Українська кіноакадемія опублікувала лонг-ліст претендентів на четверту національну кінопремію "Золота дзиґа 2020". У списку – 85 кіноробіт.
Серед них 16 повнометражних ігрових, 29 короткометражних ігрових, 20 документальних, 19 короткометражних анімаційних і один повнометражний анімаційний фільм.
|Фото із сайту Української кіноакадемії
Номінанти серед повнометражних ігрових фільмів
"Вулкан"
"Готель Едельвейс"
"Гуцулка Ксеня"
"Додому"
"Заборонений"
"Захар Беркут"
"Іловайськ 2014. Батальйон Донбас"
"Історія Лізи"
"Кошмарний директор, або Школа №5"
"Крути 1918"
"Мої думки тихі"
"Сквот32"
"Тільки диво"
"Фокстер і Макс"
"Халепа на 5baksiv"
"Чорний ворон"
Номінанти серед короткометражних ігрових фільмів
- "Int. Kitchen. Night"
- "Maternité"
- "Solitude"
- "Адамівна"
- "Анна"
- "Вікно"
- "Влипла"
- "Домовина"
- "Дорослий"
- "Звірі"
- "Знебарвлена"
- "Іммунотифікація"
- "Людина з фотоапаратом"
- "Мала"
- "Марґо"
- "Між рядками"
- "Молодий, але це минеться"
- "Момент"
- "Нічний Швидкий"
- "Нормальна"
- "Операція Д.У.П.А".
- "Психро"
- "Різдвяні історії"
- "Син"
- "Синтетична Любов"
- "Сонечко"
- "Суд Лінча"
- "У нашій синагозі"
- "Урок"
Номінанти серед документальних повнометражних фільмів
- "365 днів, також відомі як рік"
- "Божественні"
- "Брати по зброї"
- "Будинок"
- "Вибір"
- "Де ти, Адаме?"
- "З України до Голлівуду"
- "Заповідник "Асканія""
- "Історія Зимового саду"
- "Людина з табуретом"
- "Малевич"
- "Панорама"
- "Погляд з інвалідного візка"
- "Портрет на тлі гір"
- "Розділові Наживо"
- "Рубіж. Грубешівська операція"
- "Рушковці. Шлях Майстра"
- "Соловей співає"
- "Verdict 19"
"Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго"
Номінанти серед короткометражних анімаційних фільмів
- "Велике світле майбутнє"
- "Гойдалка"
- "Їжачок в Африці"
- "Козак Варвара та Дніпро"
- "Кохання"
- "Легенда про дракона"
- "Лісова Пісня"
- "Місто Лева"
- "Петрівка-реквієм"
- "Поки не стане чорним"
- "Потьмара Анни"
- "Пуповина"
- "Рушник"
- "Сама собі тут"
- "Соловей"
- "Торкнутися неба"
- "Хосе"
- "Цар Плаксій та Лоскотон"
- "Цирк на дроті"
Повнометражний анімаційний фільм "Клара та чарівний дракон"
Члени Кіноакадемії вже розпочали голосування за номінантів на Четверту Національну кінопремію. Їх буде оголошено у березні.
Цього року "Золоту Дзиґу" вручатимуть у 22 номінаціях. З’явилися номінації за "Найкращі візуальні ефекти" та "Відкриття року".
Церемонія вручення Четвертої Національної кінопремії "Золота Дзиґа" відбудеться 28 квітня в КВЦ "Парковий".
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