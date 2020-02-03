Українка отримала нагороду за найкращу режисуру на кінофестивалі "Санденс"

Українська режисерка Ірина Цілик отримала нагороду за найкращу документальну режисуру на американському фестивалі незалежного кіно "Санденс".

Про це повідомили на сайті фестивалю.

Її відзначили за стрічку "Земля блакитна, ніби апельсин".

Фото із Фейсбук-сторінки фільму

У фільмі йдеться про сім'ю, яка живе в "червоній зоні" Донбасу, де вже шостий рік тривають військові дії. Анна і її четверо дітей долають щоденні травми і труднощі існування в прифронтовій зоні та знімають аматорський фільм про своє життя.

Радістю від перемоги Цілик поділилася у Фейсбук:

"Друзі, це капець, я виграла нагороду "Краща режисура" у категорії World Documentary Competition на фестивалі Sundance!".

Також режисерка зазначила, що це її "перший фільм і перший Санденс фестиваль".

До привітань з перемогою режисерки долучилася українська письменниця Оксана Забужко.

"Санденс" – це найбільший фестиваль незалежного кіно в США. Його започаткував актор Роберт Редфорд у 1981 році.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на нашій сторінці у Facebook.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя