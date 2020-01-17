"Наш формат" пішов з інтернет-магазинів, де продають його книжки російською

З 16 січня видавництво "Наш формат" припинило співпрацю з деякими інтернет-магазинами.
А саме з тими, які продають книжки російською мовою, що надруковані видавництвом українською.
Про це "Наш формат" повідомляє на своїй офіційній сторінці у Facebook.
"Ситуація з загрозою українській книжці російськомовними виданнями загострюється, тому ми зайняли категоричну позицію у цьому питанні. В час, коли Російська Федерація веде війну проти нашої країни, таке рішення є стратегічно необхідним для розвитку України", - йдеться у повідомлені.
|Фото:olegkruglliak/Depositphotos
Три тижні тому "Наш формат" запропонував партнерам прибрати з продажу книжки російською мовою, переклади українською яких є у видавництва.
"Вчора ми звернулися до усіх інтернет-магазинів, які не відгукнулись на нашу пропозицію, з проханням прибрати з наявності книжки "Нашого формату" до зміни позиції.
З одним із інтернет-магазинів ми досі ведемо переговори", - додається у пості.
Раніше головна редакторка "Нашого формату" Ольга Дубчак вже висловлювала таку позицію компанії на своїй сторінці у Facebook.
Наразі видавництво дійшло згоди з інтернет-магазином книгарні "Є"
Нагадаємо, що в кінці 2019 року у мережі розгорнувся флешмоб проти книжкового онлайн-магазину Yakaboo.
Причина у тому, що крамниця продає російські книги.
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