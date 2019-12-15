30 українських книг 2019 року, які варто подарувати дитині, підлітку чи родині

До кожного свята ми готуємо подарунки рідним та друзям.

У переліку можливих завжди є хоча б одна книжка.

Але як обрати справді цікаву?

Довірте вибір професіоналам!

Проект підтримки дитячого читання "BaraBooka. Простір української дитячої книги" щороку напередодні свят допомагає батькам, дідусям та бабусям, бібліотекарям, освітянам та зрештою будь-кому зорієнтуватися у розмаїтті виданих в Україні книг.

Авторки та експерти проекту перечитують все та вручають свою відзнаку "Топ БараБуки".

Ми публікуємо короткий список найкращих родинних видань 2019 року (довгий список складався з 50 видань).

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Даруйте саме ті книжки, які збагачують дозвілля, емоції, інтелект дитини та й цілої родини.

"Спілкування з дитиною в малюнках"

Наталка Біда, Антоніна Оксанич, Олександра Сидорченко, ГО "Батьківська спілка"

"Спілкування з дитиною в малюнках"

Книга малюнками й підказками допомагає зрозуміти свою дитину й порозумітися з нею.

Тут – коротко про те, як працює дитячий мозок, і як з ним ефективно спілкуватися. Щоб встановлювати межі, але не травмувати дитину і не зіпсувати стосунки з нею. Щоб висловлювати свої емоції, але в безпечний спосіб. Щоб виносити уроки на майбутнє, але без неефективних повчань та нотацій. Щоб бути щасливими, і навчити цьому дітей.

У книзі на 138 сторінок зі зручними інфографіками, і де купа сучасної інформації (від психологів, науковців та з книг) стиснена до коротких підказок. Адже за мільйоном завдань і рішень, що з’являються разом з батьківством, не завжди є час на величезні тексти.

"День народження ялинки"

Оксана Була, "Видавництво Старого Лева"

"День народження ялинки"

Це четверте видання із серії про туконі та лісових мешканців. Цього разу Оксана Була дає змогу підглянути за зимовим лісом та його реальними і казковими створіннями.

Вже традиційно авторка вкладає у свої книжки-картинки пізнавальні деталі, завдяки яким можна поспілкуватися з дітьми про те, коли народжуються лісові звірята, як ростуть ялинки, хто з тварин "перевдягається" на зиму в білі шубки.

Водночас вона й далі знайомить читачів із вигаданими нею духами лісу, і цього разу в центрі історії постає Куріпковий туконі. Його завдання – подбати про те, щоб тварини були непомітні серед засніженого лісу, а ще лише він може знайти одну особливу ялинку, з появою якої туконі святкують свій день народження.

"36 і 6 котів-компаньйонів"

Автор Галина Вдовиченко, ілюстратор Наталка Гайда, "Видавництво Старого Лева"

"36 і 6 котів-компаньйонів"

Самотнім бабусям і дідусям, що живуть у старечому будинку, потрібні помічники. А декому з великого котячого гурту час повчитися піклуватись про інших.

Старенькі та 36 і 6 котів зустрінуться.

Це знайомство приведе до неймовірних змін у житті людей і котів. Котів, які стануть не лише компаньйонами, але й футболістами і театральними акторами.

"Я – Кіліманджаро" Автор Валентина Вздульська, ілюстратор Лариса Чайка, "Крокус" "Я – Кіліманджаро" Лірична героїня цієї збірки не живе в африканській савані і навіть не мандрує нею. Вона живе разом із мамою і татом десь у наших краях, однак постійно думає і мріє про Африку, фантазує про неї та вплітає у гру. У результаті маємо чудову колекцію здебільшого неримованих віршів, із цікавою образністю: кожен "африканський" образ, навколо якого вибудовано вірш, відсилає до певної емоційно забарвленої реалії дитячого повсякдення. Отак, відкриває збірку вірш, у якому гривастий лев – це перший ранковий сонячний зайчик, який будить дівчинку. Далі пустеля – це емоційний стан дитини, коли вона посварилася з мамою. "Лепрекони" Валентина Захабура, "Видавництво Старого Лева" "Лепрекони" Лише глянувши на обкладинку цієї книги, можна зрозуміти, що вона про підлітків.



Авторка вдало передала життя сучасних україномовних нематюкливих підлітків, вживаючи імена достатньо відомих співаків, ігор та використовуючи слова "нафіга", "задовбав" і суто сучасний сленг. У розмовному стилі головної героїні підлітки дійсно впізнають себе.

"Лепреконка" Наталя отримує листа від друга дитинства Антіна, і з нього довідується, що геть нічого не знає про людину, яка ще кілька років тому видавалася зрозумілою і найближчою.

Тут "лепрекони" потерпають від діставучих вчителів, які ні сі­ло ні впало можуть заборонити учням весну, від надмірної чи, навпаки, недостатньої батьківської уваги, від застарілих соціальних стереотипів.

А ще – шукають себе, закохуються, хвилюються одне за одного й завжди готові прийти на допомогу і дати відсіч проблемам. Адже дружба – їхній найбільший скарб.

"Червона сукня моєї тітки"

Автор Таіс Золотковська, ілюстрації Маргарита Вінклер, "Моноліт-Bizz"

"Червона сукня моєї тітки"

"У скрутні дні вона дивиться чорно-білі французькі стрічки по ТБ, у файні – запускає повітряних зміїв".

За словами Таіс Золотковської, "цей текст, додумана біографія", прийшов до неї сам собою, коли від раку молочної залози померла Аня Сільвер, його головна героїня. Попри трагічність ситуації, що лягла в її основу, ця вишукано й водночас зворушливо ілюстрована поезія у прозі – не про мужність у боротьбі зі смертельною недугою (хоча і про це теж), а про красу та жіночність, здатність проживати кожну мить яскраво й творчо, з любов’ю і радістю.

Ця книжка надихає на життя, вчить приймати всі його прояви, навіть біль і втрати, навіть те, що нам не підвладне. Проживати кожен день, мов останній, не втрачаючи жодної дорогоцінної миті. Адже кращий час для того, щоб бути щасливим, – зараз.

"Раз, два, спи… Перша сонна лічилка"

Автор Світлана Дідух-Романенко, ілюстрації Марина Кізілова, "Моя книжкова полиця"

"Раз, два, спи… Перша сонна лічилка"

Пригадуєте, коли не спиться, завжди радять рахувати уявних баранців? Так-от, видавчиня й авторка ідеї Наталя Моспан вирішила втілити цю пораду у форматі поп-ап книжки, і це їй непогано вдалося.

На восьми великих розворотах заховалися 100 невгамовних баранців, яких потрібно знайти песику Гав-Гаву. Баранці ховаються скрізь: на городі й на базарі, у хліві та в морі, на атракціонах, дирижаблі і навіть у космосі.

На щастя, кожна овечка має номер, інакше недосвідчений читач скоріше за все заплутався б, кого ж він порахував, а кого пропустив.

До того ж окрім головної мети книжки – приспати дитину, читач непомітно, граючись, навчиться рахувати до ста.

"Рукавичка для носа"

Автор Оксана Кротюк, ілюстрації Інна Руда, "Каламар"

"Рукавичка для носа"

Це книжка про безпеку. Вона друга з циклу.

У першій, "Михлик їде на море", розповідалося про правила безпеки влітку й восени.

Друга книжка завершує сезони й тепер дітлахи дізнаються, як поводитися взимку та навесні.

Наприклад, що не можна розтирати снігом лице (а так хочеться!), як вдягатися надвір у морози, як не застудитися і що робити, коли все ж таки підхопиш вірус. А весною малюкам і їхнім дорослим буде корисно знати, що не можна рвати перші рослини.

Поради не переобтяжують текст. Для полегшеного запам’ятовування їх навіть виділено окремими блоками. Що важливо, книжки цієї серії створюють атмосферу довіри до медицини і лікарів уже в наймолодших читачів.

Лікарські поради тут є частиною буденності, адже історії про хлопчика Ромчика – щоденна рутина багатьох малюків: прогулянки, пісочниці, ігри в снігу, ознайомлення з різними видами рослин, ігри в лікування іграшок тощо.

Саме такі прості історії про щоденні ритуали – важливий етап знайомства дитини з книжкою: читаючи начебто про себе, дитина пізнає насолоду від процесу.

"Тигрик-оригамі"

Автор Оксана Лущевська, ілюстрації Анна Шматок, "Маміно"

"Тигрик-оригамі"

"Тигрик-оригамі" – грайлива і повчальна книга, за мотивами якої можна безкінечно гратися: і наспівувати, і знайомитися з технікою оригамі й ставити ляльковий спектакль.

За сюжетом серед добрих і мирних іграшок у дитячій кімнаті з’являється "оригамі-тигрик лютий/оригамі-тигрик злий". Навіть плюшевий ведмідь злякався нової іграшки й сховався під ліжко.

Отак тигрик ходив і рикав аж доки не звалився в горня з чаєм! Тут-таки іграшкові звірі й зрозуміли, що тигрик-оригамі – паперовий. Ви спитаєте, де ж тут виховний, чи то пак повчальний аспект?

А ось де: замість того, щоб сміятися зі злого на вигляд, проте насправді самотнього й безпорадного тигрика, інші іграшки його порятували й висушили.

У поведінці персонажів легко впізнати дитячі емоції і вчинки. Часом усі ми буваємо такими-от злющими "тигриками-оригамі", проте навіть у такі дні, буває, потребуємо підтримки й розуміння.

"Піратський маршрут"

Автор Галина Малик, ілюстрації Грася Олійко, "Видавництво Старого Лева"

"Піратський маршрут"

"Піратський маршрут" – це віршована книжка-картинка про банду особливо небезпечних піратів молодшого шкільного віку, які, як це вгадується з назви, якраз прокладають свій небезпечний, авантюрний, сповнений пригод і несподіванок піратський маршрут.

Текст книжки майстерно балансує між географічними суперечками піратів щодо деталей маршруту (до речі, саме це привносить у книжку важливий пізнавальний елемент) та деталями дитячого побуту.

Ілюстраторка також гарно відчула і передала дитяче відчуття гри, коли те, у що ти бавишся із друзями, що уявляєш собі – стає реальним на всі сто.

Особливо зворушливо, як зроблений буквально "із того, що було" дитячий корабель із вітрилом чи то з шортів чи навіть із трусів когось зі старших родичів наших піратів, далі на ілюстраціях перетворюється на пліт, який спускається Тисою, на вітрильник, який пливе у Дарданели, на байдарку в живописному озері Аляски.

"Варта у Грі. Артефакти Праги"

Наталя Матолінець, АССА

"Варта у Грі. Артефакти Праги"

Ця книга – справжня знахідка для поціновувачів міського фентезі. Роман наповнений таємницями, містикою, магією та інтригами, які вирують у чарівній та загадковій Празі.

Це друга книга про темну чаклунку Варту Тарновецька.

У першій "Варта у Грі" вона врятувала життя новому знайомому, дізналася найбільшу таємницю свого минулого і принагідно долучилася до перевороту в магічному правлінні.

У другій, сповнена ентузіазму, Варта прибуває до Праги, щоби офіційно заступити на посаду Вартової Центральноєвропейського конгломерату. Та виявляється, що на шляху до мети ще багато перепон. Могутні судді виплітають нові інтриги, вибори глави насуваються, а втрачені артефакти остаточно забирають спокій.

Тим часом у празькій спільноті ширяться чутки про невловимих викрадачів, які полюють на світлих і темних. Легенди оживають на старовинних вуличках, де кожен крок озивається небезпекою.

"Що знаходять в Хрулях"

Автор Настя Мельниченко, ілюстрації Олена Мишанська, "Теза"

"Що знаходять в Хрулях"

Двоє звичайних хлопчиків – Сашко і Святослав – після розлучення батьків переїжджають із мамою жити в село Хрулі.

Спершу видається, що історія буде не дуже цікавою, адже починається вона з того, що хлопці нудяться в хаті вже кілька місяців – малюють якісь комікси, знімають ролики про свого кота, до школи не ходять, друзів не мають, навіть інтернет у їхній хаті погано ловить.

Але одного дня, щоб розвіяти нудьгу, хлопці вирішують навідатися до баби Надешки, яка живе на Хуторі неподалік від їхнього села.

Після довгих умовлянь Сашка і Святослава баба Надешка таки погоджується передати їм таємні знання, які допоможуть бачити приховане. Але ж усе чарівне не може ставатися просто так. Тому хлопців чекають безліч випробувань.

"Дмухавка та інші пухнасті вірші"

Автор Катерина Міхаліцина, ілюстрації Юлія Пилипчатіна, "Видавництво Старого Лева"

"Дмухавка та інші пухнасті вірші"

Знову і знову рослини – головні герої Катерини Міхаліциної. І вірші "ботанічної" авторки часом не просто ніжні та зворушливі, а й відверто пізнавальні.

Ну бо скільки видів капусти ви можете назвати отак з наскоку? А у вірші "Про капусту" їх названо аж дев’ять!

Однак у цій збірці є іще один важливий тип героїв: зайко-щезайко, слоненятко-з-дому-не-виходенятко, гусінь-фантазерка та інші. Усі ці анімалістичні образи мають у собі дуже виразні риси характеру, добре впізнавані усім дорослим, хто має справу з дошкільнятами та молодшими школярами. І це гарний шанс для юних книгодрузяк упізнати свої риси у поетичному образі і, можливо, всміхнутися.

"Хто росте у лісі"

Автор Катерина Міхаліцина, ілюстрації Оксана Була, "Видавництво Старого Лева"

"Хто росте у лісі"

Як завжди це буває із книжками, назва яких починається на "Хто росте…", після її прочитання, ви вже подивитеся на свій парк/сад/ліс зо-о-овсім іншими очима.

Цього разу головний герой оповіді – буркітливий Борсук, якого постійно дражнять двоє білченят. Однак Борсук не лише буркітливий, а ще й гарно обізнаний у лісознавстві, тому завдяки йому читачі дізнаються не тільки про типи лісів та лісові дерева, а й про лісові мохи, кущі, а також – що, мабуть, найважливіше – про лісові пожежі та їх можливі трагічні наслідки.

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Однак не турбуйтеся: лісову пожежу, яка виникла через те, що люди в полі палили суху траву, герої цієї книжки таки перемагають! А на наступний день планують зробити красиву гірлянду із провощеного осіннього листя.

До речі, всі читачі можуть долучитися: наприкінці книжки є детальна покрокова інструкція створення такої прикраси.

"Вовчик, який осідлав бомбу"

Автор Юрій Нікітінський, ілюстрації Андрій Нечаєвський, Діана Нечаєвська, "Час Майстрів"

"Вовчик, який осідлав бомбу"

У цій книжці описуються пригоди звичайнісіньких хлопців. Таких самих, як ті, що живуть у сусідстві, наприклад он у тому будинку, що видно з вікна. А може, ще ближче — просто у під'їзді.

Це хлопчаки, що цінують дружбу й знають, як важко буває без друга. Вони бешкетні, допитливі й уміють знайти на свою голову найрізноманітніші пригоди.

Долі в них різні, а історія одна: війна. Саме вона ввірвалася в їхнє щасливе дитинство непроханим гостем. Змусила поїхати з рідних місць.

Та, попри це, герої не втрачають ні віри, ні сили духу й залишаються тими самими бешкетниками, витівки яких розсмішать у будь-яку, навіть найскрутнішу хвилину.

"Чарівне горнятко"

Автор Олександра Орлова, ілюстрації Надія Кушнір, "Читаріум"

"Чарівне горнятко"

"Чарівне Горнятко" – книжка про уяву. Нана любить пити чай, а мама з татом люблять розповідати цікаві історії про цей напій.

Зелений чай росте в Китаї, уява дівчинки чіпляється за цей факт і домальовує собі різнокольорових драконів, які плавають у горнятку з чаєм.

Чорний чай росте в Індії – логічний ланцюжок – там живуть слони! А значить, уявляємо родину слонів у тому ж таки чарівному горнятку.

Липовий чай навіває свої історії, асоціаціями наближаючи образ бабусі, з якою Ната влітку збирає липовий цвіт.

Уся історія – про гру з асоціаціями, в яку так легко включитися й собі. Легкі й ніжні ілюстрації Надії Кушнір глибше розкривають характер головної героїні й надихають і самим поринути у спогади за чаєм.

"Листи пана Тукана з Грузії"

Автор Катерина Перконос, ілюстрації Ірина Донська, "Маміно"

"Листи пана Тукана з Грузії"

Це нон-фікшн серія про різні країни світу.

Пан Тукан жив у зоопарку і змалечку любив читати. Як так вийшло? Колись один малюк простягнув йому крізь ґрати книжку – і вона так припала Туканові до душі, що той захопився читанням і просив усіх відвідувачів дарувати йому нові й нові книжки.

Начитавшись про далекі краї, птах вирішив будь-що їх відвідати. Він довго й наполегливо тренувався, став дужим – і зміг легко розігнути ґрати та чкурнути із зоопарку темної ночі, доки охоронець давав хропака.

Відтоді пан Тукан мандрує світом. Він відвідує різні куточки земної кулі та звідусіль шле листівки у видавництво "Маміно", адресу якого знайшов на сторінках тієї найпершої книжки, що колись подарував йому малюк.

Птах фотографує все найцікавіше та ділиться враженням, розповідає про особливості кожної країни. Звісно, видавництво вирішило поділитися такими скарбами зі своїми читачами – так і з’явилася ця серія.

Друга книжка серії – "Листи від пана Тукана з Грузії". У ній пан Тукан вирушає в гори, катається на фунікулері, ласує соковитим виноградом і навіть... вчиться танцювати!

"Коли я була лисицею"

Автор Таня Поставна, ілюстрації Марія Фоя, "Віват"

"Коли я була лисицею"

Книжка "Коли я була лисицею" письменниці-дебютантки Тані Поставної – для читачів будь-якого віку. Глибока і душевна водночас.

Якось дідусь запевнив онучку, що знайшов її в лісі й що насправді вона – лисиця, яка "з часом вилюдніла, хоча так і залишилася руда і дика". Дівчинка, котрій саме виповнилося п’ять років, не мала жодних причин, щоб не повірити діду. Крім того, саме він і бабуся були всією родиною маленької Лисиці. І ще пес Меркурій.

Проблеми сирітства, усиновлення, дитячої адаптації до зовнішнього світу занадто складні для висвітлення в дитячому тексті. Але авторці це вдалося зробити ненав’язливо і майстерно.

"Я сьогодні йду в садок"

Автор Світлана Ройз, ілюстрації Інна Черняк, #книголав

"Я сьогодні йду в садок"

Перший похід до садочку – відповідальний період, як для дитини, так і для батьків. Адаптація може тривати від півтора місяця до пів року.

Ця книга – справжня гра-практикум, яка покликана полегшити процес підготовки та звикання до дитячого садочку.

У книжці зібрані основні ситуації, з якими дитина зустрінеться. Також є практики, які авторка використовувала в роботі, вони зроблять процес адаптації легшим та допоможуть батькам ще більше зблизитися з малюком.

"Я сьогодні йду в садок" у формі гри дає змогу "вжитися" в роль, одягаючи, переміщуючи іграшку сторінками книжки.

Завдяки інтерактивній книжці дорослі разом із дитиною в ігровій формі проживають всі складні моменти, з якими родини найчастіше звертаються до авторки-психологині: розлука з батьками, переодягання, денний сон тощо.

Також у книжці є багато корисних порад і практик, здатних не лише зробити адаптацію до садочка легкою та приємною, але й зблизити дорослих із малюками.

"Мія і Місячне затемнення"

Автор Оля Русіна, ілюстрації Грася Олійко, "Видавництво Старого Лева"

"Мія і Місячне затемнення"

Дотепна і зворушлива, переконлива і щира – саме така ця повість.

У центрі оповіді двоє школярів, Мія і Матвій, а також молодший брат Матвія, якого друзі кличуть… Людожерчиком. На щастя, це тільки дитяче прізвисько, всі люди в історії Русіної залишаються цілими й неушкодженими. Ба навіть почасти зціленими, якщо брати до уваги душевні рани.

Мія живе з дідусем у великій квартирі, Матвій і Людожерчик – сусіди Мії й водночас найкращі друзі. Пощастило дівчинці!

Однак… а що ж Міїна сім’я? Батьки Мії розлучені. Мама з вітчимом і маленькою сестричкою живуть окремо в іншому районі великого міста. Бачаться вони на вихідних, і в цьому – одна з причин Міїних гризот.

Додамо ревність до молодшої сестрички й натягнуті стосунки з новим маминим чоловіком, а ще – вимушену розлуку з мамою. Весь цей "коктейль" почуттів Мія сповна переживає у свої десять.

Друга причина – раптово з’являється тато, якого вона давно не бачила, й посвячує дівчинку у велику таємницю роботи в Астрономічній Обсерваторії. Авжеж, це саме те, що примушує серце кожної дитини тріпотіти в передчутті Великої Пригоди.

Утім, третя причина Міїних гризот у тому, що не все з того, про що розповідають дорослі, – правда. Правда і брехня мають багато граней, і читачі разом із Мією, без дорослих повчань із боку авторки, зможуть самі розібратися, що добре, а що погано.

Оля Русіна правдиво і з гумором говорить із читачами про те, що в житті не завжди все складається так, як ми того хочемо. Але часом і це – не найгірший варіант.

"Хоробрі Зайці в горах"

Автор Ольга Черепанова, ілюстрації Анна Сарвіра, Glowberry

"Хоробрі Зайці в горах"

Це розважально-пізнавальна історія про родину зайців. Тато Зай, мама Зая, Вухастик, Пушинка та менші зайченята вирушають у гори, де на них чекають нові друзі та цікаві завдання.

Кожен розворот заячої подорожі – це знайомство з певною тваринкою: ведмедиком, білочкою, козликом і навіть орлами.

Цього разу тваринки не ховаються у віконечках (як це було в першій книзі серії "Хоробрі зайці у джунглях"), натомість там містяться цікаві завдання і маленький епізод, який можна розмалювати на свій смак.

Завдання у віконечках сприяють розвитку логічного мислення та вчать лічбі, сама ж історія розвиває емпатію і є прикладом, що дружба можлива навіть із тими, хто зовсім на нас не схожий.

"Лесеві історії. Експериментуй і дізнавайся"

Автор Юля Смаль, ілюстрації Наталія Олійник, "Видавництво Старого Лева"

"Лесеві історії. Експериментуй і дізнавайся"

Знаєте, як заховати туман у склянці? А як перетворити яйце на гу­мовий м’ячик?

Для цього не обов’язково бути чарівником. Достатньо кілька інгредієнтів, які можна знайти на кухні, знати пра­вила безпеки, а ще бути відкритими до світу та допитливими.

Як Лесик – герой цієї книжки. Він проводить цікаві хімічні експерименти зі своїми старшими братом і сестрою, і вони разом відкривають безліч нового про атоми, молекули, протони, кристали і про те, чому лід може бути гарячим.

Отож, якщо хочете дізнатися, з чого складається наш Всесвіт, і го­то­ві стати справжніми науковцями, гайда читати захопливі Лесеві історії.

"Я і Він"

Автор Юля Смаль, ілюстрації Анна Ола, "Моя книжкова полиця"

"Я і Він"

Книжка "Я і Він" викликала купу обговорень, схвалення й обурення серед батьків.

У більшості подібних видань автори розтлумачують фізіологічні процеси і підліткові зміни, які стосуються обох статей, у цій книжці йдеться винятково (у 99% тексту) про гігієну, інтимність і пізнання свого тіла хлопчиком.

Це історія шестирічного Макса, який з природною цікавістю розпитує в батьків про пеніс, підглядає за старшим братом у душі, звертає увагу на пеніси своїх однокласників (історія з поцілянням у туалеті) і ставить незручні запитання татові про секс.

На всі запитання батьки намагаються відповідати чесно й доступно, особливо мама. У її відповідях дорослі, які читатимуть книжку разом із дитиною, зможуть підгледіти правильні відповіді на запитання своєї малечі.

Видання щедро проілюстроване кумедними та зрозумілими дитині малюнками. Крім зображень, що супроводжують історію, подекуди містяться ілюстрації з підписами частин тіла, про які йдеться в тексті.

Іншими елементами нон-фікшену цього видання є тлумачення термінів. Дуже зручно, що вони не розміщенні окремим словничком, а присутні тут таки, поряд із текстом історії.

"Сніговірші для малят" / "Літні віршики"

"Видавництво Старого Лева"

"Сніговірші для малят"

"Сніговірші для малят" – ідеальна збірка для тих, хто любить вірші й святковий затишок. Один вірш – одна розгортка.

Відомі автор(к)и, популярні ілюстраторки – різножанрова поезія, об’єднана темою очікування свята, зими, снігу й прощання з холодною порою року.

Тут вам і дотепні лічилочки, й тридцять синонімів до слова "метелиця", розповідь про собаку-барабаку й кумедні "хижі лижі".

Особливо радимо ознайомитися з виданням тим, хто прагне вивчити найбільш оригінальні поезії до шкільних свят.

Збірка ж "Літні віршики" навповнена ніжними літніми флешбеками. Тут 25 віршів 16 відомих поеток і поетів. Кожен текст апелює до чарівних літніх принад. Сонячний настрій читачам гарантовано.

"Петрик і фонтани"

Автор Надія Степула, ілюстрації Ольга Селищева, "Основи"

"Петрик і фонтани"

Герой книжки "Петрик і фонтани" має аутизм. Ця особливість накладає певний відбиток на його поведінку. Наприклад, Петрик дуже емоційно реагує на подразники, гучно радіє бризкам фонтану, радісно жестикулює, плескає в долоні, або ж навпаки заглиблюється в себе, спостерігаючи за чимось цікавим.

Читачі знайомляться з хлопчиком через реакцію норматипової дівчинки, Матильди. "Чому цей хлопчик так верещить?", "А коли Петрик стане нормальним? Ми зможемо з ним дружити?" – ці запитання цілком типові для дітей, які вперше стикаються з незвичною поведінкою або зовнішнім виглядом людей.

Матильда цікавиться, а мама спокійно їй пояснює, що таке аутизм, показуючи таким чином здоровий спосіб взаємодії зі своєю дитиною та соціумом.

Цінне в цій книжці те, що вона не всуціль "гладенька". Часом, щоб бути терпимими одне з одним, слід потрудитися. І не завжди, якщо підійдеш до іншого з усмішкою та добрими намірами, одразу все складається.

"Сковорода від А до Я"

Автор Леонід Ушкалов, ілюстрації Людмила Стецькович, Володимир Стецькович, "Видавництво Старого Лева"

"Сковорода від А до Я"

Книжка "Сковорода від А до Я" продовжує серію абеток-енциклопедій для родинного читання і розповідає про великого мрійника, мандрівного філософа та педагога.



Григорій Сковорода зрікся світу й кар’єрного росту, хоча й мав високі досягнення та блискучу освіту. Замість родинного затишку обрав постійні мандри й самотність – та при цьому вважав себе неймовірно щасливою людиною. Якими ж були основні засади його філософії? Як йому вдавалося дотримуватися принципу "золотої середини"? Як навчав і які оцінки ставив своїм вихованцям?



Про все це – у новій абетці, текст до якої написав літературознавець та знавець давніх текстів Леонід Ушкалов, який багато років присвятив дослідженню життя і творчості Григорія Сковороди.

"Комашка писала нікому"

Автор Григорій Фалькович, ілюстрації Галина Рогова, "Віват"

"Комашка писала нікому"

Нова книжка Григорія Фальковича – це чудовий авторський стиль, "замішаний" на гуморі.

Автор має особливе світовідчуття життя-як-дива, причому щоразу несподіваного і навіть зненацького; дива, над яким можна гарно поміркувати. А можна – просто подивуватися, отримавши естетичну насолоду.

Свого часу письменник Іван Андрусяк назвав Григорія Фальковича одним із двох китів дитячої поезії – це Парадокс. Григорій Фалькович – справжній майстер літературного парадоксу, що видно уже… із назви книжки!

Збірка "Фонтан казок"

Збірка "Фонтан казок"

Назву "Фонтан казок" має також молоде київське видавництво, засноване навесні 2014 року залюбленими в дитячу книжку ентузіастами.

За словами видавців, їхня мета – "творити казки добрі, мисливі, пізнавальні, українські, сучасні, креативні", а головне – "звернені в майбутнє". Вважають, що "кожна мрія неодмінно починається з казки", тож гаслом видавництва обрали слова "Фонтан казок – щоб напувати мрії!".

Головний редактор – поет і дитячий письменник Іван Андрусяк.

Пріоритетною для себе видавці визначають роботу з молодими письменниками й художниками, відкриття нових імен і смислів; хоча періодично планують видавати й уже відомих авторів.

Серія "Цікава Україна"

"Крокус"

"Цікава Україна "Говерла"

У цій серії шукайте книжки: "Біжи, саламандро!" Маші Сердюк і Мар’яни Микитюк, "Велике перевтілення" Валі Вздульської та Олі Музиченко, "Сюрприз для сов" Саші Кочубей і Юлі Шалімової, "Мама прийшла!" Оксани Лущевської та Маші Фої.

П’ята книжка із серії "Цікава Україна" знайомить читачів із найвищою вершиною України – Говерлою. Пізнавальна частина видання розказує основні факти про висоту, клімат, рослинність і тваринний світ гори.

Художня частина тексту вводить дітей в атмосферу мандрів: можна разом уявити шум вітру, плюскіт водоспаду, віддалене дзеленчання дзвіночків овечої отари, спробувати відчути прохолоду літньої ночі в горах.

Наприкінці видання перелічені загрози, які постали перед Говерлою внаслідок підвищеного інтересу до неї з боку людей.

"Малечі про інтимні речі"

Автор Юлія Ярмоленко, ілюстрації Мар’яна Гілевич, "Талант"

"Малечі про інтимні речі"

У дошкільному віці дитина починає цікавитися своїм тілом, звертати увагу на відмінності між хлопчиками і дівчатками, приміряти на себе соціальні ролі.

Дорослі в цей період вчать малечу правилам гігієни, пояснюють, як доглядати за своїм тілом, і це саме той вік, коли можна починати розмови про статеві органи, або ж ті, які ми прикриваємо білизною.

Для таких розмов найкраще підійде книжка експертки із сексуальної освіти Юлії Ярмоленко "Малечі про інтимні речі".

Авторка делікатно і без зайвих метафор розповідає про статеві органи хлопчиків і дівчаток, правила гігієни, як користуватися громадськими вбиральнями і правильно ходити в туалет, для чого потрібна білизна, що таке ерекції та менструації, а також звідки беруться діти.

Крім того, Юлія Ярмоленко звертає увагу на тему безпеки, так зване "правило трусиків", на важливість дотримання тілесних кордонів та виховання толерантності, пояснюючи що "всі ми різні, але рівні". Інформацію подано лаконічно і відповідно до віку цільової аудиторії.

Ольга Ситнік, УП.Життя

Титульна світлина petrograd99/Depositphotos

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