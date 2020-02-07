У Мінкульті вважають: треба більше серіалів українською, щоб розвивати мову

Українську мову потрібно розвивати за допомогою серіалів місцевого виробництва.

Таку думку озвучив міністр культури, молоді й спорту Володимир Бородянський вважає, що намна прес-конференції в Києві.

Міністр культури, молоді й спорту Володимир Бородянський.Фото Telekritika

"Я вважаю, що нам необхідно знімати серіали українською мовою, розвивати українську мову", – зазначив він.

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При цьому міністр зазначив, що його думка ніяк не пов'язана із скандальною ситуацією навколо використання мови одним із українських телеканалів.

Бородянський дійсно і раніше озвучував думку, що українських серіалів має бути більше.

Він також обіцяв, що держава має намір збільшити кількість коштів, які вона виділяє на їхнє фінансування.

"Ми повинні створювати кіно з українськими сенсами: кіно і серіали", – казав тоді він.

Нагадаємо, під час презентації нового сезону каналу представники "1+1" зазначили, що комедії для осіннього сезону будуть транслюватися українською мовою, а мелодрами для весняного – російською.

Таку позицію представники каналу аргументували тим, що українська мова краще звучить у комедіях, а в мелодрамах її сприймати важко.

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Крім того, російськомовний контент можна розповсюджувати в країнах СНД.

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