Олдман, який зіграв роль Уінстона Черчиля у фільмі "Темні часи"

via GIPHY

Найкращою актрисою визнали Френсіс Макдорманд, "Три білборди за межами Еббінга, штат Міссурі"

Вона запросила встати всіх жінок, які були номіновані на цьогорічну премію "Оскар".

"Кожна з нас має, що розказати", – натякнула Френсіс на флешмоб проти харасменту #MeToo та додала: "Нам потрібно зібрати кошти. Всі ми прийдемо до ваших офісів".

Frances McDormand asks all the female nominees in every category to stand with her. "Look around, everybody...because we all have stories to tell and projects we need financed." https://t.co/lJd8920ucU #Oscars pic.twitter.com/pOLaWHatZK — ABC News (@ABC) 5 березня 2018 р.

Остання її фраза стосується ініціативи Time's Up ("Час вийшов"), яка об'єднала близько 300 зірок в рух проти сексуального насильства і дискримінації. Ініціатива збирає пожертви у фонд, який надає юридичну підтримку жертвам сексуальних злочинів.

Найкращою акторкою другого плану в 2018 році стала Еллісон Дженні за роль у стрічці "Я, Тоня" (I, Tonya)

Еллісон Дженні – найкраща акторка другого плану

Вона зіграла маму знаменитої фігуристки Тоні Хардінг.

Золота статуетка за "Найкращу чоловічу роль другого плану" дісталася Сему Роквеллу, "Три білборди за межами Еббінга, штат Міссурі"

Сем Роквелл – найкращий актор другого плану

Це його перша номінація на "Оскар".

Найкращим оператором визнали Роджера А. Деакіна "Той, хто біжить по лезу 2049"

Це його 14-а номінація на "Оскар" і перша перемога.

Найкращу музику написав Александр Деспла до фільму "Форма води"

Він вже має "Оскар". За музику до фільму "Отель Гранд Будапешт".

Статуетку за найкращу пісню отримала композиція "Remember me" до мультика "Коко" (Coco)

Цю пісню, яка має мексиканські мотиви, написали подружня пара Крістен Андерсон та Роберт Лопес.

Джордан Піл написав найкращий оригінальний сценарій до фільму жахів "Пастка" (Get Out)

Він змагався з авторами "Дюнкерку" (Dunkirk), "Примарної нитки" (Phantom Thread), "Форми води" (The Shape of Water), "Зоряних війн: Останні джедаї" (Star Wars: The Last Jedi) та "Трьох білбордів за межами Еббінга, штат Міссурі" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri).

Найкращим адаптованим сценарієм назвали "Клич мене своїм ім'ям" (Call Me by Your Name)

Джеймс Ейворі, який вже понад 40 років є відкритим геєм, став найстаршим номінованим в історії "Оскара" чоловіком. Йому 89 років.

Не перемогли у номінації "Артист-катастрофа" (The Disaster Artist), "Логан" (Logan), "Гра Моллі" (Molly's Game), "Мадбаунд" (Mudbound).

Фільм про дівчинку Ліббі, яка не чує – "Тиха дитина" (The silent child) Кріса Овертона і Рейчел Шентон – став найкращим художнім короткометражним фільмом

Найкращим документальним короткометражним фільмом став "Рай – це затор на 405-му шосе" Френка Стіффала

За цю нагороду також змагалися "Едіт + Едді", "Героїн (я)", "Traffic Stop".

У номінації "Найкращий монтаж" переміг "Дюнкерк" (Dunkirk), Лі Сміт

Це третя нагорода стрічки.

За перемогу тут також змагалися "Малюк на драйві", "Я, Тоня", "Форма води", "Три білборди на кордоні Еббінга, Міссурі".

"Оскар" за найкращі візуальні ефекти отримав фільм "Той, хто біжить по лезу 2049" (Blade Runner 2049)

Ця стрічка отримала нагороду за найкращі візуальні ефекти

У цій номінації також змагалися "Вартові галактики - 2" (Guardians of the Galaxy Vol. 2), "Конг: Острів Черепа" (Kong: Skull Island), "Зоряні війни: Останні джедаї" (Star Wars: The Last Jedi), "Війна за планету мавп" (War for the Planet of the Apes).

Мультик "Коко", авторами якого є Лі Унріх і Дарла К. Андерсон, став найкращим анімаційним повнометражним фільмом

Більше 700 млн доларів заробила ця стрічка.

Не дали нагороду "Бебі Босу", "Годувальниці", "Фердинанду" та стрічці "З любов'ю Вінсент" до роботи над якою, до речі, долучилися й українські художники.

Найкращим анімаційним короткометражним фільмом назвали "Любий баскетбол" (Dear basketball) Глена Кіна та Коба Браянта