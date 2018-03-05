"Форма води", Гарі Олдман та інші переможці "Оскара-2018"

У Лос-Анжелесі відбулася ювілейна 90-та церемонія вручення премії Американської кіноакадемії "Оскар".
Цього року не було одного безперечного фаворита за кількістю отриманих статуеток.
4 нагороди у ключових номінаціях отримав фільм "Форма води", який фігурував у 13-ти позиціях премії.
Майже наздогнав його та взяв три золоті статуетки фільм "Дюнкерк" Крістофера Нолана, по дві нагороди вибороли стрічки "Темні часи", "Три білборда на кордоні Еббінг, Міссурі", "Той, хто біжить по лезу 2049" та мультик "Коко".
Нижче повний список переможців цьогорічного "Оскара":
Фільм "Форма води" режисера Гільєрмо дель Торо став найкращим фільмом року
Нагадаємо, що на звання найкращої стрічки претендували також "Клич мене своїм ім'ям" (Call Me by Your Name), "Темні часи" (Darkest Hour), "Дюнкерк" (Dunkirk), "Пастка!" (Get Out), "Леді Бьорд" (Lady Bird), "Примарна нитка" (Phantom Thread), "Секретне досьє" (The Post), "Три білборди за межами Еббінга, штат Міссурі" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri).
Гільєрмо дель Торо, який зняв "Форму води", став найкращим режисеромРеклама:
|Фото з Twitter
Це перший "Оскар" режисера.
За це звання також змагалися Крістофер Нолан, "Дюнкерк" (Dunkirk), Джордан Піл, "Геть" (Get Out), Грета Гервіг, "Леді Берд" (Lady Bird), Пол Томас Андерсон, "Примарна нитка" (Phantom Thread).
Una imagen dice más que mil palabras. ¡Enhorabuena, @RealGDT!#oscars pic.twitter.com/SLYm6AoRnK— IMCINE (@imcine) 5 березня 2018 р.
Найкращим актором став Гарі Олдман, який зіграв роль Уінстона Черчиля у фільмі "Темні часи"
Найкращою актрисою визнали Френсіс Макдорманд, "Три білборди за межами Еббінга, штат Міссурі"
Вона запросила встати всіх жінок, які були номіновані на цьогорічну премію "Оскар".
"Кожна з нас має, що розказати", – натякнула Френсіс на флешмоб проти харасменту #MeToo та додала: "Нам потрібно зібрати кошти. Всі ми прийдемо до ваших офісів".
Frances McDormand asks all the female nominees in every category to stand with her. "Look around, everybody...because we all have stories to tell and projects we need financed." https://t.co/lJd8920ucU #Oscars pic.twitter.com/pOLaWHatZK— ABC News (@ABC) 5 березня 2018 р.
Остання її фраза стосується ініціативи Time's Up ("Час вийшов"), яка об'єднала близько 300 зірок в рух проти сексуального насильства і дискримінації. Ініціатива збирає пожертви у фонд, який надає юридичну підтримку жертвам сексуальних злочинів.
Найкращою акторкою другого плану в 2018 році стала Еллісон Дженні за роль у стрічці "Я, Тоня" (I, Tonya)
|Еллісон Дженні – найкраща акторка другого плану
Вона зіграла маму знаменитої фігуристки Тоні Хардінг.
Золота статуетка за "Найкращу чоловічу роль другого плану" дісталася Сему Роквеллу, "Три білборди за межами Еббінга, штат Міссурі"
|Сем Роквелл – найкращий актор другого плану
Це його перша номінація на "Оскар".
Найкращим оператором визнали Роджера А. Деакіна "Той, хто біжить по лезу 2049"
Це його 14-а номінація на "Оскар" і перша перемога.
Найкращу музику написав Александр Деспла до фільму "Форма води"
Він вже має "Оскар". За музику до фільму "Отель Гранд Будапешт".
Статуетку за найкращу пісню отримала композиція "Remember me" до мультика "Коко" (Coco)
Цю пісню, яка має мексиканські мотиви, написали подружня пара Крістен Андерсон та Роберт Лопес.
Джордан Піл написав найкращий оригінальний сценарій до фільму жахів "Пастка" (Get Out)
Він змагався з авторами "Дюнкерку" (Dunkirk), "Примарної нитки" (Phantom Thread), "Форми води" (The Shape of Water), "Зоряних війн: Останні джедаї" (Star Wars: The Last Jedi) та "Трьох білбордів за межами Еббінга, штат Міссурі" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri).
Найкращим адаптованим сценарієм назвали "Клич мене своїм ім'ям" (Call Me by Your Name)
Джеймс Ейворі, який вже понад 40 років є відкритим геєм, став найстаршим номінованим в історії "Оскара" чоловіком. Йому 89 років.
Не перемогли у номінації "Артист-катастрофа" (The Disaster Artist), "Логан" (Logan), "Гра Моллі" (Molly's Game), "Мадбаунд" (Mudbound).
Фільм про дівчинку Ліббі, яка не чує – "Тиха дитина" (The silent child) Кріса Овертона і Рейчел Шентон – став найкращим художнім короткометражним фільмом
Найкращим документальним короткометражним фільмом став "Рай – це затор на 405-му шосе" Френка Стіффала
За цю нагороду також змагалися "Едіт + Едді", "Героїн (я)", "Traffic Stop".
У номінації "Найкращий монтаж" переміг "Дюнкерк" (Dunkirk), Лі Сміт
Це третя нагорода стрічки.
За перемогу тут також змагалися "Малюк на драйві", "Я, Тоня", "Форма води", "Три білборди на кордоні Еббінга, Міссурі".
"Оскар" за найкращі візуальні ефекти отримав фільм "Той, хто біжить по лезу 2049" (Blade Runner 2049)
|Ця стрічка отримала нагороду за найкращі візуальні ефекти
У цій номінації також змагалися "Вартові галактики - 2" (Guardians of the Galaxy Vol. 2), "Конг: Острів Черепа" (Kong: Skull Island), "Зоряні війни: Останні джедаї" (Star Wars: The Last Jedi), "Війна за планету мавп" (War for the Planet of the Apes).
Мультик "Коко", авторами якого є Лі Унріх і Дарла К. Андерсон, став найкращим анімаційним повнометражним фільмом
Більше 700 млн доларів заробила ця стрічка.
Не дали нагороду "Бебі Босу", "Годувальниці", "Фердинанду" та стрічці "З любов'ю Вінсент" до роботи над якою, до речі, долучилися й українські художники.
Найкращим анімаційним короткометражним фільмом назвали "Любий баскетбол" (Dear basketball) Глена Кіна та Коба Браянта
Kobe Bryant is officially an #Oscar winner. pic.twitter.com/tbyZ9yIDTr— Entertainment Weekly (@EW) 5 березня 2018 р.
Найкращим фільмом іноземною мовою стала стрічка "Фантастична жінка" (A fantastic woman), Чилі
Це історія трансгендера Марини, яка сумує за своїм партнером, що раптово помер.
За це звання також змагалися "Образа" (The insult), Ліван, "Нелюбов" (Loveless), Росія, "Тіло і душа" (On body and soul), Угорщина, "Квадрат" (The square), Швеція
"Оскар" за найкращу роботу художника-постановника отримали Пол Дехем, Шейн Віу, Джеф Мелвін, "Форма води"
|Цей фільм отримав статуетку за найкращу роботу художника-постановника
З ними змагалися Сара Грінвуд, Кейті Спенсер,"Красуня і чудовисько" (Beauty and the Beast), Денніс Гасснер, Александра Кверзола,"Той, хто біжить по лезу 2049" (Blade runner 2049), Сара Грінвуд, Кейті Спенсер ,"Темні часи" (Darkest hour), Натан Кровлі, Гері Феттіс, "Дюнкерк" (Dunkirk).
Перемогу у номінації "Найкращий монтаж звуку" отримали Річард Кінг та Алекс Гібсон, "Дюнкерк"
На це звання також претендували "На драйві " (Baby Driver), "Той, що біжить по лезу 2049" (Blade Runner: 2049), "Форма води" (The Shape of Water), "Зоряні війни: Останні джедаї" (Star Wars: The Last Jedi).
Нагороду "Найкраще зведення звуку" також віддали фільму "Дюнкерк"
Над зведенням та монтажем працюють різні команди.
Нагороду "Найкращий документальний повноментражний фільм" цього року отримали автори стрічки "Ікар"
Це фільм про допінгову програму в російському спорті. Нагороду присвятили доктору Григорію Родченкову, який раніше був главою російської антидопінгової лабораторії та зараз переховується у США.
"Принаймні, можна сказати з впевненістю, що у ці вибори Путін не втручався", – прокоментував вручення нагороди ведучий церемонії Джиммі Кіммел.
"Золото" за найкращий дизайн костюмів отримав Марк Бріджес ("Примарна нитка").
|Марк Бріджес, фото: oscars.org
На цю нагороду також претендували "Красуня та Чудовисько" (Жаклін Дюран), "Темні часи" (Жаклін Дюран), "Форма води" (Луїс Секейра) та "Вікторія і Абдул" (Консолата Бойл).
"Оскар" за найкращий грим та зачіску вручили Казухіро Цудзі, Девід Маліновскі і Люсі Сіббік за роботу над фільмом "Темні часи"
Цудзі був єдиним, кого актор Гері Олдмен хотів бачити в ролі свого художника з гриму. Йшлося навіть про те, що Олдмен відмовився би зніматися у стрічці, якби Цудзі не прийняв пропозиції.
Також на нагороду претендували Даніел Філліпс і Лу Шеппард ("Вікторія та Абдул") та Ар'єн Тьютен ("Диво").