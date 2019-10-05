10 кращих серіалів осені: "Догори дригом", Criminal, "Захоплення", "Зізнання", "Розчарування" та інші

Ці серіали варто подивитися у жовтні 2019 року. Нагадуємо, що така тематична добірка виходить кожну першу суботу місяця.

Неочікувано плідний осінній серіалопад, здається, вперше цього року повністю вдовольнить усі можливі глядацькі смаки.



До жанрового багатства з комедій і драм, фантастики і детективу додається серіал жахів, а до художнього кіно – анімація.

Маємо смачнючі серіали з Британії та Франції, Сполучених Штатів та Іспанії, Південної Кореї і навіть Австралії.

"Догори дригом" і "Захоплення" – центральні відкриття сезону.

А серіал жахів "Маріанна" напрошується стати центром обговорення – якісні кінематографічні жахи все частіше виходять на наші екрани, переповнені жахами буденними, які, певно, ідеалістично сприймаються за рецептом приказки "біда біду гонить".

"Догори дригом" (This Way Up)

Показ: Channel 4, Велика Британія

Після нещодавнього преміювання англійки Фібі Уоллер-Брідж статуетками американської "Еммі" за її таланти актриси і сценаристки серіалу "Дрантя", ще раз стало зрозуміло – британські серіали найкращі.

Комедійна драма "Догори дригом" жанрово, стилістично і творчо дуже подібна до креатури Фібі, тому ідеально рекомендоване фанатам "Дрантя".

Тут так само шоураннером, сценаристом і виконавицею головної ролі є одна людина, це ірландка Ешлінг Бі (Беатріс), і її історія – історія самотньої жінки, що не може дати собі раду з чоловіками, набридає своїй сестрі, при цьому гостра на язик і не надто тактовна.

Вона знає французьку, тому може вчити французів, і добре знає англійську, тому вчить англійської іноземців. А вечорами вона полюбляє пиво з шотами, і якого-небудь чоловіка, бо свого нема, а життя – безрадісна смертна туга, про що можна жалітися сестрі.

Брексіт, фемінізм, расизм і сім’я – інші теми шести 24-хвилиних серій 1-го сезону. Тепер доведеться чекати наступного року і нових "Еммі".

"Місії" (Missions)

2 сезон. Показ: OCS, Франція

І так не густо з добрими французькими серіалами, а тут ще й такий випадок і помножений на ще більш рідкісний жанр фантастики. І то доволі якісної фантастики, з переконливим антуражем і багатим на фантазію меседжем.

Після провалу марсіанської місії, заявленої в 1-му сезоні 2017 року, група космонавтів на чолі з фінансистом-мільярдером повертається на Марс у 2-му сезоні, бо та космонавтка, хто залишилася, виявляється, не загинула, і тепер вона їх ментально кличе.

Не надто оригінальний за ідеєю – наявність на Марсі залишеної цивілізації вже детально втілена як мінімум у фільмі ще й з аналогічною назвою, "Місія на Марс" Брайана де Пальми, – французький серіал бере лаконічністю (кожна з десяти серій триває 26 хвилин), швидкими і не клішованими діалогами (герої обдумують відповіді і дають їх розлого), і до цього всього вплетена звична людська підступність, так добре розкладена Агатою Крісті – бізнес-інтереси, наукові інтереси чи інтереси сексуальні.

Крім цього, серіал має приємне і сучасне музичне тло, красу кадру і гачок на третій сезон.

"Кримінальне" (Criminal)

Показ: Netflix, Велика Британія, Франція, Німеччина, Іспанія

Здавалося б, як можна втримати увагу глядача, якщо героїв посадити в одну кімнату і лише говорити з ними, причому коли двоє з них – поліцейські, а інші – злочинець та його адвокат?

45 хвилин суцільних допитів – але відірватися не можливо!

Режисери і сценаристи Джім Філд Сміт ("Епізоди") і Джордж Кей ("Вбиваючи Еву") придумали формат, за яким в однакових умовах – лише в трьох локаціях – розбираються детективні історії, і злочинців виводять на чисту воду слідчі чотирьох країн.

Разом 12 серій розбиті на чотири блоки по три серії на кожну країну. І кожну представляють кращі актори-зірки.

Наприклад, від Британії Девід Таннент ("Джессіка Джонс-1") і Ніколас Піннок ("Марчелла"), від Німеччини Петер Курт ("Вавілон-Берлін") і Ніна Хосс ("Батьківщина"), від Франції Наталі Бей ("Нокс") і Сара Жіродо ("Бюро легенд"), а від Іспанії Емма Суарез ("Джульетта").

Не всі епізоди однакові за напругою і цікавістю, та все одно – прохідної немає жодної серії, як і однозначної – лінія звинувачення обов’язково перекрутиться.

"Захоплення" (The Capture)

Показ: NBCUniversal International Studios (UK), Велика Британія

Юридична тяганина у суді переходить в кримінальний трилер, потім в поліцейський процедурал, потім в шпигунський детектив і врешті в теорію змови.

6 годинних серій цього напруженого серіалу можуть суттєво висотати енергію питанням – так винний герой чи ні, бо солдат Шон, якого тільки виправдали за невиправдане використання зброї на війні, знову потрапляє під підозру за вбивство свого адвоката.

Перші чотири серії є перевертнями, закінчуючись так, що примушують глядача сумніватися в тому, в чому він упевнився протягом екранної години.

І тут добре перепасовуються слідча Рейчел Кері (Голлідей Грейнджер, "Борджія") з безіменним, але очевидно високого польоту птахом у виконанні Рона Перльмана ("Рука Бога").

Але головне, на що серіал звертає увагу, так це на камери, 6 мільйонів штук яких по всій Англії створюють реальне відчуття орвелівського Великого Брата, добре відомого всім за романом "1984".

"Захоплення", може не вперше, та досить гучно задає питання про тих, хто за нами спостерігає і контролює наше життя.

"Зізнання" (A Confession)

Показ: ITV Studios, Велика Британія

Черговий успіх британців з препарування жанру процедурала: обридла до відрази тема поліцейського розслідування вбивства прописана сценаристом Джефом Поупом ("Філомена") і поставлена режисером Полом Ендрю Вільямсом ("Бродчерч") таким чином, що все виглядає по-новому.

Стилістика подібна до мок'юментарі, псевдодокументальності, коли зниклу дівчину шикають з максимальною поінформованістю глядача.

Тобто глядач весь час присутній поруч з детективом Стівом Фулчером, у виконанні Мартіна Фрімена ("Фарго"), ледь не в стані реального часу: його будять вночі, коли він спить, відривають у вихідний, коли він з родиною – не дають шматок їжі покласти в рота, бо ж треба говорити по телефону, або провести прес-конференцію.

І сам текст, сама постановка серіалу вводить у справу і не відпускає. "Коли ми її повернемо, вона вже не буде такою ж самою", – каже мама зниклої, і ти розумієш, що такої правди від героїв ще не чув. Може тому, що в основі реальний випадок, і щоб знайти жертву герой змінив правила гри, через що його звільнили.

"Розчарування" (Disenchantment)

2 сезон. Показ: Netflix, США

Якщо ви любите "Сімпсонів" та "Футураму" – цей серіал для вас.

Перший сезон був задоволенням непідробним, і дуже сімпсоноподібним. А якщо ви й так фанат всіх витворів сценариста і шоураннера Метта Грейнінга, то другий сезон "Розчарування" буде для вас мов піца для Гомера.

Нові дотепи такі ж збиточні, як і пригоди принцеси Бін. Наприклад, коли оживлена мама Бін дає доньці горнятко напою перед сном, донька у захваті вигукує: "Вперше куштую такий смачний суп!". А мама їй: "Це віскі".

Чи коли мама знайомить Бін з родичами. "О, в мене є дядько і тітка, значить є двоюрідні брати і сестри, з якими можна гульбанити?" – радіє Бін. "Ні, – відповідають родичі, – діти нам по цимбалах".

В другій серії Бін спускається до пекла, де зустрічається з князем темряви Асмодіумом. В третій повертається до рідного королівства із закам’янілими підданими...

Не буду спойлерити, просто скажу – все динамічно, бурхливо, чорногуморно, неполіткоректно і, як завжди, дуже критично щодо самої людини і людства загалом.

"Бродяга" (Baegabondeu)

Показ: Seoul Broadcasting System, Sony Pictures Television (international), Netflix (SVOD), Південна Корея

Велика дорама, де не тільки зйомки були міжнародними (знімали і в Португалії, і в Марокко), але й теми важливими.

Авіакатастрофу і 200 загиблих людей використовують задля звинувачення компанії-виробника літаків і, таким чином, щоб Корея на державному рівні вирішила фінансувати іншу компанію, постачальника цивільних і військових літаків, а це багатомільярдний контракт, за який б’ються всі і в якому беруть участь і міністри, і спецслужби, і найманці.

Все "псує" парочка свавільників – каскадер, у якого в авіакатастрофі загинув племінник, і спецагент, що стала випадковим свідком самостійного розслідування каскадера.

Серіал – для любителя дорам, хоча крім мелодрами і екшна тут над усім панує політичний детектив.

Сентиментальність, схематизм образів та розмов і слабка анімація катастрофи може поставити крапку для тих, хто любить серйозніше і якісніше.

Але це міцний жанровий матеріал, а підводні камені корейської політики та взаємовідносин самих корейців є цікавим орієнтальним предметом для вивчення.

"Маріанна" (Marianne)

Показ: Netflix, Франція

Поява серіалу жахів, достойного рекомендації вимогливим любителям жанру, є вкрай поодиноким випадком. Тут вже в першій серії стає страшно.

Головна героїня, Емма Ларсімон (Віктоар Дю Буа), ще дівчиною 15 років тому втекла з рідного містечка, переїхала до Парижу і почала писати, а за якийсь час її романи про жінку та її боротьбу з відьмою Маріанною стають бестселерами.

На презентацію останньої книги, де вона вбиває свою героїню, чим хоче завершити історію, приходить давня колежанка з дитинства, і каже, що відьма Маріанна вимагає продовжувати писати про неї, після чого – закінчує життя самогубством на очах у всіх.

Налякана долею своїх батьків, Емма повертається до містечка, де знаходить справжню відьму...

Попри знайомий драматичний прийом "повернення додому" з витяганням скелетів із шафи, відьомська лінія тут є центральною, і вона врізається в голову з усією силою кінематографічних засобів.

Не завжди всі ходи логічні, але інструментарій жанру тут максимальний, майстерно використаний і породжує справжні жахи.

"Полювання. Монтепердідо" (La casa. Monteperdido)

Показ: Radio Televisión Española, Іспанія

Красивий, трохи рубаний і з трохи дерев’яними образами, не розкритими і тому не "живими", "Полювання" все ж має головне, що мусить мати серіал – він зацікавлює до того, що ти не можеш зупинитися, допоки не додивишся до останньої серії (в нашому випадку 8-ї).

Зникнення двох дівчаток і поява однієї з них через 5 років – центральна колізія, навколо якої танцюють і поліцейські з бубнами, і родичі, і всі в невеличкому гірському містечку.

Машина звалилась в кювет, поруч знайшли колись зниклу дівчинку. Водій загинув, дівчинка в комі. А де ж інша зникла? Хто цей водій, бо машина без номерів?

Крім цікавого розв’язування мотузочки історії про кіднеппінг, знайомої з десятків серіалів, нам пропонують нову психологічну деталь – дівчинка досі в шоці й не може розповісти все, але на неї реально починають тиснути – і поліцейські, і родичі іншої, і місцеві люди.

Пошук винного перевертає все догори дригом, бо міняє статус жертви, породжуючи підозру, ненависть і помилки.

"Поношені" (Frayed)

Показ: ABC (Australia) Sky (UK), Австралія – Велика Британія

Пілотна серія була показана наприкінці вересня в Британії, а в повному обсязі серіал вийде 16 жовтня в Австралії.

Але вже зрозуміло – шоураннер, сценаристка і виконавиця головної ролі Сара Кенндалл сповідує правильні британські цінності драматичної комедії, поставленої на рейки зрозумілого і комедійотворного сюжету про розбите корито життя і повернення до забутого з дитинства home sweet home.

Померлий від серцевого нападу чоловік – бо грався в гру "задуши мене" зі своєю коханкою, – залишив дружині банкрутство і борги, від яких вона втікає з чудового англійського Лондона в заштатне село під австралійським Сієтлом.

Повне брехні та пластикового пафосу буття розвалюється, і правда її минулого постає перед двома її дітьми в повний зріст жаху...

Все це і дотепно, і смішно, і дуже навіть впізнавано – комедійні геги взяті з прози, яку всі ми пишемо щоденно.

У Сари це виглядає бадьоро і перспективно. З приємним (для деяких) додатком: все відбувається 1988 року, і 80-ті тут вирують з A-Ha, Thompson Twins і панкушними The Manikins.

Кому десяти відібраних серіалів буде мало, прошу дуже – на додачу ще пропонуємо 5-й сезон історичної британської скетч-комедії "Плебеї", кримінальну драму "Храм" з Марком Стронгом і вражаючу американську мандрівку в часи зародження хіп-хопу на фоні дикого криміналу "Ву-Танг".

Ярослав Підгора-Гвяздовський, журналіст, кінокритик, редактор, спеціально для УП.Життя

Автор колажів Андрій Калістратенко

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