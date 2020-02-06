Національна кінопремія "Золота Дзиґа": довгий список претендентів

Українська кіноакадемія опублікувала лонг-ліст претендентів на четверту національну кінопремію "Золота дзиґа 2020". У списку – 85 кіноробіт.

Серед них 16 повнометражних ігрових, 29 короткометражних ігрових, 20 документальних, 19 короткометражних анімаційних і один повнометражний анімаційний фільм.

Фото із сайту Української кіноакадемії

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Номінанти серед повнометражних ігрових фільмів

"Вулкан"

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"Готель Едельвейс"

"Гуцулка Ксеня"

"Додому"

"Заборонений"

"Захар Беркут"

"Іловайськ 2014. Батальйон Донбас"

"Історія Лізи"

"Кошмарний директор, або Школа №5"

"Крути 1918"

"Мої думки тихі"

"Сквот32"

"Тільки диво"

"Фокстер і Макс"

"Халепа на 5baksiv"

"Чорний ворон"

Номінанти серед короткометражних ігрових фільмів

"Int. Kitchen. Night"

"Maternité"

"Solitude"

"Адамівна"

"Анна"

"Вікно"

"Влипла"

"Домовина"

"Дорослий"

"Звірі"

"Знебарвлена"

"Іммунотифікація"

"Людина з фотоапаратом"

"Мала"

"Марґо"

"Між рядками"

"Молодий, але це минеться"

"Момент"

"Нічний Швидкий"

"Нормальна"

"Операція Д.У.П.А".

"Психро"

"Різдвяні історії"

"Син"

"Синтетична Любов"

"Сонечко"

"Суд Лінча"

"У нашій синагозі"

"Урок"

Номінанти серед документальних повнометражних фільмів

"365 днів, також відомі як рік"

"Божественні"

"Брати по зброї"

"Будинок"

"Вибір"

"Де ти, Адаме?"

"З України до Голлівуду"

"Заповідник "Асканія""

"Історія Зимового саду"

"Людина з табуретом"

"Малевич"

"Панорама"

"Погляд з інвалідного візка"

"Портрет на тлі гір"

"Розділові Наживо"

"Рубіж. Грубешівська операція"

"Рушковці. Шлях Майстра"

"Соловей співає"

"Verdict 19"

"Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго"

Номінанти серед короткометражних анімаційних фільмів

"Велике світле майбутнє"

"Гойдалка"

"Їжачок в Африці"

"Козак Варвара та Дніпро"

"Кохання"

"Легенда про дракона"

"Лісова Пісня"

"Місто Лева"

"Петрівка-реквієм"

"Поки не стане чорним"

"Потьмара Анни"

"Пуповина"

"Рушник"

"Сама собі тут"

"Соловей"

"Торкнутися неба"

"Хосе"

"Цар Плаксій та Лоскотон"

"Цирк на дроті"

Повнометражний анімаційний фільм "Клара та чарівний дракон"

Члени Кіноакадемії вже розпочали голосування за номінантів на Четверту Національну кінопремію. Їх буде оголошено у березні.

Цього року "Золоту Дзиґу" вручатимуть у 22 номінаціях. З’явилися номінації за "Найкращі візуальні ефекти" та "Відкриття року".

Церемонія вручення Четвертої Національної кінопремії "Золота Дзиґа" відбудеться 28 квітня в КВЦ "Парковий".

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