На 1+1 мелодрами будуть російською, українська – лише для комедій

Комедії для осіннього сезону "1 +1" зняв тільки українською мовою, а всі 7 мелодрам, які показуватимуть навесні – російською.

Про це представники телеканалу "1 + 1" розповіли під час презентації нового сезону каналу, повідомляє Телекритика.

Такий розподіл пояснюють тим, що українська мова краще звучить у комедіях, а в мелодрамах її сприймати важко.

Ще одна причина зйомок серіалів російською мовою – дистрибуція контенту в країнах СНД. Фото: boggy22/Depositphotos

"Знайти тональність української мови, щоб глядач її сприймав, досить непросто, – пояснює Олена Єремєєва, продюсерка серіалів та фільмів каналу. – За нашими спостереженнями, мелодрами українською мовою виглядають гірше, ніж комедії.

За її словами, коли люди дивляться комедії, то, потрапивши у вир подій, просто не помічають, якою мовою дивляться продукт.

"Продукти у весняному сезоні ми зробили російською мовою, тому що українська складніша для цього жанру. Артистам поки ще важко працювати українською. Це збільшує тривалість створення, що потім впливає на бюджет", – додає Єремєєва.

Один з комедійних серіалів, який зараз в розробці для осені, буде двомовним.

Ще одна причина зйомок серіалів російською мовою – дистрибуція контенту в країнах СНД.

"Україномовні серіали зараз показують тільки на території України, без продажу за кордон, – пояснює Кривицький. – Для продажу потрібно виробляти російською мовою. Серіали, які вимагають адаптації на російську, не закладені в бізнес-модель як потенційний продукт для продажу".

Створюючи серіали, телеканал орієнтується на якусь Антоніну – збірний образ глядачок телеканалу.

"Антоніні – 35-40 років, вона живе в місті. Ми спеціально не говоримо, що їй 35 або 40 років, а сприймаємо дещо різні періоди, етапи в житті Антоніни. "1 + 1" - це і є чоловік Антоніни. Це опора, надія. Це той, від якого вона хоче мати дітей", – розповідає Максим Кривицький, керівник бізнес-одиниці "Телевізійний бізнес" "1+1 медіа", генеральний продюсер каналу "1+1".

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.