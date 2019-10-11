Писатель Януш Вишневский: Продолжение книги "Одиночество в сети" – это революция в моей жизни

В начале 2000-х в нашу жизнь ворвались первые социальные сети – ICQ, Facebook, Twitter.

Мы еще до конца не понимали, зачем они нам и с чем их есть. Но польский ученый-химик и информатик Януш Вишневский, неожиданно для всех, подсказал, выпустив своей первый роман "Одиночество в сети".

Книга стала бестселлером в Европе и странах постсоветского пространства, а ее автор объяснил всем нам, что же делать в социальных сетях – любить.

"Одиночество в сети" не только не теряет актуальности сегодня, но и набирает новый виток популярности – Януш Вишневский презентует роман – продолжение "Одиночества в сети", который называется "Смещение спектра".

Продолжение "Одиночества в сети" называется "Смещение спектра"

Первыми прочесть книгу уже могут украинцы, в октябре – поляки и белорусы. Ну, а в начале 2020 года она появится на прилавках России, Литвы, Латвии, Албании и Вьетнама.

Мы встречаемся с Янушем Вишневским вечером в одном из киевских ресторанов, заказываем вино и начинаем неторопливую беседу о новой книге, социальных сетях и конечно же о любви.

– Герои вашего романа "Одиночество в сети" знакомятся через интернет, как вы познакомились с вашей нынешней супругой?

– Супруга на русском это жена?

– Да.

– Она не является моей женой.

– А кто она вам?

– Она – моя подруга, любовница, женщина, с которой я живу. Но мы еще не женились.

– А вы будете жениться?

– Да, конечно. Есть такие планы, в будущем.

– Так все-таки, как вы познакомились?

– Это было просто. В 2010-м ноябре, меня пригласили в маленький город Польши, у меня была авторская встреча в библиотеке.

И она пришла – учительница польского языка, которая никогда не ходит на такие встречи, не просит автографов.

Но в этот раз она пришла, потому что ей было интересно узнать, как химик и информатик может писать книги, и как он выглядит, как он говорит.

Так мы и встретились. Дальше все произошло в интернете.

– Вы добавились в друзья и начали переписываться уже в сети?

– Мы переписывались емейлами. Это был 2010 год. Она жила в Польше, я в Германии.

Она 8 лет ждала, чтобы я вернулся в Польшу, потому что она в Германию не хотела ехать.

– Сложно вам далось это решение – вернуться обратно в Польшу?

– Сложно, потому что ты так долго живешь в стране, в которой все спокойно, все социально. У тебя интересная работа, ведь я люблю науку.

Но я хотел быть с ней, мне пришлось вернуться.

– Почему вам Польша кажется неспокойной?

– Потому что ничего не происходит на улице. Политическая ситуация в Польше мне не нравится.

Власть теперь абсолютно консервативна, она против интеллектуалистов, против элиты, против геев, против абортов.

Конечно, на личную жизнь это никак не влияет, но они ущемляют наше право внутренней свободы. Мне это не нравится. Правда, можно выключить телевизор и просто это все не слушать.

– Януш, а вы публично власть критикуете?

– Я критикую в социальных сетях, пишу о том, с чем не согласен.

Но получаю это этого – хейт. Потому что наша Польша разделилась 50 на 50. Половина населения за прошлую власть, половина за эту.

А эта власть людей покупает перед выборами: раздает деньги на детей, пенсии повышают. Откуда они берут деньги на это? Из налогов. И что дальше? Мы идем в направлении Венесуэлы или Греции. Скоро будет катастрофа.

Польша мне на уровне политики и свободы не нравится. Но если ты приедешь в Польшу, то тебе покажется, что все спокойно, тихо, в магазинах все есть, но нет главного – свободы. Режиссеры не могут поставить постановки, которые хотят, люди не могут организовать парад равности.

Януш Вишневский: Мне даже деньги нужны не были, которые я зарабатывал на литературе

– Как долго вас не было в Киеве и как по вашему мнению он изменился?

– Я был в Киеве сразу после Майдана. В народе чувствовалась травма. После этого я не был, и вот приехал сегодня и мне пока трудно сказать как изменился Киев.

Но таксист, который меня сюда вез, сказал: "Строят и строят и строят…".

– Говорят, что первая книга писателя, это всегда о нем самом, книга "Одиночество в сети", это о вас?

– Я дружил с Якубом (главный герой книги "Одиночество в сети"), он был моим коллегой, ученым в Мюнхене и он мне рассказывал свою историю любви.

Я был среди этих двоих людей, реальных персонажей, я знал, что она чувствует, что он чувствует. Я это использовал просто.

Много трагедий в книге – это его трагедии и мои трагедии, я их просто суммировал.

– Как изменилась любовь, с приходом интернета?

– Сейчас весь мир так живет: он в Германии, она в Англии и они устраивают свидание по интернету. Она покупает вино, он покупает вино, она перед ним раздевается, они пьют вино, говорят об эротике, о сексе, и в каком-то моменте они начинают иметь этот секс в интернете.

Это хорошо, я думаю, что без интернета многих браков не было бы. И много браков интернет сохранил.

– А какими мессенджерами пользуется Януш Вишневский?

– Я пользуюсь Wats up, потому что там есть мои дочери.

С моей женщиной мы общаемся на Facebook и в мессенджере.

Viber использовал один раз, где-то в Киргизстане, потому что хотел позвонить своей женщине.

Открыл для себя Instagram, раньше для меня он был очень неважным. Я начал писать в нем только потому, что меня издательство просило.

Ученый-химик и информатик Януш Вишневский выпустил свой первый роман "Одиночество в сети"

неожиданно для всех

– А сейчас, я так понимаю Instagram для вас стал важным?

– Очень. Мы живет в мире, где картины играют огромную роль.

– Сколько времени вы проводите в социальных сетях?

– В день – 2 с половиной или 3 часа. Это достаточно много времени.

Но есть такие дни, когда вообще не заходу в интернет. Это дни, когда я занят своей женщиной, потому что у меня очень долго не было времени ею заниматься. Занимаюсь сейчас.

– Судя по вашим рассказам, она очень терпеливая женщина?

– Очень терпеливая. Она 8 лет меня ждала, а я очень часто приезжал.

Есть такой портал BlaBlaCar у меня уже там статус водителя "амбасадор". Так часто как я ездил, между Франкфуртом и Гданьском, никто не ездил.

– Люди, которые ездили с вами на BlaBlaCar, – узнавали вас?

– Конечно, но не все. Некоторые не знали, что я писатель, некоторые узнавали во время поездки.

Например, они спрашивали "Что вы делаете в Германии?" А я отвечал и ученый, и книги пишу. "А какие?" – интересовались они. "Одиночество в сети", например. "Одиночество в сети??? Ты знаешь, курва, с кем я еду!"

Некоторые приходили в машину уже с книгой, я подписывал. Некоторые делали интервью со мной в машине. Некоторые не знали меня...

Разные люди были, и простые рабочие и интеллектуалисты. Много с Украины. BlaBlaCar – это источник невероятных историй в жизни.

– Вы использовали истории своих попутчиков в книгах?

– Использовал, включал в сюжет, но всегда немного изменял.

Я не хотел, чтобы кто-то узнал польскую женщину, которая рассказывает о своих любовниках, поэтому я переносил ее в другую страну, другое время, давал ей другое имя.

– Поговорим о продолжении "Одиночества в сети". Вы не единожды заявляли, что никогда продолжения не напишите. Что этой книгой вы все сказали…

– Это революция в моей жизни.

Первый раз издательство в Польше попросило меня, чтобы я написал продолжение этой книги. Ведь роман "Одиночество в сети" был невероятно успешным, издательство зарабатывало много денег. Все знали, что будет фильм. Об этой книге говорили все.

Я отказал. В это время жил во Франкфурте, для меня это была оконченная история, она мне помогла пройти тяжелое время расставания с женой. И на этом миссия книги для меня была закончена.

Мне даже деньги нужны не были, которые я зарабатывал на литературе, потому что в Германии я писал научные программы и зарабатывал на этом деньги. А гонорары за книги – это бонус в моей жизни. У меня даже не было времени, эти деньги тратить, но мои дочери, конечно помогали мне решать эту проблему (смеется).

В 2005 году книга издалась в России. И стала очень популярной. Русские тоже обратились, я сказал нет. Я отказал полякам, я не буду писать для русских, это не патриотично. Я не хочу. Но они сказали: "Напишите для нас, поляки не узнают". Я минут пять просто смеялся.

В 2017 году, два года тому назад. Моя женщина, которая работает учительницей польского языка, принесла от своей подружки книгу "Одиночество в сети", ее подружка, тоже учительница просила, чтобы я книгу подписал.

Я взял свою книгу в руки и начал просто смотреть. Никогда ее не читал до этого, только отрывки, в которых мне редактор сказал что-то изменить. Я никогда не был готов эмоционально читать свои книги.

Януш Вишневский: Я думаю, что без интернета многих браков не было бы. И много браков

интернет сохранил

И вот я эту книгу, первый раз за 17 лет после издания, начал читать, прочитал и заметил, что по сюжету ребенку главной героини, сыну Якуба уже 20 лет.

Никто не знает чей это сын, потому что эта женщина была в постели и с мужем, и с любовником. Я знаю женщину эту и знаю этого мальчика.

И вот ему 20 лет, я сделал его студентом информатики, и решил написать историю с точки зрения сына. Сравнить интернет мамы с ее icq и с интернетом, который есть теперь – Facebook, wats up.

В тот же вечер мы сделали брейнсторм с моей женщиной. Она мне дала много разных идей. И так началась эта история.

Я влюбил его в девушку Надю, у Нади есть украинские и российские корни. Это не коммерческая задумка. Просто я знаю такую девушку, которая имеет такую судьбу, как Надя.

– С появлением социальных сетей в мире стало меньше одиноких людей?

– Стало проще знакомиться. Но влюбиться друг друга не стало легче. Теперь чувства поверхностные.

Я думаю, что интернет помогает нам не чувствовать себя одинокими, всегда есть друзья, которые любят наши посты, фотографии. Но одиночество не уменьшилось. Его стало больше.

В книге Надя современная 24-летняя девочка, она только один раз была в банке, а потом все операции делает только через интернет, но для своего молодого человека она пишет нормальные бумажные письма, потому что она хочет, чтобы что-то осталось, если он ее бросит. Я показал нетипичное поколение, поколение вне развития технологии.

– Почему книга в Украине выходит раньше, чем в Польше?

– Я хотел чтобы Украина получила эту книгу на украинском раньше, чем Россия.

Вторая страна, где я сделал такую интригу – это Беларусь, там никто не говорит на белорусском, молодые люди в Белоруссии знают белорусский из названия улиц в Минске. Я им тоже подсказал, как надо поступить – издать книгу раньше, чем Россия.

Ярослава Коба, специально для УП.Жизнь

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