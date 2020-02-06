Національна кінопремія "Золота Дзиґа": довгий список претендентів

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
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6 лютого 2020

Українська кіноакадемія опублікувала лонг-ліст претендентів на четверту національну кінопремію "Золота дзиґа 2020". У списку – 85 кіноробіт.

Серед них 16 повнометражних ігрових, 29 короткометражних ігрових, 20 документальних, 19 короткометражних анімаційних і один повнометражний анімаційний фільм.

Фото із сайту Української кіноакадемії

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Номінанти серед повнометражних ігрових фільмів

"Вулкан"

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"Готель Едельвейс"

"Гуцулка Ксеня"

"Додому"

"Заборонений"

"Захар Беркут"

"Іловайськ 2014. Батальйон Донбас"

"Історія Лізи"

"Кошмарний директор, або Школа №5"

"Крути 1918"

"Мої думки тихі"

"Сквот32"

"Тільки диво"

"Фокстер і Макс"

"Халепа на 5baksiv"

"Чорний ворон"

Номінанти серед короткометражних ігрових фільмів

  • "Int. Kitchen. Night"
  • "Maternité"
  • "Solitude"
  • "Адамівна"
  • "Анна"
  • "Вікно"
  • "Влипла"
  • "Домовина"
  • "Дорослий"
  • "Звірі"
  • "Знебарвлена"
  • "Іммунотифікація"
  • "Людина з фотоапаратом"
  • "Мала"
  • "Марґо"
  • "Між рядками"
  • "Молодий, але це минеться"
  • "Момент"
  • "Нічний Швидкий"
  • "Нормальна"
  • "Операція Д.У.П.А".
  • "Психро"
  • "Різдвяні історії"
  • "Син"
  • "Синтетична Любов"
  • "Сонечко"
  • "Суд Лінча"
  • "У нашій синагозі"
  • "Урок"

Номінанти серед документальних повнометражних фільмів

  • "365 днів, також відомі як рік"
  • "Божественні"
  • "Брати по зброї"
  • "Будинок"
  • "Вибір"
  • "Де ти, Адаме?"
  • "З України до Голлівуду"
  • "Заповідник "Асканія""
  • "Історія Зимового саду"
  • "Людина з табуретом"
  • "Малевич"
  • "Панорама"
  • "Погляд з інвалідного візка"
  • "Портрет на тлі гір"
  • "Розділові Наживо"
  • "Рубіж. Грубешівська операція"
  • "Рушковці. Шлях Майстра"
  • "Соловей співає"
  • "Verdict 19"

"Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго"

Номінанти серед короткометражних  анімаційних фільмів

  • "Велике світле майбутнє"
  • "Гойдалка"
  • "Їжачок в Африці"
  • "Козак Варвара та Дніпро"
  • "Кохання"
  • "Легенда про дракона"
  • "Лісова Пісня"
  • "Місто Лева"
  • "Петрівка-реквієм"
  • "Поки не стане чорним"
  • "Потьмара Анни"
  • "Пуповина"
  • "Рушник"
  • "Сама собі тут"
  • "Соловей"
  • "Торкнутися неба"
  • "Хосе"
  • "Цар Плаксій та Лоскотон"
  • "Цирк на дроті"

Повнометражний анімаційний фільм "Клара та чарівний дракон"

Члени Кіноакадемії вже розпочали голосування за номінантів на Четверту Національну кінопремію. Їх буде оголошено у березні.

Цього року "Золоту Дзиґу" вручатимуть у 22 номінаціях. З’явилися номінації за "Найкращі візуальні ефекти" та "Відкриття року".

Церемонія вручення Четвертої Національної кінопремії "Золота Дзиґа" відбудеться 28 квітня в КВЦ "Парковий".

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